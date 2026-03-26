Модель управления результатом Марии Дроновой

Ведущий экономист крупной российской металлоторговой компании рассказала, как мотивировать команду на рост прибыли и превратить затраты в инвестиции.

Фото: из личного архива Марии Дроновой is licensed under Pravda.Ru Экономист Мария Дронова

В эпоху экономической нестабильности большинство руководителей выбирают стратегию "финансовой диктатуры": затягивают пояса и централизуют каждый платеж. Однако жесткий контроль сверху часто оборачивается апатией сотрудников и скрытыми убытками: когда команда не понимает, откуда берутся деньги и куда уходят, она не чувствует ответственности за результат. Мария Дронова, экономист с 20-летним стажем металлоторговой компании "ПТК", на практике доказала: доверие и вовлеченность персонала приносят больше пользы, чем тотальный надзор. Ее инновационная система финансового планирования, внедренная в 2020 году, позволила предприятию не просто выжить, а совершить шестикратный рывок по прибыли. Сегодня этот опыт признан на высоком профессиональном уровне: Мария является активным участником бизнес-кластера Ассоциации "Я — лидер", где делится передовыми управленческими практиками с топ-менеджментом страны. Ее компетенции в оценке эффективности и потенциала проектов стали востребованы в международном масштабе — Мария вошла в состав жюри престижной премии United Talents Award, оценивая таланты и инновационные подходы участников со всего мира. Вместе с экспертом разбираем, как превратить экономику предприятия в прозрачный и высокоэффективный механизм, а рядовых сотрудников в сопричастных инвесторов.

От бюджетов к инвестиционному мышлению

Главная беда традиционной финансовой модели — глубокий психологический разрыв между теми, кто "делает" деньги, и теми, кто их тратит. В такой системе возникает опасная установка: "моя задача — освоить бюджет, а прибыль — это забота директора". Она приводит к

пассивности персонала, в результате компания теряет гибкость, а реальные точки роста остаются незамеченными.

Опытный экономист Мария Дронова нашла способ устранить этот разрыв, превратив каждого сотрудника из простого исполнителя в ответственного участника финансового процесса. Вместо того чтобы просто "спускать" лимиты сверху, она предложила подход, где подразделения сами обосновывают свои затраты как инвестиции в достижение точки безубыточности.

"Мы ушли от модели контроля над расходами к модели управления результатом, - отмечает Мария. — В управление как доходной, так и расходной частью вовлекается абсолютно каждое подразделение. Сотрудники перестают быть просто исполнителями и становятся участниками процесса, чей личный доход напрямую связан с прибылью компании".

Результаты говорят сами за себя. По словам экономиста, переход к финансовой вовлеченности позволил компании не просто удержаться на плаву, а совершить мощный рывок, увеличив прибыль до налогообложения на 597,2% всего за один год.

Цикл финансового успеха

Переход к системе вовлеченности требует не просто смены лозунгов, а внедрения четкого технологического алгоритма. Мария Дронова предложила пошаговый процесс, который превращает финансовое планирование из рутины в инструмент управления.

Сначала в учетную систему предприятия интегрируется специальный модуль. Он в режиме реального времени фиксирует и анализирует все денежные потоки — доходы и расходы. Это позволяет уйти от ретроспективного анализа к оперативному контролю.

Система автоматически определяет первую точку безубыточности — тот минимальный объем дохода, который необходим для покрытия всех обязательств предприятия. Все планируемые затраты анализируются как необходимые инвестиции для достижения этой цели. Важно, что эти расходы распределяются между подразделениями пропорционально их функциональной зоне ответственности.

В этой модели каждое подразделение берет на себя роль "мини-бизнеса", самостоятельно составляя обоснованный план вложений в свои затраты на неделю. Готовый план передается на рассмотрение финансовой коллегии. Это "сердце" системы. Еженедельно коллегия проводит заседания, где анализирует предложения отделов, утверждает план инвестиций на следующий период и оценивает выполнение показателей за прошедшее время. Если фактические результаты расходятся с планом, коллегия оперативно корректирует направления вложений.

Такой подход позволяет добиться полной прозрачности и ответственности на всех уровнях.

Испытание переменами

Несмотря на цифры роста, путь к "финансовой демократии" не всегда бывает гладким. Перестройка мышления целого коллектива — это серьезный вызов. Мария Дронова выделяет несколько критических барьеров, с которыми придется столкнуться новаторам в процессе реорганизации.

Так, она встретила естественное сопротивление новым процессам части сотрудников, которые привыкли работать по-старому. Сказывалась и недостаточная финансовая грамотность некоторых руководителей подразделений на старте проекта. Несвоевременное предоставление данных от отделов тоже поначалу тормозило анализ и принятие решений. Чтобы методика заработала, эксперт рекомендует опираться на три "кита".

"Во-первых, поддержка "сверху": руководство должно быть искренне заинтересовано в абсолютной прозрачности финансов. Во-вторых, этапность. Не нужно пытаться внедрить все сразу, а запускать отдельные модули и давать сотрудникам время на адаптацию. В-третьих, обучение: не стоит жалеть времени на то, чтобы объяснить каждому отделу, как их затраты напрямую влияют на общий результат и их личный доход", - советует Мария Дронова.

Такая система делает бизнес устойчивым. Сегодня наработки Марии Дроновой помогают и другим компаниям проходить путь трансформации, адаптируя систему управления точкой безубыточности под особенности любого бизнеса. Этому способствует, в том числе, ее работа в рамках Ассоциации "Я — лидер".

Опыт Марии Дроновой доказывает, что в современной экономике роль ведущего специалиста выходит далеко за рамки простого сбора цифр. Сегодня ее экспертиза — это проверенный кризисами высокоэффективный механизм, а инновационные решения определяют устойчивость и стратегическое развитие бизнеса в эпоху турбулентности.