Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Золото должно работать дома: вывоз слитков за границу попал под жесткий контроль России

Золото всегда было последним аргументом в споре систем. Когда цифровой мир трясет, а старые правила финансового общежития летят в труху, металл становится единственным мерилом реальности. Владимир Путин подписал указ, который ставит жесткий заслон на пути "золотого ручейка" из страны. Теперь вывезти слиток весом с плитку шоколада просто так не получится.

Фото: wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Золотые слитки Union Bank of Switzerland

Прощай, чемоданное золото: цифры и сроки

Государство прекращает аттракцион невиданной щедрости для любителей физических активов. Текст указа предельно конкретен: "Установить с 1 мая 2026 года запрет на вывоз из Российской Федерации физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов".

"Это не просто ограничение, это инвентаризация национального богатства. Когда спрос на российские ресурсы растет, контроль над стратегическими резервами становится делом выживания системы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Раньше золото воспринималось как тихая гавань. Теперь эта гавань обносится волнорезами. Если вы не профессиональный участник рынка с кучей разрешений — оставьте слитки дома. В мире, где идет масштабная фрагментация глобальных систем, физический ресурс важнее виртуальных нулей на счету.

Валютный фильтр: ЕАЭС под прицелом

Вторая часть указа бьет по наличности. С 1 апреля вывоз рублей в страны ЕАЭС ограничивается эквивалентом в 100 тысяч долларов. Хотите больше? Готовьте справки. Нужно доказать, что деньги сняты легально, предъявив заверенные банковские выписки. Система больше не верит на слово — она требует бумажный след.

Актив Лимит на вывоз
Золотые слитки До 100 граммов включительно
Наличные рубли (в ЕАЭС) Эквивалент $100 000 (свыше — по справкам)

Это логичный шаг в рамках защиты внутреннего рынка. Пока банки корректируют программы, государству важно удержать ликвидность внутри периметра. Наличка — это кровь экономики, и выпускать её литрами в аэропортах больше не позволят.

"Мы видим классическую зачистку серых зон. Раньше через границы ЕАЭС утекали миллиарды под видом 'личных накоплений'. Теперь лазейку заваривают сваркой", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Логика суверенитета: почему это происходит сейчас

Россия переходит в режим крепости. Пока население привыкает к новым правилам потребления, власти страхуют макроэкономику. Золото — это подушка. Валюта — это инструмент. Оставлять их без присмотра в условиях, когда логистические маршруты перекраиваются из-за турбулентности на Ближнем Востоке, было бы верхом легкомыслия.

Даже социальные программы, такие как новая индексация выплат или защита цен на продукты, требуют стабильного финансового фундамента. Золотой запас — это часть этого фундамента. Внимание к деталям здесь запредельное: указ вступает в силу немедленно, со дня подписания.

"Внутренняя устойчивость всегда первична. Геополитическая дипломатия требует опоры на реальный металл, а не на обещания западных институтов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Резюме простое: капитал должен работать дома. Если вы решили превратить свой чемодан в хранилище Госфонда — правила игры изменились. На границе теперь будут измерять не только вес багажа, но и вес вашей ответственности перед законом.

Ответы на популярные вопросы о вывозе золота

Можно ли вывозить золотые украшения?

Да, запрет касается именно аффинированного золота в слитках. Личные украшения под это определение не попадают, если они не являются замаскированными банковскими слитками.

Что будет, если попробовать вывезти 150 граммов золота?

Такой груз будет задержан на таможне. Помимо конфискации излишков, возможны административные или уголовные санкции в зависимости от квалификации действий.

Нужно ли декларировать валюту при поездке в Минск или Астану?

При сумме свыше 100 тысяч долларов (в эквиваленте) теперь обязательны не только декларация, но и подтверждающие документы из банка о происхождении средств.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, юрист по налоговому праву Денис Прохоров, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы золото таможня финансы экономика инвестиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.