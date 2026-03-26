Олег Артюков

Сотни австралийских АЗС остались без топлива

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе созвал экстренное совещание правительства. Причиной стал топливный кризис в стране и резкое подорожание бензина.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
По данным на 25 марта, не менее 470 автозаправочных станций по всей стране сообщили об отсутствии бензина или дизельного топлива, сообщает издание "Нефть и капитал".

Ранее перебои фиксировались на 149 АЗС в штате Новый Южный Уэльс. Перебои в поставках фиксировались и в других регионах страны, однако они были сочтены незначительными.

Дефицит бензина был спровоцирован скачком цен на нефть из-за понятно каких событий. Хотя надо отметить, что импорт топлива в Австралию не прекращался.

Однако ситуацию усугубил ажиотажный спрос, который привел к локальным сбоям и проблемам на автозаправочных станциях.

В качестве меры реагирования власти направили на внутренний рынок около 20 процентов резервов из стратегических запасов, а также дополнительный объём бензина.

Согласно данным австралийского Министерства энергетики, внешние поставки покрывают 85-90 процентов потребности страны в нефтепродуктах. Объём импорта составляет порядка 800-900 тысяч баррелей в сутки.

Собственная добыча нефти и конденсата находится на уровне 300-350 тысяч баррелей в сутки. По оценкам на 26 марта, имеющихся запасов бензина хватит примерно на 37 дней, дизельного топлива — на 32 дня, авиационного керосина — на 30 дней.

Надо напомнить, что неделю назад австралийская пресса обсуждала назначение бывшего генерального директора Австралийского энергетического регулятора Антении Харрис главой специальной правительственной рабочей группы. Которой была поставлена задача координация прогнозирования поставок и распределения топлива в стране.

Харрис газеты даже начали величать не иначе как "топливной царицей".

А премьер-министр Албанезе уверял, что с запасами топлива в стране всё в порядке. Проблемы, по его словам, может создать ажиотажный спрос. В связи с чем он настоятельно рекомендовал согражданам этот самый спрос не провоцировать.

Сограждане, как уже понятно, к увещеваниям главы австралийского правительства не прислушались.

Вообще, надо сказать, часто бывает так, что уговоры властей не скупать что-либо неэффективны. И дефицита и в самом деле может и не быть, а вот ажиотажный спрос есть.

Впрочем, нынешний подпитывается ещё и постоянным потоком новостей о том, что с предложением нефти сейчас проблемы, цены на неё выросли, соответственно, вырастут и цены на нефтепродукты.

А коль так, трудно ожидать от обычного потребителя рационального поведения. С его точки зрения рациональнее купить сегодня бензина побольше и подешевле, даже если придётся стоять за ним в очереди. Нежели завтра его можно будет купить свободно, но уже гораздо дороже.

Напомним, власти Китая фактически запретили крупнейшим НПЗ страны экспортировать дизель и бензин, поручив им прекратить заключать новые контракты и пересмотреть уже согласованные. А китайские компании являются одними из крупнейших поставщиков в тихоокеанском регионе. И в Австралию в том числе.

На эскорт ориентированы и южнокорейские нефтеперерабатывающие предприятия. Однако и для них вопрос доступности ресурсов сейчас является весьма актуальным.

Всё это примеры того, насколько переплетён современный нефтегазовый рынок. И выпадение на продолжительный срок хотя бы нескольких процентов поставок той же нефти серьёзно отзывается по всему миру.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
