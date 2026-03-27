Виктор Дементьев

Братские узы сменились калькулятором: Берлин начал поиск болевых точек в экономике США

Берлин официально перестал верить в трансатлантическую любовь. Пока США увлечены внутренними разборками и пересчетом голосов, Германия начала методичную инвентаризацию американских болевых порогов. Bloomberg сообщает: правительство Олафа Шольца ищет "слабые места" в цепочках поставок из Штатов. Это не просто бюрократическая проверка. Это подготовка к полноценному экономическому противостоянию. Эпоха, когда Вашингтон был "старшим братом", закончилась. Теперь это сложный поставщик с непредсказуемым характером.

Фридрих Мерц, канцлер Германии
Логика давления: куда ударит Берлин

Германия больше не хочет быть пассивной жертвой пошлин. Цель — достичь консенсуса в ЕС и выставить встречные счета. Под прицелом три ключевых сектора: Big Tech, искусственный интеллект и фармацевтика. Последнее — личный "пунктик" Дональда Трампа. Повышение цен на лекарства в США — вопрос выживания его электорального рейтинга. Если Европа найдет способ перекрыть поставки компонентов или задрать ценники, удар почувствуют непосредственно в Белом доме. Это энергетическая безопасность и выживание экономики в чистом виде, только вместо нефти — инсулин и чипы.

"Это не просто ответ на санкции. Это попытка выйти из-под опеки, которая стала слишком дорогой. Немцы понимают: если не показать зубы сейчас, их съедят в рамках проекта 'America First'", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Берлин действует хирургически. Вместо лобовых атак — поиск узких мест. Власти анализируют зависимости не только свои, но и стран-производителей. Рычаги влияния ищут в инвестиционном буме в ИИ, где американские гиганты критически зависят от европейских правил игры и доступа к рынкам. Новая внешняя политика Европы теперь строится на холодном расчете уязвимостей партнера.

Эффект Гренландии: конец доверия

Переломный момент наступил не сегодня. Чиновники признаются: "притязания Трампа на Гренландию изменили мышление в Европе". Цитата из Bloomberg: "Для многих это стало убедительным доказательством того, что эпоха взаимных трансатлантических обязательств подошла к концу". США официально переведены из разряда "незыблемых союзников" в статус "угрозы безопасности". Теперь Брюссель и Берлин воспринимают Вашингтон как риск, к которому нужно готовиться, как к стихийному бедствию или международным отношениям в зоне затяжного конфликта.

Сектор интересов Уязвимость США (по мнению ФРГ)
Фармацевтика Зависимость от европейских патентов и поставок сырья
Big Tech Регуляторные штрафы ЕС и доступ к данным пользователей
Цепочки ИИ Инвестиционная зависимость от глобальных логистических хабов

Немецкий бизнес напуган. В то время как некоторые страны ЕС пытаются задобрить Вашингтон, Германия выбирает путь финансового давления. Совместные проекты по безопасности буксуют, а торговые представители ФРГ все чаще говорят о "защите суверенитета". Это напоминает ситуацию, когда соседи начинают ставить заборы выше и крепче, потому что общий ландшафт перестал быть безопасным.

"США долгое время использовали доллар и технологии как дубинку. Германия сейчас пытается собрать свою собственную из патентов и логистики. Это игра на опережение", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Торговля как оружие: новые правила игры

Представитель Министерства экономики ФРГ выразился предельно четко: "Торговля все чаще используется для продвижения собственных интересов стран". Это эвфемизм для термина "экономическая война". Германия мониторит зависимость импортеров товаров из ЕС. Если американцы решат ввести пошлины на немецкие авто, Берлин ответит точечно по тем отраслям, которые прямо аффилированы с администрацией Трампа. Это не мифы о России в США, это реальный расчет потерь на капитолийском холме.

"Мы видим закат привычной дипломатии. На ее место приходит аудит зависимостей. Если партнер ведет себя как хищник, логично изучить анатомию его челюстей, чтобы знать, куда бить", — объяснил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Тем временем мировые игроки активно ищут альтернативы текущему порядку. Иран и Россия строят БРИКС безопасность, Япония закупает Томагавки, а Германия — составляет списки уязвимостей своего главного союзника. Процесс распада старых блоков идет быстрее, чем пишет Bloomberg. Вашингтону пора привыкать к мысли: в Европе больше нет "младших партнеров", есть только "временные попутчики" с очень хорошей памятью и калькулятором в руках.

Ответы на популярные вопросы о конфликте ФРГ и США

Почему ФРГ начала поиск уязвимостей именно сейчас?

Берлин осознал, что риторика США о пошлинах — это не блеф предвыборной гонки, а долгосрочная стратегия. Подготовка рычагов давления требует времени, которого у Европы почти не осталось.

Какие меры может принять Германия реально?

Речь идет о блокировке сделок по слиянию компаний, антимонопольных расследованиях против крупных ИТ-гигантов и введении экспортных ограничений на критически важные компоненты для американского хайтека.

Готов ли весь Евросоюз поддержать Берлин?

Пока это инициатива Германии, но она активно продвигает идею "коллективного ответа". Без единства внутри ЕС любые меры Берлина будут иметь ограниченный эффект.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
