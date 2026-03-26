Олег Артюков

Евродепутаты сдались и поддержали торговое соглашение с США

Депутаты Европарламента в четверг утвердили документы, необходимые для ратификации торговой сделки Евросоюза и США, заключённой летом прошлого года. Поспорили, конечно, не без этого. Но в итоге всё утвердили.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven Lek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
За проект проголосовали 417 евродепутатов из 642 присутствовавших, против — 154, воздержались — 71.

Напомним, в январе Европарламент остановил ратификацию соглашения. Произошло этого после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил добавить ещё к пошлинам на европейские товары. Таким образом он выразил недовольство позицией европейских стран, которые не поддержали его претензии на Гренландию.

Однако позже Трамп отказался от идеи силового решения гренландского вопроса, который он сам всеми силами делал актуальным. И после этого ряд лидеров стран Евросоюза высказались за одобрение торговой сделки.

Но в феврале евродепутаты ещё раз притормозили ратификацию. Произошло это после того, как Верховный суд США признал незаконными американские пошлины.

После этого американская администрация ввела тарифы по новой схеме. По европейским оценкам, это привело к повышению средних пошлин на европейские товары до 15,8 процентов. Что, разумеется, странам Евросоюза не понравилось.

В четверг британское издание Financial Times со ссылкой на главу комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге сообщила, что ЕС намерен выдвинуть жёсткие условия в рамках сделки с США, вплоть до возможности разорвать соглашение, если Вашингтон введёт новые пошлины.

Немного об истории вопроса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп заключили торговое соглашение в июле 2025 года. По нему почти весь экспорт из Евросоюза в США облагается пошлиной в 15 процентов.

В свою очередь, Евросоюз до 2028 года обязался закупить у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на 750 миллиардов долларов, а также американские чипы для вычислительных центров не менее чем на 40 миллиардов.

Кроме того, государства сообщества должны значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.

За несколько дней до голосования в Европарламенте в той же Financial Times было приведено мнение американского посла в Евросоюзе Эндрю Паздера.

Который вполне определённо заявил, что энергетический аспект торгового соглашения окажется под угрозой, если Европарламент попытается изменить его условия.

"Я не знаю, что произойдет с энергетикой, если они не примут соглашение", — сказал Паздер.

По его словам, если торговое соглашение не будет поддержано, то стороны вернуться к исходной точке. Посол заверил, что США хотят продолжения работы с Евросоюзом. Но вообще и у них есть и другие покупатели энергоресурсов.

И кроме того, Паздер подчеркнул, что для Вашингтона неприемлемы какие-либо изменения торгового соглашения, то есть внесение в него правок. США такие изменения не примут, подчеркнул он.

В свою очередь, комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович предупредил евродепутатов, что "сделка есть сделка" и её необходимо придерживаться.

А потому, можно сказать, что шансы на то, что торговое соглашение не будет ратифицировано, были минимальными. Евродепутаты уже продемонстрировали свою непреклонную волю, пора и честь знать.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
