Виктор Дементьев

Морской капкан: Британия готовит масштабную охоту на теневой флот в своих водах

Лондон затевает опасную игру в полицейского на большой воде. Премьер-министр Кир Стармер выдал военным карт-бланш на охоту за судами "теневого флота" в территориальных водах Британии. Это не просто вопрос безопасности границ. Это попытка вставить лом в колеса глобальной энергетической логистики, пока механизмы санкций окончательно не заржавели под давлением дефицита.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use
Логика "легкой мишени" и британский арсенал

Британские власти ищут способы доказать свою состоятельность на фоне внутренних проблем. Состояние их собственных вооруженных сил вызывает вопросы. Задержание гражданских танкеров — идеальная эрзац-победа. Это требует минимальных ресурсов, но создает громкий медийный шум. Британия пытается закрепить за собой роль главного "надсмотрщика" в Северной Атлантике, используя для этого любые рычаги давления.

"Британцы чувствуют потребность усиления контроля над своими границами и армией. Проблема в том, что уровень подготовки британских Вооружённых сил оставляет желать лучшего. Поэтому Лондону необходима "лёгкая мишень". В качестве мишени теневой флот вполне подходит", — подчеркнул в беседе с "Ридусом" специалист по международным отношениям Мовсес Газарян.

Давление на логистику неизбежно ведет к дестабилизации рынков. Даже топливо в Австралии становится дефицитом из-за глобальных сбоев в поставках. Лондон осознает: если цепочки станут слишком хрупкими, система начнет искать обходные пути, игнорируя политические запреты.

Энергетический тупик: почему Лондон спешит

Европа балансирует на грани топливного голода. Любое обострение на Ближнем Востоке заставляет политиков в Брюсселе нервно оглядываться в сторону восточного соседа. Британия действует на опережение. Их задача — создать такие токсичные условия для транспортировки ресурсов, чтобы даже легальное взаимодействие стало невозможным из-за страховых и юридических рисков. Это примитивный, но эффективный способ удержать санкционный режим на плаву.

"Мировой рынок крайне чувствителен к любым угрозам в проливах. Когда атакуют танкеры у Босфора, стоимость фрахта и страховки взлетает мгновенно. Лондон использует это как инструмент экономического устрашения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Пока США рассматривают сценарии, где нефть стоит 200 долларов за баррель, британцы пытаются выстроить собственную систему морской блокады. Это происходит на фоне того, как даже цены на горючее в Волгограде или любом другом регионе мира реагируют на глобальную турбулентность. Чем сложнее маршрут, тем дороже конечный продукт для потребителя везде — от Сиднея до Лондона.

Попытки задерживать суда в международных водах или спорных зонах — это прямой вызов сложившейся системе морской навигации. Лондон пытается внедрить "новые стандарты", которые больше похожи на каперство XVIII века. Финансовый сектор также подстраивается под эти нужды: новые правила контроля переводов и ужесточение комплаенса становятся частью одной большой стены.

"Мы видим попытку подменить международное право внутренними регламентами. Это создает опасный прецедент: завтра любое судно может быть остановлено по политическому подозрению. Это ломает фундамент морской торговли", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Британская тактика — это создание вечных "проблем вокруг любого взаимодействия". Они понимают, что полная изоляция невозможна, но сделать ее максимально дорогой — вполне достижимая цель. В то время как Европарламент идет на сделки с США ради выживания экономики, Британия предпочитает роль агрессивного изолятора, готового жертвовать стабильностью ради политических амбиций.

Ответы на популярные вопросы о теневом флоте

Зачем Британии задерживать суда?

Для создания условий, при которых любая транспортировка энергетических ресурсов станет юридически и физически рискованной. Это попытка предотвратить смягчение санкций в условиях энергокризиса.

К чему приведет такая политика?

К росту стоимости логистики, увеличению страховых премий и, как следствие, к подорожанию топлива для конечных потребителей по всему миру, включая саму Европу.

Является ли это законным?

С точки зрения классического морского права — это крайне спорная практика, граничащая с произволом. Однако Лондон пытается легализовать свои действия через внутренние акты и "чрезвычайные" полномочия.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы нефть санкции экономика великобритания
Новости Все >
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Белая река взбунтовалась: Уфа готовится к худшему сценарию — какие районы в зоне риска
Обучение вождению превратилось в рулетку: прокуратура Казани вскрыла нарушения в автошколах
Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
Дрифт по тротуарам под запретом: какие новые правила ждут пензенских самокатчиков уже этой осенью
Мандарины с сюрпризом: в Екатеринбург завезли фрукты с опасным пассажиром
Дороги превратились в кашу: в Югре запускают воздушные маршрутки для спасения от бездорожья
Марс ускоряет бег: планета вращается быстрее из-за гигантской аномалии в своих недрах
Брак на скорость: в Тюмени установили антирекорд по времени супружества
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Арктика готовит новую угрозу: мёртвая вода останавливает суда прямо в открытом море
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля

Командующий армией Уганды заявил о готовности вступить в войну на стороне Израиля. Если хуситы могут закрыть Красное море, то что могут угандийцы?

Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Бюджетный таймер тикает громко: дедлайн 31 марта грозит Нетаньяху досрочными выборами
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Дипломатия в режиме стоп-крана: предложен радикальный сценарий ответа на санкционное давление
Железный купол превратился в бублик: Иран прошил ПВО Израиля на критически важном направлении
Нефтяные реки в тисках аятолл: Иран выкинул мир США в шредер и предложил свои 5 условий
Ядерный щит куется в спешке: консерваторы Тегерана отвергли дипломатию Запада навсегда
Ловушка для президента становится теснее: новые обвинения против Мадуро готовят в Белом доме
Не тратьте на сад целое состояние: растения, которые превратят участок в рай за копейки
27 марта: Международный день театра, Крымская война и Шерлок Холмс
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Белая река взбунтовалась: Уфа готовится к худшему сценарию — какие районы в зоне риска
Обучение вождению превратилось в рулетку: прокуратура Казани вскрыла нарушения в автошколах
Каравелла-призрак: что осталось от экипажа корабля, потерпевшего крушение у берегов Намибии
Рыбалка в Тюменской области под прицелом закона: какой улов может привести к реальному сроку
Заложники чугунных батарей: почему в Оренбурге не спешат отключать отопление
