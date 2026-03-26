Олег Артюков

В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть

В Вашингтоне изучают, как возможный рост цен на нефть до 200 долларов за баррель отразится на американской экономике, сообщает агентство Bloomberg.

Фастфуд
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фастфуд

Правда, такой сценарий не является даже прогнозом, уверяет агентство. В сообщении подчёркивается, что моделирование сценария резкого скачка цен на энергоносители представляет собой стандартную процедуру в периоды роста напряжённости.

И такой анализ подготовит американские власти ко всем вариантам развития событий. В том числе и к такому, когда конфликт затянется.

Может процедура и стандартная, однако же агентство сочло необходимым сообщить именно про 200 долларов за баррель нефти.

В материале отмечается, что ещё до нападения США и Израиля на Иран глава американского Минфина Скотт Бессент выражал обеспокоенность по поводу того, что конфликт приведет к росту цен на нефть и навредит экономическому росту. Эти опасения советники Бессента передавали в Белый дом.

Впрочем, президент США Дональд Трамп всячески подчёркивал, что не видит проблемы в росте цен на нефть, поскольку считает его кратковременным.

Может быть, он и в самом деле этим не особо обеспокоен. Однако же несколько раз заявлял то о скором окончании атак, то о переговорах с Ираном. Что приводило к падению цен на нефть.

Между тем, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года держится в районе отметки ста долларов за баррель. Это немного меньше того, что было на прошлой неделе. Как раз тогда Трамп и сообщил о переговорах с Ираном.

Между тем, издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что президент США хотел добиться доступа к иранской нефти в рамках любой сделки с Тегераном.

Американский телеканал NBC 7 марта со ссылкой на официальных лиц и другие источники сообщал о надежде Трампа на то, что в будущем Вашингтон и Тегеран будут "сотрудничать в добыче нефти подобно тому, как это делают США и Венесуэла".

"По словам высокопоставленного чиновника администрации, одна из идей, которую Трамп озвучивал своим советникам — обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любой сделки по прекращению войны", — отмечает WSJ.

Впрочем, сообщил неназванный представитель американской администрации, в настоящее время какие-либо планы на этот счёт отсутствуют.

В Тегеране, напомним, подчёркивают, что не ведут каких-либо переговоров с США. Какой уж тут доступ к нефти…

И ещё в развитие темы энергоресурсов и доступа к ним. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер сообщил, что его сограждане стали меньше есть из-за роста цен на топливо.

"Американцы уже отказываются от приёма пищи из-за безрассудной политики Трампа в отношении Ирана, и это всего лишь ещё один пример того, как становится всё труднее позволить себе еду", — написал сенатор в соцсети X.

Так он прокомментировал сюжет телеканала CNN, в котором и сообщалось о том, что жители США стали экономить на еде и на бензине. Иногда даже отказываясь от обеда, дабы позволить себе лишний галлон топлива.

Безоговорочно доверять таким сообщениям, конечно, не следует, поскольку что телеканал, что сенатор являются оппонентами Трампа и критикуют его по любому удобному и не очень случаю.

Но и Bloomberg с информацией о 200 долларах за баррель (гипотетических, конечно) оптимизма не добавляет.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Новости Все >
Освобождение заключённых в Беларуси запускает многоходовку: ставки выходят за пределы политики
Грунт сдаётся под напором: калужские реки Ока с Угрой подступают к Залужью, рискуя отрезать несколько поселений
Крах западного порядка близок: новая модель глобализации может напугать элиты
Гордость дороже санкций: жёсткий отказ Лукашенко стал частью более тонкой игры с США
Путин указал на молчание уехавших артистов: что показали новые события
Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Сейчас читают
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Мир. Новости мира
Атомный хребет Болгарии спасают от краха: власти пошли на крайние меры в отношении России
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Популярное
Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы.

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Заговор молчания под землей: почему советские горняки решили спрятать от Сталина пугающую находку
Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось?
В США готовятся к 200 долларам за баррель. А пока американцы стали меньше есть Олег Артюков Украинские дроны, направляемые на Россию, поражают прибалтийских тигров. А что случилось? Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Крепости превратились в декорации: Иран объявил о полной ликвидации всех военных объектов США
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Истерика закончилась: ЕС тайно нажал на паузу и вернул российские ресурсы в игру
Последние материалы
Путин указал на молчание уехавших артистов: что показали новые события
Танго на минном поле: Куба и США затеяли тайный диалог для спасения своих интересов
Мясорубка для бюджета: наземный штурм обернется для США потерей репутации и колоссальных средств
Месяц в холодильнике и как свежее: парадоксальный способ хранения говядины без консервантов
Подземный фронт открыт: как Петербург перекраивает карту города ради новой коричневой ветки
Музыка мотора сфальшивила: внезапная вибрация машины под капотом предвещает беду
С 1 апреля банки отклонят переводы без описания: новые правила контроля
Политический бульдозер в деле: игнорирование экономических рисков стало основой стратегии США
Невский проспект прячут за лесами не просто так: Петербург начал операцию по спасению прошлого
Турецкий танкер с российским грузом атакован дроном у Босфора, подозревается Украина
