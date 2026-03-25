Олег Артюков

Россия скоро может столкнуться с проблемами: очень много заявок на нефть

Экономика » Сырье » Нефть

Спрос на российскую нефть в мире существует, и большой. Настолько большой, что скоро России может стать сложно удовлетворять заявки на энергоресурсы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"Много", — сказал он ИС "Вести", отвечая на вопрос, есть ли помимо Вьетнама ли заявки на поставки российской нефти в настоящее время.

"Спрос большой, спрос на альтернативные направления. Поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять", — добавил он.

В понедельник в ходе переговоров с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что заключенные между компаниями нашей страны и Вьетнама соглашения в нефтегазовой отрасли позволят перейти к реализации проектов по разработке месторождений на территорий обеих стран.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов в комментарии изданию Life заявил, что федеральный бюджет получит дополнительные нефтегазовые доходы в ближайшее время.

"Минфин всегда планирует свою работу исходя из того, чтобы какие бы цены на нефть ни были, все задачи выполнялись устойчиво. Цены на нефть выросли, поступят нам дополнительные нефтегазовые доходы. Думаю, что в ближайшее время уже мы их почувствуем в бюджете. Пока контракты исполняются по старым ценам. Нефтегазовые доходы в тех объёмах, в которых они могут поступить, ещё в пути", — пояснил министр.

Напомним, целый ряд государств либо заявили о намерениях приобрести российские энергоресурсы, либо уже приобретают их. Особенно это актуально для ряда южноазиатских государств, которые много нефти и нефтепродуктов импортировали из стран Ближнего Востока.

Например, Шри-Ланка, власти которой недавно обратились к России насчёт организации поставок энергоресурсов.

Объёмы поставок будут вскоре обсуждаться на переговорах, цитирует ТАСС заместителя министра энергетики Романа Маршавина. По его словам, островное государство интересуется не только нефтью, но и другой продукцией.

А глава государственной топливной компании Ceylon Petroleum Corporation Джанака Раджакаруна сообщил, что закупки планируется осуществить на три месяца. И договориться о них Шри-Ланка рассчитывает на следующей неделе.

На Филиппины российская нефть уже поступает. Первая за пять лет партия — сто тысяч тонн нефти — была направлена на нефтеперерабатывающий завод Petron в провинции Батаан. На Филиппинах объявлено чрезвычайное положение в области энергетики.

Об интересе к поставкам российской нефти заявляли также власти Бангладеш, Индонезии и Таиланда.

Разумеется, речь не только о тех странах, что заинтересовались поставками энергоресурсов из нашей страны после того, как США ослабили санкции до середины апреля.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия тоже воспользовались моментом, чтобы резко нарастить закупки.

Между тем, агентство Bloomberg уверяет, что цена российской нефти в Индии превысила 120 долларов за баррель.

С начала конфликта на Ближнем Востоке она подскочила более чем на сто процентов, при этом котировки сорта Brent выросли в цене на индийском рынке на 69 процентов.

В результате российская нефть марки Urals продается сейчас в Индии без скидок и дороже, чем Brent на 3,9 долларов за бочку.

А цена на российскую нефть сорта ESPO в дальневосточном порту Козьмино впервые за десять лет превысила сто долларов за баррель. Ключевой покупатель Китай, но периодически партии уходят и в Индию.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
