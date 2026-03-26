Нефть по 200 баксов за баррель: США готовятся к вполне вероятному сценарию войны с Ираном

Вашингтон примеряет на себя образ всадника апокалипсиса, но с калькулятором в руках. Команда Дональда Трампа начала обсчитывать сценарий, который еще вчера казался бредом сумасшедшего: нефть по 200 долларов за баррель. Это не просто цифра. Это цена полномасштабного клинча. Пока Белый дом официально делает невозмутимое лицо, Минфин США уже вовсю рисует графики экономического суицида на фоне операции "Эпическая ярость".

Нефтяной шок: математика страха в Белом доме

Администрация Трампа — это не про дипломатию, а про цифры. Министр финансов Скотт Бессент, судя по утечкам Bloomberg, пребывает в состоянии холодного расчета. Он понимает: любой чих в сторону Тегерана мгновенно превращает Ормузский пролив в бутылочное горлышко, заткнутое пробкой из горящих танкеров. Если поток черного золота иссякнет, американская экономика, привыкшая к дешевому топливу, задохнется в собственных выхлопах.

"Рынок нефти — это сверхточный механизм. Если его заклинит в ключевой точке, цена в 200 долларов станет не пределом, а стартовой площадкой для глобальной депрессии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Официальный Вашингтон в лице Куша Десаи пытается играть в "спокойствие". Опровержения летят быстрее, чем котировки Brent. По их словам, Бессент не "обеспокоен", он "оценивает". Разница в терминах — классическая попытка сохранить лицо, когда под ногами начинает плавиться асфальт. Ближневосточный конфликт перестал быть локальной стычкой, превратившись в фактор инфляционного взрыва.

Геополитический покер на бочке с порохом

Трамп привык давить. Но сейчас он столкнулся с силой, которую нельзя просто запугать твитом. Иранские подземные ракетные города делают любую силовую акцию США крайне рискованным аттракционом. В Тегеране прекрасно знают уязвимые места мирового энергобаланса. Пока в Кнессете Нетаньяху борется за политическое выживание, американские стратеги пытаются понять, насколько далеко готов зайти Иран в создании энергетического хаоса.

Сценарий Последствия для США Нефть по $100-120 Умеренная инфляция, рост цен на бензин на 20%, замедление ВВП. Нефть по $200+ Обвал фондового рынка, паралич логистики, риск глубокой рецессии.

"Администрация Трампа загнана в патовую ситуацию. С одной стороны — обещание жесткой политики, с другой — страх перед пустыми баками американских избирателей. Это цугцванг", — отметил в разговоре с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Экономика на грани: кто заплатит за бензин

Цитата первоисточника: "Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин". Это признание слабости. Американский кошелек пустеет, а ближневосточный кризис заставляет пересматривать все бюджетные приоритеты.

Вашингтон больше не может одновременно раздувать военные бюджеты и удерживать инфляцию в узде. Ресурсный голод заставляет даже самых ярых атлантистов искать пути обхода санкций. Например, Болгария вынуждена сохранять связи в энергетике, чтобы не допустить блэкаута. США же рискуют столкнуться с тем, что энергетический хаос станет новой реальностью, в которой баррель за 200 — это не пугалка, а ценник на ближайшей заправке в Огайо.

"Инфляционные ожидания в Штатах сейчас крайне чувствительны к любым новостям с Востока. Если Трамп не договорится, ставка ФРС станет кирпичом на шее экономики", — объяснил Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Может ли нефть реально стоить 200 долларов?

Да. При условии блокировки ключевых транспортных артерий в Персидском заливе. Это физический дефицит, который невозможно быстро перекрыть сланцевой добычей.

Как это отразится на политике Трампа?

Ему придется выбирать между амбициями "мирового жандарма" и стабильностью внутри страны. Высокие цены на бензин — это приговор любому рейтингу в США.

Почему администрация отрицает подготовку к такому сценарию?

Чтобы не провоцировать панику на рынках. Любое подтверждение опасений Минфина подбросит котировки вверх без единого выстрела.

