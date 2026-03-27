Любовь Степушова

Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России?

Иран поставил врагов на колени, только угрожая перекрыть два пролива и имея волю для ударов по союзникам США. А можно ли такой план составить для России?

Подводные кабели и крабы

Иран перекрыл проливы, а Россия — под угрозой их перекрытия

Ирану "повезло" с географией. Ормузский пролив — это бутылочное горлышко шириной всего 33 км в самом узком месте, через которое проходит 20-30% торговли всей мировой нефти и СПГ, а также удобрений. Его легко заминировать или простреливать с берега. Аналогично устроен и Баб-эль-Мандебский пролив, который контролируют хуситы, поэтому израильский порт Эйлат уже потерял свои торговые функции.

У России основные торговые пути — это Балтика и Чёрное море, но выходы из них — Датские проливы и Босфор, контролируются странами НАТО (Данией и Турцией), поэтому Россия сама находится в положении страны, чьи артерии могут перекрыть, а не наоборот.

План России в логистике реализуется в другом аспекте. Северный морской путь (СМП) становится единственным безопасным маршрутом между Европой и Азией, так как Суэцкий канал уже является слишком опасным.

Россия может перекрыть артерии экономически

Но если подумать, то Россия может "перекрывать артерии" не физически, а экономически. Например, перекрытие поставок обогащенного урана может поставить на колени энергетику США (Россия поставляет около 20-25% обогащенного урана для американских АЭС) и Франции (где доля АЭС 70%).

Прозвучали предложения о перенаправлении газового экспорта в Азию из Европы. Контроль над значительной долей мирового экспорта пшеницы и удобрений — это тоже рычаг давления на противника. Голод — более мощная "артерия", чем пролив. Здесь российские власти даже начали действовать — запретили экспорт мочевины и обсуждается вопрос о подобной мере для всей линейки удобрений для "насыщения собственного рынка".

Выгода от торговли перевешивает выгоду от нанесения ущерба противнику

Второй момент определяющий обсуждаемый план — это структура экономики. Россия, в отличие от Ирана, до сих пор глубоко интегрирована в мировую торговлю, ей есть что терять, например, мировые цепочки поставок, которые потом не вернёшь. А уран — это, вообще, наше всё с учетом портфеля заказов "Росатома". Кроме того, Иран перекрыл потоки нефти всем, но не себе, Россию же, наоборот, санкции отрезают от рынка, поэтому страдает доходная часть бюджета, а он сейчас работает на СВО. Противнику смертельный урон запретительные меры не нанесут, а на российской экономике скажутся.

Таким образом, географически и экономически Россия и Иран фундаментально различаются, поэтому пока нет казус белли от США (как в Иране) или Европы Россия делает ставку на создание своих правил игры там, где мир без неё не справится.

Если же Запад развяжет с Россией войну, то есть и такая артерия как интернет-кабели на дне Атлантики. Их повреждение было бы гениальным ходом. Современный Запад — это прежде всего цифровая экономика. Если рухнет трансатлантическая связь, остановятся биржи, банковские переводы и облачные сервисы. Это вернет США и Европу в 1970-е годы за один час. Возможно, эта мера готовится созданием в РФ независимого интернета. Впрочем, у России есть мощный сдерживающий фактор — ядерное оружие, чего нет пока у Ирана.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Масштабная перезагрузка системы: как изменится облик медицинских площадок Петербурга до 2030 года
Беларусь превратилась в крепость без стен: как страна выдерживает давление и не ломается
Миф о железном кулаке Ирана рассыпается: этнические группы живут совсем не так, как малюет Запад
Мираж спокойствия тает на глазах: петербургский бизнес столкнулся с новой реальностью надзора
40 триллионов на кону: как Россия пытается удержать баланс в условиях нарастающих вызовов
Билетов на всех не хватит: дефицит бортов заставляет авиакомпании делать непростой выбор
Забытая угроза вышла на охоту: опасный вирус демонстрирует пугающие способности к заражению
Витамины на окне не кончаются никогда: простые приёмы превращают подоконник в вечное лето
Земля не прощает давления: неочевидная ошибка садоводов мешает растениям полноценно дышать
Летние горизонты стали ближе: список направлений из Перми пополнился этими шестью городами
Сейчас читают
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Нефть
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Мир. Новости мира
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Популярное
Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля

Командующий армией Уганды заявил о готовности вступить в войну на стороне Израиля. Если хуситы могут закрыть Красное море, то что могут угандийцы?

Прецедент создан: нашлась страна, армия которой готова рискнуть всем ради Израиля
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Мэр израильского города не выдержал: вся правда о ЦАХАЛ вылилась наружу
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Лучше бы не открывали: доступ в Ормузский пролив для России оказался с двойным дном
Иран реализовал гениальный план победы над Западом. Есть ли подобный у России? Любовь Степушова В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
Последние материалы
40 триллионов на кону: как Россия пытается удержать баланс в условиях нарастающих вызовов
Гардероб супермодели из ничего: 6 забытых вещей 90-х, которые сделают ваш образ иконой стиля
Билетов на всех не хватит: дефицит бортов заставляет авиакомпании делать непростой выбор
Точность — вежливость банкиров: как любая ошибка в реквизитах обернется блокировкой всех переводов
Пионы станут легендой района: секретный апрельский трюк, от которого куст взорвется цветом
Забытая угроза вышла на охоту: опасный вирус демонстрирует пугающие способности к заражению
Витамины на окне не кончаются никогда: простые приёмы превращают подоконник в вечное лето
Братские узы сменились калькулятором: Берлин начал поиск болевых точек в экономике США
Тонкие цепочки отправляются в шкатулку: самые модные украшения лета-2026, которые видно за километр
Земля не прощает давления: неочевидная ошибка садоводов мешает растениям полноценно дышать
