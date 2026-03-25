Татьяна Фёдорова

Борщевой набор под защитой закона: социальные товары готовят к принудительному удешевлению

Инициатива об ограничении торговых наценок на социально значимые товары до 10% — это попытка хирургического вмешательства в живой организм рыночного ценообразования. В условиях, когда инфляционное давление усиливается, регулятор ищет способы купировать риски для наиболее уязвимых слоев населения. Однако любая жесткая фиксация маржи неизбежно сталкивается с законами спроса и предложения.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Логика регулятора и архитектура ограничений

Предложенный законопроект — это горькое лекарство. Его задача — предотвратить перегрев потребительского сектора. Когда темпы роста цен на полке обгоняют реальные доходы, возникает социальный дисбаланс. Ограничение наценки в 10% от цены производителя должно стать неким ценовым демпфером. Это попытка заставить ритейл разделить издержки с конечным потребителем. В список попали базовые позиции: от хлеба до овощей "борщевого набора".

"Администрирование таких мер требует ювелирной точности. Если просто 'завинтить гайки', бизнес начнет компенсировать убытки через скрытые платежи или сокращение ассортимента", — объяснила в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Параллельно предлагается квотирование: 10% полки должны занимать местные производители. Это элемент региональной протекционистской политики. В условиях, когда российские десерты захватывают прилавки за рубежом, важно не забывать о внутреннем наполнении рынка простейшими углеводами и белками. Локализация поставок сокращает логистическое плечо и, теоретически, снижает конечную стоимость для покупателя.

Риски дефицита и операционная устойчивость сетей

Рынок — это система сообщающихся сосудов. Если в одном месте давление принудительно снижается, оно неизбежно растет в другом. Продуктовый ритейл работает на низкой марже и огромных оборотах. Искусственное ограничение прибыли может привести к тому, что найм персонала в магазинах затормозится еще сильнее из-за невозможности индексировать зарплаты. Бизнесу придется выбирать: либо уходить в серую зону, либо сокращать инвестиции в развитие.

Параметр Прогноз после принятия закона
Доступность базовой корзины Рост физической доступности при риске дефицита
Маржинальность сетей Снижение чистой прибыли на 2-4%
Доля локальных товаров Принудительный рост до 10%

История учит, что административное регулирование часто приводит к вымыванию дешевого ассортимента. Продавцам выгоднее торговать премиальным сегментом, где наценка не ограничена. Чтобы этого не произошло, требуется прозрачная система мониторинга. Сегодняшняя финансовая инфраструктура позволяет отслеживать каждую транзакцию. Государство видит движение товаров практически в реальном времени, что делает спекуляции более рискованными.

"Рынок труда крайне чувствителен к рентабельности бизнеса. Ограничение прибыли в торговле может спровоцировать волну сокращений или переход на серые схемы оплаты", — подчеркнул эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Цифровой контроль и прозрачность поставок

Цифровизация — лучший антисептик для экономики. Когда финансовые потоки становятся открытой книгой, скрывать сверхприбыли становится невозможно. Интеграция систем ФНС и честных знаков позволяет контролировать цепочку от поля до прилавка. Это создает ту самую институциональную среду, где правила игры едины для всех. Никакие "черные лебеди" и перемирие на Ближнем Востоке не заменят системного контроля внутри страны.

Внедрение таких мер — это еще и вопрос безопасности данных. Современные системы управления магазинами используют сложные алгоритмы. Но даже они уязвимы. Если системы учета будут скомпрометированы, как смарт колонки, регулятор получит ложную картину рынка. Поэтому информационная безопасность становится фундаментом экономического регулирования.

"При регулировании цен критически важно учитывать волатильность внешних рынков. Рост цен на металл, например, когда автопроизводители скупают алюминий, тянет за собой стоимость упаковки, что в итоге бьет по себестоимости продуктов", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

В конечном итоге, ограничение наценок — это тест на прочность институтов. Нам нужно не просто сбить цену, а построить устойчивую модель, где производитель зарабатывает, ритейлер получает разумную комиссию, а гражданин — доступный продукт. Постепенность и предсказуемость — вот главные требования бизнеса к власти.

Ответы на популярные вопросы об ограничении наценок

Поможет ли это реально снизить стоимость продуктов?

В краткосрочной перспективе — да, на ценниках социально значимых товаров цифры зафиксируются. В долгосрочной — существует риск, что ритейлеры переложат издержки на товары, не входящие в список ограничений.

Как торговые сети будут выживать при 10% наценке?

Сетям придется оптимизировать внутренние процессы, сокращать логистические потери и активнее бороться за лояльность покупателя через сервисы и качество, а не только через агрессивный маркетинг.

Читайте также

Экспертная проверка: налоговый консультант Ирина Зайцева, экономист по рынку труда Ирина Костина, макроэкономист Артём Логинов
Автор Татьяна Фёдорова
Татьяна Олеговна Фёдорова — юрист по защите прав потребителей, специализируется на спорах с маркетплейсами и в сфере услуг, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Пряники по-американски: Беларусь видит истинные цели США за сладкими обещаниями
Китай шокирован смертоносным сюрпризом для Украины: Москва разделила на ноль хваленое западное ПВО
В Театре на Малой Ордынке премьера спектакля Столыпин и враги
Не дожидаясь помощи: почему сельчане сами финансируют ремонт дорог и новых сетей в Череповецком округе
Написал на эмоциях — расплатился рублем: переписка легко превращается в повод для иска
Россия смотрит на датский паралич: жёсткая линия сохранится при экономных расходах
Смертельный трюк в автосервисе: почему после обычного ТО машина внезапно начинает сыпаться
Отказ от шапки не спасет волосы: секущиеся концы появляются по другой причине
Ловушка для дачника: почему бесплатный слив в Тюмени обернется потерей 360 тысяч рублей
Череповец готов к масштабной трансформации: десять миллиардов рублей вложены в обновление города
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Стиль ленивой миллионерши: 5 способов носить треники и выглядеть как владелица корпорации
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Весенняя терапия для ягод: главные ошибки садоводов, мешающие клубнике раскрыть свой потенциал
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Тени Йокосуки шепчут о прошлом: Германия и Япония строят правовую базу для войск друг у друга Любовь Степушова Хаос на Ближнем Востоке сорвал планы Брюсселя относительно российской нефти Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев
Ночной парфюмер у крыльца: как создать благоухающий оазис, пока другие мучаются с рассадой
Белый дом в нокауте: мощь российских Посейдона и Буревестника лишила США сна
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Два условия для Украины: ультиматум США и позиция России ставят переговоры на грань
Россия смотрит на датский паралич: жёсткая линия сохранится при экономных расходах
Смертельный трюк в автосервисе: почему после обычного ТО машина внезапно начинает сыпаться
Отказ от шапки не спасет волосы: секущиеся концы появляются по другой причине
Ловушка для дачника: почему бесплатный слив в Тюмени обернется потерей 360 тысяч рублей
Тихая угроза в интерьере: как замена батареи без бумаг оборачивается огромными убытками для хозяина
Конфликт на Украине затягивается — развязка может быть совсем иной
Череповец готов к масштабной трансформации: десять миллиардов рублей вложены в обновление города
Быстрее и хитрее обычных: африканские клещи-мутанты начали настоящую охоту на людей в России
Мигрень превращает день в испытание: привычные продукты оказались главными триггерами
Пауза перед ударом: почему США притормозили эскалацию с Ираном и что будет дальше
