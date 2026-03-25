Лекарство от инфляции: россияне нашли способ тратить — и не чувствовать потерь

Кешбэк в России перестал быть инструментом рационального сбережения. Это больше не способ "сэкономить на спичках", а легальный способ санкционированного потребления "сверх плана". По данным сервиса "Апельсин", 74% пользователей воспринимают накопленные баллы как дополнительные деньги и тратят их на спонтанные, эмоциональные покупки.

Экономика "бесплатных" денег

Когда рост цен на топливо и общая инфляция давят на кошелек, кешбэк становится психологическим буфером. Потребитель воспринимает эти средства не как часть своего дохода, а как "найденные деньги". Это позволяет 42% респондентов совершать покупки, которые они долго откладывали. Система лояльности превращается в эффективное ценообразование, скрытое от глаз регулятора в виде цифровых бонусов.

"Массовая погоня за кешбэком — это попытка граждан сохранить привычный уровень потребления в условиях волатильности рубля. Люди хеджируют личную инфляцию через возвратные платежи", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Регулятор видит в этом определенный перегрев. Налоговое администрирование усложняется, когда значительная часть трат проходит через бонусные счета. Наличные деньги уходят на второй план, уступая место "фантикам", которые имеют реальную покупательную способность в экосистемах банков.

Потребительский драйв и риск-менеджмент

Инструменты лояльности стали для банков способом привязать клиента к платформе. 30% россиян копят баллы на праздничные подарки, а 40% тратят их на логистику — авиа- и ж/д билеты. Это прямая конкуренция с традиционными финансовыми инструментами. Вложения в золото или валюту требуют стратегии, а кешбэк — это моментальный результат здесь и сейчас.

Категория трат Доля респондентов Подарки себе и ужины 74% Билеты на транспорт 40% Подарки близким 30% Продукты и техника Крупные суммы

"Банковская розница превратилась в гонку алгоритмов. Если банк не возвращает 1-2%, он теряет клиента за неделю. Это конкурентный рынок, где даже небольшое недовольство со стороны клиентов может быстро перерасти в серьёзную проблему", — объяснила в беседе с Pravda. Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Риски кроются в том, что потребитель теряет контроль над реальной стоимостью товара. Если маркетплейсы начнут без ограничений управлять скидками и баллами, прозрачность рынка упадет. "Горькое лекарство" цифровизации в том, что прозрачность транзакций для государства растёт, а оценка спроса становится сложнее.

Цифровизация поощрений: от кофе до билетов

Почти половина опрошенных копит баллы ровно месяц. Это короткий цикл, исключающий долгосрочную финансовую дисциплину. Небольшие суммы тратятся на кофе и шоколад — мелкие радости, маскирующие стагнацию реальных доходов. Крупные же чеки закрываются накоплениями на бытовую технику.

"Мы видим формирование новой культуры быстрых транзакций. Люди больше не боятся тратить, они боятся не получить за это компенсацию. Это меняет ландшафт личных финансов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

В условиях, когда глобальные рынки лихорадит, а энергетическая инфраструктура стран находится под давлением, внутренний российский потребитель ищет островки стабильности в простых покупках. Кешбэк — это малая форма государственной и корпоративной стабильности в глазах обывателя. Привычка получать бонусы становится институциональной.

Ответы на популярные вопросы о кешбэке

Почему люди тратят кешбэк именно на развлечения?

Это психологический феномен "легких денег". Траты на базовые нужды воспринимаются как обязанность, а траты кешбэка — как личный бонус, не влияющий на основной бюджет.

Безопасно ли хранить бонусы на счетах?

С юридической точки зрения баллы не являются валютой. При банкротстве или отзыве лицензии банка они могут сгореть без компенсации, в отличие от вкладов.

Влияет ли кешбэк на инфляцию?

Косвенно — да. Стимулируя дополнительное потребление, программы лояльности поддерживают высокий спрос, что не дает ценам замедляться быстрее.

