Золотая рука КСИР в Ормузе: Тегеран диктует цену прохода и доит мировой рынок нефти

Ормузский пролив превратился в самый дорогой платный участок дороги в мире. ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen прямо на входе в узкое горлышко Персидского залива. Причина? Капитан не "согласовал протоколы". Читай: не оплатил входной билет стоимостью в 2 миллиона долларов. Тегеран официально перешел от тактики ракетных предупреждений к прямому фискальному доминированию над глобальным энергетическим хабом.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Налог на страх: как работает экономика пролива

Иран больше не играет в кошки-мышки. Командующий флотом КСИР Алиреза Тангсири сухо констатировал: судно Selen ушло восвояси. Это не пиратство, это жесткий аудит. Пока Белый дом заявляет о достижении договоренностей, реальность на воде диктует свои правила. 2 миллиона долларов за проход танкера класса VLCC — это всего 1 доллар премии на баррель нефти. Для рынка, разогретого войной, такая цена кажется "скидкой" за гарантию безопасности. Брокеры уже называют это "налогом на спокойствие".

"Это не системный сбор, а ситуативное доение рынка. Тегеран проверяет систему на прочность. Либо ты платишь и идешь под защитой иранских катеров, либо разворачиваешься и теряешь миллионы на простое", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Индия и арабские монархии в ярости. Нью-Дели апеллирует к международному праву, но факты говорят об обратном: четыре индийских судна с газом уже заплатили "пошлину". При этом китайские технологии и ИИ позволяют Ирану видеть каждое движение в заливе, исключая любую возможность проскочить незамеченным. Старые методы маскировки больше не работают.

Железный кулак Тангсири: контроль вместо закрытия

Зачем закрывать пролив и вызывать мировой коллапс, если можно его монетизировать? Тангсири прямо заявляет: артерия "контролируется". Иранский парламент уже готовит закон о легализации этих сборов. Это ставит крест на западной концепции свободы судоходства. Пока Пентагон перебрасывает десантников, иранцы создают новую юридическую реальность на воде.

"С точки зрения морского права — это катастрофа. Но с точки зрения силы — это шах и мат. Мы видим, как региональный игрок диктует условия сверхдержавам, используя географию как оружие", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Риски растут по экспоненте. Угроза Тангсири наносить удары по американским нефтяным объектам в ответ на атаки Израиля — это не пустые слова. После того как иранский удар по Диего-Гарсия показал возможности их ракет, спорить с КСИР желающих мало. Крупные игроки предпочитают платить 2 миллиона, чем терять судно стоимостью в 150.

Параметр Текущая ситуация в Ормузе Стоимость прохода (неофиц.) До $2 000 000 за рейс Статус пролива Под полным огневым контролем КСИР Реакция рынка Включение сборов в цену барреля ($1 premium)

Мнение аналитиков: транзит или вымогательство?

Западные союзники дезориентированы. Пока Трамп берет стратегические паузы, Иран затягивает узел. Система безопасности НАТО в регионе трещит по швам. Американские радары, как выяснилось, часто оказываются "слепыми" перед умным железом Тегерана. Это вынуждает судоходные компании искать сепаратные договоренности с Ираном вместо надежды на конвои союзников.

"Корпоративный сектор всегда выберет предсказуемый расход в 2 миллиона вместо непредсказуемой гибели актива. Иран это понимает и превращает международный пролив в свою частную лавочку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Мир наблюдает за концом эпохи бесплатного моря. Если Иран легализует эти сборы, прецедент станет фатальным для Суэца, Малаккского пролива и других ключевых точек. Старые альянсы рушатся, а новые игроки, такие как Южная Корея с их новыми системами ПВО, занимают освободившиеся ниши, пока США теряют контроль над логистикой.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Законны ли сборы Ирана за проход?

Согласно международному праву (Конвенция ООН по морскому праву), транзитный проход через международные проливы должен быть свободным и бесплатным. Иран оспаривает это, утверждая, что обеспечивает безопасность в своих территориальных водах.

Почему Индия и другие страны платят, если это незаконно?

Стоимость простоя судна и риск его ареста или уничтожения значительно превышают запрашиваемую сумму в $2 млн. Бизнес выбирает наименьшее из зол.

Как это отразится на ценах на бензин?

Прямой вклад в цену барреля составляет около $1. Однако косвенные риски и рост стоимости страхования могут добавить к цене топлива на АЗС до 5-10% в краткосрочной перспективе.

