Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Нефтяной клондайк России: 60 миллионов баррелей ушли в Индию назло всем запретам

Экономика

Геополитический расчет Запада снова пошел трещинами. Пока на Ближнем Востоке полыхает пожар, перекрывающий горловину Ормузского пролива, Индия превратилась в главный нефтяной хаб для российских баррелей. Это не просто закупка — это стратегический маневр. Нью-Дели забронировал 60 миллионов баррелей сырья из России с поставкой в следующем месяце. Цифры бьют рекорды: объем закупок удвоился по сравнению с февралем. Москва не просто продает нефть, она диктует условия, пока старые логистические цепочки превращаются в пыль.

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди

Нефтяной ренессанс: почему Индия выбирает Россию

Индийские НПЗ работают на износ. Блокада Ормуза сделала поставки из Ирака и Саудовской Аравии опасной лотереей. В этой ситуации российская нефть стала единственным надежным активом. Переосмысление логистики позволило России перенаправить потоки туда, где риски минимальны. Индия платит премии от $5 до $15 за баррель сверх котировок Brent. Это более 6,5 миллиардов долларов ежемесячной выручки для Москвы. Система работает как швейцарские часы, игнорируя попытки внешнего давления.

"Спрос на российскую нефть настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы. Рынок Азии переварит любые объемы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Вашингтон был вынужден пойти на попятную. Выданные исключения из санкций позволили Индии принимать грузы, вышедшие в море до критических дат. Это признание реальности: без российских ресурсов мировую экономику ждет коллапс. Хаос на Ближнем Востоке окончательно похоронил амбиции Брюсселя и Вашингтона по ограничению импорта. Даже те заводы, которые ранее осторожничали, вроде Mangalore Refinery, вернулись к закупкам в полном объеме.

Прощай, доллар: юань и дирхам вступают в игру

Главный удар по западной финансовой системе наносится не объёмами нефти, а способом оплаты. Индийские нефтепереработчики начали массово рассчитываться в альтернативных валютах. Схема изящна: рупии зачисляются на специальные счета, а затем конвертируются в дирхамы ОАЭ или китайские юани через банки с минимальным офшорным присутствием. Это создает замкнутый контур, неуязвимый для финансовых разведцентралей. Мировая финансовая паутина рвется, превращаясь в изолированные цифровые острова национальных систем.

Параметр сделки Текущее состояние
Объем закупок (апрель) 60 млн баррелей
Валюты расчетов Юань, Дирхам, Сингапурский доллар
Премия к Brent +$5…+$15 за баррель

Пока крупные игроки делят энергетический пирог, внутри России экономика адаптируется к новым доходам. Государство направляет сверхприбыль на социальную поддержку. Новая система индексации пенсий уже защищает доходы старшего поколения, а улучшение условий по ипотеке делает жилье доступнее. Энергетический суверенитет конвертируется в социальную стабильность.

"Индия и Россия создали прецедент. Уход от доллара в расчетах за стратегическое сырье — это тектонический сдвиг. Теперь это вопрос не выгоды, а безопасности капитала", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Не обходится и без борьбы с внутренними издержками. Инфляция остается вызовом, но правительство находит рычаги влияния. Принудительное удешевление социальных товаров и развитие программ лояльности позволяют населению сохранять покупательную способность. Россия сегодня — это крепость, которая не только обороняется, но и успешно торгует со всем миром на своих условиях.

"Геополитическая карта меняется. Мы видим формирование нового блока, где энергоресурсы и финансы не зависят от капризов одной страны", — отметил политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Почему Индия покупает нефть дороже рынка?

Премия к Brent обусловлена гарантией поставок и безопасностью маршрутов, которые Россия обеспечивает в обход охваченного кризисом Ближнего Востока. Это плата за стабильность энергетической системы Индии.

Чем опасен транзит через Ормузский пролив?

Военные действия в регионе фактически парализовали судоходство. Риск потери карго делает страховку традиционных поставок из Персидского залива запредельно дорогой.

Будут ли расчеты в долларах продолжаться?

Индийские компании активно тестируют даже гонконгский доллар, стремясь полностью исключить американскую валюту из сделок с российскими поставщиками сырья.

Экспертная проверка: геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы нефть индия экспорт финансы экономика энергетика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.