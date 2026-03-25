Мир на замке: глобальная цифровая сеть распадается на закрытые острова национальных систем

Глобальная сеть переживает период жесткой инвентаризации. Эпоха цифрового космополитизма завершена. На смену единому протоколу приходит архитектура закрытых контуров, где суверенитет данных становится эквивалентом государственных границ.

Это объективный процесс, вызванный необходимостью купировать внешние риски и обеспечивать технологическую устойчивость национальных экономик.

Цифровая фрагментация: конец открытых дверей

Процесс распада интернета на суверенные сегменты — не политическая прихоть, а защитный механизм. Мы видим, как формируются изолированные экосистемы. Китайский опыт перестал быть экзотикой. Современный закон о маркетплейсах и требования к локализации трафика — это лишь фасад процесса, который эксперты называют "сплинтернетом". Государства выстраивают периметры безопасности, чтобы защитить критическую инфраструктуру от трансграничных атак.

"Фрагментация сети неизбежно приведет к пересмотру всех лицензионных соглашений. Компании столкнутся с тем, что привычный софт в разных сегментах будет работать по разным правилам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Рост противоречий в геополитике провоцирует создание региональных альянсов. Страны НАТО консолидируют свои цифровые ресурсы, в то время как другие игроки ищут способы снизить зависимость от западных облачных сервисов.

Такое разделение похоже на ситуацию в энергетике, когда Евросоюз оказался в конце очереди за ресурсами: в сфере данных приоритет тоже будут получать прежде всего лояльные партнёры.

Администрирование хаоса: наднациональный барьер

Возврат к единому интернету технически возможен, но требует институциональной воли. Площадка ООН могла бы стать арбитром, разработав единые правила кибербезопасности.

Однако пока доверие между глобальными игроками находится на минимуме, сопоставимом с историческими просадками резервов. Технооптимизм сегодня — это дорогая роскошь, которую не может себе позволить рациональный регулятор.

"Разрыв единого пространства ударит по трансграничным транзакциям. Банковский комплаенс станет в разы сложнее из-за несовместимости протоколов безопасности разных стран", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Параметр Характеристика процесса Тип регулирования Переход от наднациональных правил к суверенным законам Доступ к данным Жесткая локализация на серверах внутри страны Инфраструктура Дублирование систем для обеспечения автономности

Экономика закрытых платформ и издержки бизнеса

Для бизнеса "фрагментированный интернет" означает рост издержек на администрирование. Компании вынуждены проводить оптимизацию бизнеса, чтобы адаптироваться к новым условиям. Прозрачность рынков снижается, а риски несанкционированных блокировок растут. Ситуация напоминает топливный кризис: когда каналы поставок перекрываются, страдает вся производственная цепочка.

"Обработка данных в условиях суверенизации сетей потребует новых протоколов защиты конфиденциальности. Риск утечек на стыке разных систем возрастает на порядок", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Цифровой протекционизм становится нормой. Правительства стремятся снизить влияние цен на внешние услуги внутри национальных границ. В долгосрочной перспективе это приведет к созданию уникального цифрового ландшафта в каждом регионе. Мировая сеть превращается в архипелаг, где связь между островами поддерживается лишь по строго утвержденному регламенту.

Ответы на популярные вопросы о будущем интернета

Исчезнет ли доступ к зарубежным сервисам?

Доступ не исчезнет полностью, но станет объектом сложного лицензионного и технического регулирования. Приоритет будет отдан локальным аналогам.

Как это отразится на стоимости цифровых услуг?

Затраты компаний на локализацию инфраструктуры и соблюдение национальных стандартов безопасности неизбежно приведут к росту цен для конечного пользователя.

Возможно ли создание "единого мирового интернета" снова?

Только при условии достижения глобального консенсуса по вопросам кибербезопасности на уровне ООН, что в текущих условиях выглядит маловероятным.

