Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России?

Иран поставил врагов на колени, только угрожая перекрыть два пролива и имея волю для ударов по союзникам США. А можно ли такой план составить для России?

Подводные кабели и крабы

Иран перекрыл проливы, а Россия — под угрозой их перекрытия

Ирану "повезло" с географией. Ормузский пролив — это бутылочное горлышко шириной всего 33 км в самом узком месте, через которое проходит 20-30% торговли всей мировой нефти и СПГ, а также удобрений. Его легко заминировать или простреливать с берега. Аналогично устроен и Баб-эль-Мандебский пролив, который контролируют хуситы, поэтому израильский порт Эйлат уже потерял свои торговые функции.

У России основные торговые пути — это Балтика и Чёрное море, но выходы из них — Датские проливы и Босфор, контролируются странами НАТО (Данией и Турцией), поэтому Россия сама находится в положении страны, чьи артерии могут перекрыть, а не наоборот.

План России в логистике реализуется в другом аспекте. Северный морской путь (СМП) становится единственным безопасным маршрутом между Европой и Азией, так как Суэцкий канал уже является слишком опасным.

Россия может перекрыть артерии экономически

Но если подумать, то Россия может "перекрывать артерии" не физически, а экономически. Например, перекрытие поставок обогащенного урана может поставить на колени энергетику США (Россия поставляет около 20-25% обогащенного урана для американских АЭС) и Франции (где доля АЭС 70%).

Прозвучали предложения о перенаправлении газового экспорта в Азию из Европы. Контроль над значительной долей мирового экспорта пшеницы и удобрений — это тоже рычаг давления на противника. Голод — более мощная "артерия", чем пролив. Здесь российские власти даже начали действовать — запретили экспорт мочевины и обсуждается вопрос о подобной мере для всей линейки удобрений для "насыщения собственного рынка".

Выгода от торговли перевешивает выгоду от нанесения ущерба противнику

Второй момент определяющий обсуждаемый план — это структура экономики. Россия, в отличие от Ирана, до сих пор глубоко интегрирована в мировую торговлю, ей есть что терять, например, мировые цепочки поставок, которые потом не вернёшь. А уран — это, вообще, наше всё с учетом портфеля заказов "Росатома". Кроме того, Иран перекрыл потоки нефти всем, но не себе, Россию же, наоборот, санкции отрезают от рынка, поэтому страдает доходная часть бюджета, а он сейчас работает на СВО. Противнику смертельный урон запретительные меры не нанесут, а на российской экономике скажутся.

Таким образом, географически и экономически Россия и Иран фундаментально различаются, поэтому пока нет казус белли от США (как в Иране) или Европы Россия делает ставку на создание своих правил игры там, где мир без неё не справится.

Если же Запад развяжет с Россией войну, то есть и такая артерия как интернет-кабели на дне Атлантики. Их повреждение было бы гениальным ходом. Современный Запад — это прежде всего цифровая экономика. Если рухнет трансатлантическая связь, остановятся биржи, банковские переводы и облачные сервисы. Это вернет США и Европу в 1970-е годы за один час. Возможно, эта мера готовится созданием в РФ независимого интернета. Впрочем, у России есть мощный сдерживающий фактор — ядерное оружие, чего нет пока у Ирана.

