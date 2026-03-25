Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ

Из-за происходящего на Ближнем Востоке Россия пересматривает маршруты поставок нефти и газа. В первую очередь, направлять их будут туда, где рисков меньше. А меньше их с государствами, у которых с нашей страной есть общая граница.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газопровод

"С точки зрения блокады (Ормузского) пролива мы все понимаем, что теперь любая цепочка поставки может находиться под ударом. Поэтому мы сейчас переосмысливаем эти цепочки поставок энергоресурсов, которые мы будем делать", — отметил министр энергетики Сергей Цивилев.

По его словам, поставки нефти и газа в первую очередь пойдут ближайшим соседям, с которыми есть общие границы. Поставки по другим маршрутам будут пересмотрены.

По словам министра, конфликт на Ближнем Востоке заставляет всех здравомыслящих людей по-новому взглянуть на то, как организовывать поставки.

"Всему миру придется пересматривать логистические цепочки, по-другому оценивать риски. Я думаю, что это сейчас находится у всех в процессах глубокого изучения. Одно могу сказать: это большой вызов, реально большой вызов для всей мировой экономики, и нам предстоит построить новую систему логистических цепочек", — цитирует Цивилева ТАСС.

Говоря о сотрудничестве с Ираном он отметил, что Россия намерена его продолжать. Он напомнил, что в феврале, до начала нынешнего конфликта, участвовал в заседании российско-иранской межправкомиссии как сопредседатель с российской стороны.

"На этой межправкомиссии было принято очень много совместных решений, я считаю, что это прорывная, хорошая комиссия. И несмотря на то, что происходит сейчас, несмотря на возникший конфликт, мы будем продолжать работу с Ираном. На самом деле её и продолжаем, не останавливая всю эту работу", — сказал Цивилев.

Министр добавил, что верит в перспективы сотрудничества. "Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с Ираном и считаем, что всё, что происходит сейчас в отношении Ирана, является актом незаконным", — заключил он.

Возвращаясь к теме пересмотра логистики поставок энергоресурсов напомним, что в начале марта президент России Владимир Путин заявил, что наша страна может перенаправить эти поставки с европейского на другие, более интересные направления. И не дожидаться, пока Евросоюз "захлопнет дверь".

С 25 апреля страны ЕС планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа. Речь об запрете поставок по краткосрочным контрактам. А с 1 января 2027 года ЕС и вовсе намерен запретить поставки СПГ из России.

"В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересное направление, ну и закрепиться там, что самое главное", — сказал Путин.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что соответствующий анализ проводится.

В Евросоюзе декларируют, что пересматривать свои планы относительно российских энергоресурсов не намерены. И вообще это было бы "стратегической ошибкой".

Правда, планы объявить о запрете импорта российской нефти — а сделать это собирались 15 апреля — были перенесены на неопределённый срок.