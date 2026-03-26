Сотни австралийских АЗС остались без топлива

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе созвал экстренное совещание правительства. Причиной стал топливный кризис в стране и резкое подорожание бензина.

По данным на 25 марта, не менее 470 автозаправочных станций по всей стране сообщили об отсутствии бензина или дизельного топлива, сообщает издание "Нефть и капитал".

Ранее перебои фиксировались на 149 АЗС в штате Новый Южный Уэльс. Перебои в поставках фиксировались и в других регионах страны, однако они были сочтены незначительными.

Дефицит бензина был спровоцирован скачком цен на нефть из-за понятно каких событий. Хотя надо отметить, что импорт топлива в Австралию не прекращался.

Однако ситуацию усугубил ажиотажный спрос, который привел к локальным сбоям и проблемам на автозаправочных станциях.

В качестве меры реагирования власти направили на внутренний рынок около 20 процентов резервов из стратегических запасов, а также дополнительный объём бензина.

Согласно данным австралийского Министерства энергетики, внешние поставки покрывают 85-90 процентов потребности страны в нефтепродуктах. Объём импорта составляет порядка 800-900 тысяч баррелей в сутки.

Собственная добыча нефти и конденсата находится на уровне 300-350 тысяч баррелей в сутки. По оценкам на 26 марта, имеющихся запасов бензина хватит примерно на 37 дней, дизельного топлива — на 32 дня, авиационного керосина — на 30 дней.

Надо напомнить, что неделю назад австралийская пресса обсуждала назначение бывшего генерального директора Австралийского энергетического регулятора Антении Харрис главой специальной правительственной рабочей группы. Которой была поставлена задача координация прогнозирования поставок и распределения топлива в стране.

Харрис газеты даже начали величать не иначе как "топливной царицей".

А премьер-министр Албанезе уверял, что с запасами топлива в стране всё в порядке. Проблемы, по его словам, может создать ажиотажный спрос. В связи с чем он настоятельно рекомендовал согражданам этот самый спрос не провоцировать.

Сограждане, как уже понятно, к увещеваниям главы австралийского правительства не прислушались.

Вообще, надо сказать, часто бывает так, что уговоры властей не скупать что-либо неэффективны. И дефицита и в самом деле может и не быть, а вот ажиотажный спрос есть.

Впрочем, нынешний подпитывается ещё и постоянным потоком новостей о том, что с предложением нефти сейчас проблемы, цены на неё выросли, соответственно, вырастут и цены на нефтепродукты.

А коль так, трудно ожидать от обычного потребителя рационального поведения. С его точки зрения рациональнее купить сегодня бензина побольше и подешевле, даже если придётся стоять за ним в очереди. Нежели завтра его можно будет купить свободно, но уже гораздо дороже.

Напомним, власти Китая фактически запретили крупнейшим НПЗ страны экспортировать дизель и бензин, поручив им прекратить заключать новые контракты и пересмотреть уже согласованные. А китайские компании являются одними из крупнейших поставщиков в тихоокеанском регионе. И в Австралию в том числе.

На эскорт ориентированы и южнокорейские нефтеперерабатывающие предприятия. Однако и для них вопрос доступности ресурсов сейчас является весьма актуальным.

Всё это примеры того, насколько переплетён современный нефтегазовый рынок. И выпадение на продолжительный срок хотя бы нескольких процентов поставок той же нефти серьёзно отзывается по всему миру.