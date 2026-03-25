Олег Артюков

Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ

Из-за происходящего на Ближнем Востоке Россия пересматривает маршруты поставок нефти и газа. В первую очередь, направлять их будут туда, где рисков меньше. А меньше их с государствами, у которых с нашей страной есть общая граница.

Газопровод
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"С точки зрения блокады (Ормузского) пролива мы все понимаем, что теперь любая цепочка поставки может находиться под ударом. Поэтому мы сейчас переосмысливаем эти цепочки поставок энергоресурсов, которые мы будем делать", — отметил министр энергетики Сергей Цивилев.

По его словам, поставки нефти и газа в первую очередь пойдут ближайшим соседям, с которыми есть общие границы. Поставки по другим маршрутам будут пересмотрены.

По словам министра, конфликт на Ближнем Востоке заставляет всех здравомыслящих людей по-новому взглянуть на то, как организовывать поставки.

"Всему миру придется пересматривать логистические цепочки, по-другому оценивать риски. Я думаю, что это сейчас находится у всех в процессах глубокого изучения. Одно могу сказать: это большой вызов, реально большой вызов для всей мировой экономики, и нам предстоит построить новую систему логистических цепочек", — цитирует Цивилева ТАСС.

Говоря о сотрудничестве с Ираном он отметил, что Россия намерена его продолжать. Он напомнил, что в феврале, до начала нынешнего конфликта, участвовал в заседании российско-иранской межправкомиссии как сопредседатель с российской стороны.

"На этой межправкомиссии было принято очень много совместных решений, я считаю, что это прорывная, хорошая комиссия. И несмотря на то, что происходит сейчас, несмотря на возникший конфликт, мы будем продолжать работу с Ираном. На самом деле её и продолжаем, не останавливая всю эту работу", — сказал Цивилев.

Министр добавил, что верит в перспективы сотрудничества. "Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с Ираном и считаем, что всё, что происходит сейчас в отношении Ирана, является актом незаконным", — заключил он.

Возвращаясь к теме пересмотра логистики поставок энергоресурсов напомним, что в начале марта президент России Владимир Путин заявил, что наша страна может перенаправить эти поставки с европейского на другие, более интересные направления. И не дожидаться, пока Евросоюз "захлопнет дверь".

С 25 апреля страны ЕС планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа. Речь об запрете поставок по краткосрочным контрактам. А с 1 января 2027 года ЕС и вовсе намерен запретить поставки СПГ из России.

"В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересное направление, ну и закрепиться там, что самое главное", — сказал Путин.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что соответствующий анализ проводится.

В Евросоюзе декларируют, что пересматривать свои планы относительно российских энергоресурсов не намерены. И вообще это было бы "стратегической ошибкой".

Правда, планы объявить о запрете импорта российской нефти — а сделать это собирались 15 апреля — были перенесены на неопределённый срок.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Новости Все >
Банкет за чужой счёт окончен: Москва закрывает финансовые краны для вузов в странах СНГ
Призрак Януковича напоминает о главном: заигрывания Запада с Минском лишены всяких иллюзий
Болезнь не выбирает статус: затаившаяся внутри угроза годами ждёт только одного удобного случая
Калининград больше не мост в Европу: как регион оказался в тупике после разрыва связей
Пряники по-американски: Беларусь видит истинные цели США за сладкими обещаниями
Китай шокирован смертоносным сюрпризом для Украины: Москва разделила на ноль хваленое западное ПВО
В Театре на Малой Ордынке премьера спектакля Столыпин и враги
Не дожидаясь помощи: почему сельчане сами финансируют ремонт дорог и новых сетей в Череповецком округе
Написал на эмоциях — расплатился рублем: переписка легко превращается в повод для иска
Россия смотрит на датский паралич: жёсткая линия сохранится при экономных расходах
Сейчас читают
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Садоводство, цветоводство
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Садоводство, цветоводство
Гибкая броня для двора: как превратить ненужный ковер в надежный фундамент для дорожек
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Наука и техника
Старость за несколько суток: студенты поседели и угасли после встречи с бездной Хакасии
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ Олег Артюков Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга Любовь Степушова Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Последние материалы
Переосмысление: Россия решает, кому и как поставлять нефть и газ
Калининград больше не мост в Европу: как регион оказался в тупике после разрыва связей
Пряники по-американски: Беларусь видит истинные цели США за сладкими обещаниями
Китай шокирован смертоносным сюрпризом для Украины: Москва разделила на ноль хваленое западное ПВО
Смертельный капкан у берегов Мексики: эта странная сила затягивает всё живое в бездонный синий глаз
В Театре на Малой Ордынке премьера спектакля Столыпин и враги
Не дожидаясь помощи: почему сельчане сами финансируют ремонт дорог и новых сетей в Череповецком округе
Борщевой набор под защитой закона: социальные товары готовят к принудительному удешевлению
Написал на эмоциях — расплатился рублем: переписка легко превращается в повод для иска
Серый пластик просится на свалку: это копеечное средство возвращает салону вид нового авто
