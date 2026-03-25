Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Хаос на Ближнем Востоке сорвал планы Брюсселя относительно российской нефти

Экономика » Правила игры » Бизнес

Еврокомиссия пересмотрела планы относительно публикации проекта запрета для стран Евросоюза на импорт российской нефти. Новую дату пока не называют.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"У нас нет новой даты, но мы остаемся привержены нашему предложению. Глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) неоднократно говорила, что считает ошибкой возвращение ЕС к закупкам российского топлива", — заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе во вторник.

Изначально речь шла о 15 апреля, однако пункт о запрете исчез из программы работы Еврокомиссии. Итконен в связи с этим отметила, что программа работы ЕК "носит предварительный характер" и Еврокомиссия "ищет новую дату".

"Хаос в Персидском заливе сорвал русофобские планы Европейской комиссии", — отмечает в этой связи итальянское издание L'AntiDiplomatico.

В материале предложение о запрете на импорт российской нефти названо "мазохистским".

По мнению автора издания, на решение Брюсселя, помимо факторов на Ближнем Востоке, также повлиял серьёзный разлад между государствами-членами по вопросу поставок нефти.

Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу "Дружба". Вернее сказать, получали, поставки несколько месяцев блокирует Киев. Можно предполагать, что по негласному одобрению со стороны Еврокомиссии.

Ранее в Брюсселе заявляли о намерении к началу 2026 года подготовить законодательное предложение, чтобы полностью и не позднее конца 2027 года запретить импорт нефти из России.

Несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, еврочиновники не намерены отказываться от своих планов.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия не намерена разрешать странам ЕС импортировать российские энергоресурсы, даже в случае отключений энергии в Европе.

А еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен объявил о намерении не допустить импорта в Евросоюз "ни одной молекулы российских ресурсов".

Реальное положение дел, впрочем, вносит коррективы в эти декларации. Но пока энергокризис не настолько серьёзен, чтобы повлиять на руководство ЕС. По крайней мере, на их публичную позицию.

Вообще говоря, Евросоюз ввёл эмбарго на импорт российской нефти ещё в декабре 2022 года. Но тогда речь шла о поставках морским путём, для трубопроводных было сделано исключение.

Кроме того, страны ЕС поддержали ограничение на цену российской нефти. Сначала совместно с США потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

В прошлом году Евросоюз начал устанавливать потолок самостоятельно, сейчас он на уровне чуть более 44 долларов за баррель.

Понятно, что даже если б ЕС захотел, то по такой цене поставлять нефть в страны сообщества не станут. Да это и запрещено указом президента России о запрете поставок энергоресурсов странам и компаниям, которые поддерживают потолок цен.

Впрочем, все эти ограничения не мешают европейским судоходным компаниям принимать участие в перевозках российской нефти.

Напомним, Евросоюз также ввёл запрет на поставки СПГ и трубопроводного газа из России. Полностью они должны быть прекращены к 1 января и в сентябре следующего года соответственно.

В общем, еврочиновники делают всё от них зависящее, чтобы у населения и бизнеса европейских стран было как можно больше проблем. И в Брюсселе уже добились на этом поприще впечатляющих результатов.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть импорт евросоюз энергетика
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.