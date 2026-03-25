Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Золотая рука КСИР в Ормузе: Тегеран диктует цену прохода и доит мировой рынок нефти

Экономика

Ормузский пролив превратился в самый дорогой платный участок дороги в мире. ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen прямо на входе в узкое горлышко Персидского залива. Причина? Капитан не "согласовал протоколы". Читай: не оплатил входной билет стоимостью в 2 миллиона долларов. Тегеран официально перешел от тактики ракетных предупреждений к прямому фискальному доминированию над глобальным энергетическим хабом.

Перевозка нефти
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Налог на страх: как работает экономика пролива

Иран больше не играет в кошки-мышки. Командующий флотом КСИР Алиреза Тангсири сухо констатировал: судно Selen ушло восвояси. Это не пиратство, это жесткий аудит. Пока Белый дом заявляет о достижении договоренностей, реальность на воде диктует свои правила. 2 миллиона долларов за проход танкера класса VLCC — это всего 1 доллар премии на баррель нефти. Для рынка, разогретого войной, такая цена кажется "скидкой" за гарантию безопасности. Брокеры уже называют это "налогом на спокойствие".

"Это не системный сбор, а ситуативное доение рынка. Тегеран проверяет систему на прочность. Либо ты платишь и идешь под защитой иранских катеров, либо разворачиваешься и теряешь миллионы на простое", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Индия и арабские монархии в ярости. Нью-Дели апеллирует к международному праву, но факты говорят об обратном: четыре индийских судна с газом уже заплатили "пошлину". При этом китайские технологии и ИИ позволяют Ирану видеть каждое движение в заливе, исключая любую возможность проскочить незамеченным. Старые методы маскировки больше не работают.

Железный кулак Тангсири: контроль вместо закрытия

Зачем закрывать пролив и вызывать мировой коллапс, если можно его монетизировать? Тангсири прямо заявляет: артерия "контролируется". Иранский парламент уже готовит закон о легализации этих сборов. Это ставит крест на западной концепции свободы судоходства. Пока Пентагон перебрасывает десантников, иранцы создают новую юридическую реальность на воде.

"С точки зрения морского права — это катастрофа. Но с точки зрения силы — это шах и мат. Мы видим, как региональный игрок диктует условия сверхдержавам, используя географию как оружие", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Риски растут по экспоненте. Угроза Тангсири наносить удары по американским нефтяным объектам в ответ на атаки Израиля — это не пустые слова. После того как иранский удар по Диего-Гарсия показал возможности их ракет, спорить с КСИР желающих мало. Крупные игроки предпочитают платить 2 миллиона, чем терять судно стоимостью в 150.

Параметр Текущая ситуация в Ормузе
Стоимость прохода (неофиц.) До $2 000 000 за рейс
Статус пролива Под полным огневым контролем КСИР
Реакция рынка Включение сборов в цену барреля ($1 premium)

Мнение аналитиков: транзит или вымогательство?

Западные союзники дезориентированы. Пока Трамп берет стратегические паузы, Иран затягивает узел. Система безопасности НАТО в регионе трещит по швам. Американские радары, как выяснилось, часто оказываются "слепыми" перед умным железом Тегерана. Это вынуждает судоходные компании искать сепаратные договоренности с Ираном вместо надежды на конвои союзников.

"Корпоративный сектор всегда выберет предсказуемый расход в 2 миллиона вместо непредсказуемой гибели актива. Иран это понимает и превращает международный пролив в свою частную лавочку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Мир наблюдает за концом эпохи бесплатного моря. Если Иран легализует эти сборы, прецедент станет фатальным для Суэца, Малаккского пролива и других ключевых точек. Старые альянсы рушатся, а новые игроки, такие как Южная Корея с их новыми системами ПВО, занимают освободившиеся ниши, пока США теряют контроль над логистикой.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Законны ли сборы Ирана за проход?

Согласно международному праву (Конвенция ООН по морскому праву), транзитный проход через международные проливы должен быть свободным и бесплатным. Иран оспаривает это, утверждая, что обеспечивает безопасность в своих территориальных водах.

Почему Индия и другие страны платят, если это незаконно?

Стоимость простоя судна и риск его ареста или уничтожения значительно превышают запрашиваемую сумму в $2 млн. Бизнес выбирает наименьшее из зол.

Как это отразится на ценах на бензин?

Прямой вклад в цену барреля составляет около $1. Однако косвенные риски и рост стоимости страхования могут добавить к цене топлива на АЗС до 5-10% в краткосрочной перспективе.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы иран нефть экономика ближний восток
Новости Все >
Синдром вечной сиделки: как привычка опекать партнера незаметно убивает искреннюю страсть
Домашний уют оборачивается риском: кошки выбирают путь, который заканчивается трагически
Кислородный щит крепнет незаметно: точки выживания в самарской реанимации теперь ближе к каждому пациенту
Грязь по колено вместо асфальта: трассы Перми превратились в ловушку для машин и скорой
Минтай множится как в сказке: рыбные котлеты Нижегородской области лишились документов
Поразмышляв на чистом воздухе, Борис Николаевич еще раз доказал, что его инстинкт власти не притупился... — писала газета Аргументы и факты 25 марта 1998 года
Кожа не прощает спешки: ошибки при снижении веса, которые превращают тело в пустой мешок
Космический каннибализм на окраине: два мертвых гиганта устроили смертельную битву в пустоте
Карманная пустота: что будет с водителем, если права остались лежать дома на тумбочке
Бетонные коробки уходят в прошлое: новые кварталы Югры меняют представление о комфортной жизни
Сейчас читают
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Мир. Новости мира
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Садоводство, цветоводство
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Популярное
Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку

Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.

Иранская красавица сказала неприятную правду Нетаньяху: предатели оказались по правую руку
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Аптечный пузырек-убийца: один открытый флакон выжигает фитофтору в теплице за считаные часы
Секретный приказ Андропова: почему военным запретили стрелять по гигантскому восьмиграннику над Карелией
Пока ЕС спорил о санкциях, Иран выдал дальнобойный удар: итог оказался болезненным
Перемирие на Ближнем Востоке не снизит цены на нефть и другие ресурсы Олег Артюков Израиль готовит нечто особенное: вокруг Ирана заговорили о сценарии, который пугает Андрей Николаев Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова
Роковой звонок Трампа поджег Залив: тайный разговор стал истинной причиной атаки на Иран
Эра дешевой еды закончилась: москвичи массово отказываются от привычной уличной еды из-за цен
Китайский Нострадамус сложил войны как пазл: прогноз на 4 года рисует тревожный финал для Европы
Китайский Нострадамус сложил войны как пазл: прогноз на 4 года рисует тревожный финал для Европы
Последние материалы
Синдром вечной сиделки: как привычка опекать партнера незаметно убивает искреннюю страсть
Эстетика без усилий: эти растения приносят в цветник неповторимую легкость и северную элегантность
Мировое дно под колпаком Пекина: суда КНР создают 3D-карту для будущих сражений с США
Призрачный шанс на тишину: Пакистан пытается остановить пожар в Персидском заливе
Волну высотой с Эйфелеву башню принимали за выдумку — но следы оказались страшнее любых слов
Гастрономическая архитектура: как создать пирог с рыбой, где каждый слой имеет свой характер
Приговор для юга Ливана: Израиль наметил захват территорий до самой реки Литани
Блонд, который не старит: забытый оттенок из 90-х возвращает коже сияние
Биологический полигон у изголовья: почему утренний глоток воды превращается в опасный опыт
Бюрократическая удавка: власти Молдавии начали отбирать гражданство у чиновников Приднестровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.