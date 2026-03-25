Золотая рука КСИР в Ормузе: Тегеран диктует цену прохода и доит мировой рынок нефти

Ормузский пролив превратился в самый дорогой платный участок дороги в мире. ВМС КСИР развернули контейнеровоз Selen прямо на входе в узкое горлышко Персидского залива. Причина? Капитан не "согласовал протоколы". Читай: не оплатил входной билет стоимостью в 2 миллиона долларов. Тегеран официально перешел от тактики ракетных предупреждений к прямому фискальному доминированию над глобальным энергетическим хабом.
Иран больше не играет в кошки-мышки. Командующий флотом КСИР Алиреза Тангсири сухо констатировал: судно Selen ушло восвояси. Это не пиратство, это жесткий аудит. Пока Белый дом заявляет о достижении договоренностей, реальность на воде диктует свои правила. 2 миллиона долларов за проход танкера класса VLCC — это всего 1 доллар премии на баррель нефти. Для рынка, разогретого войной, такая цена кажется "скидкой" за гарантию безопасности. Брокеры уже называют это "налогом на спокойствие".
"Это не системный сбор, а ситуативное доение рынка. Тегеран проверяет систему на прочность. Либо ты платишь и идешь под защитой иранских катеров, либо разворачиваешься и теряешь миллионы на простое", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Индия и арабские монархии в ярости. Нью-Дели апеллирует к международному праву, но факты говорят об обратном: четыре индийских судна с газом уже заплатили "пошлину". При этом китайские технологии и ИИ позволяют Ирану видеть каждое движение в заливе, исключая любую возможность проскочить незамеченным. Старые методы маскировки больше не работают.
Зачем закрывать пролив и вызывать мировой коллапс, если можно его монетизировать? Тангсири прямо заявляет: артерия "контролируется". Иранский парламент уже готовит закон о легализации этих сборов. Это ставит крест на западной концепции свободы судоходства. Пока Пентагон перебрасывает десантников, иранцы создают новую юридическую реальность на воде.
"С точки зрения морского права — это катастрофа. Но с точки зрения силы — это шах и мат. Мы видим, как региональный игрок диктует условия сверхдержавам, используя географию как оружие", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Риски растут по экспоненте. Угроза Тангсири наносить удары по американским нефтяным объектам в ответ на атаки Израиля — это не пустые слова. После того как иранский удар по Диего-Гарсия показал возможности их ракет, спорить с КСИР желающих мало. Крупные игроки предпочитают платить 2 миллиона, чем терять судно стоимостью в 150.
|Параметр
|Текущая ситуация в Ормузе
|Стоимость прохода (неофиц.)
|До $2 000 000 за рейс
|Статус пролива
|Под полным огневым контролем КСИР
|Реакция рынка
|Включение сборов в цену барреля ($1 premium)
Западные союзники дезориентированы. Пока Трамп берет стратегические паузы, Иран затягивает узел. Система безопасности НАТО в регионе трещит по швам. Американские радары, как выяснилось, часто оказываются "слепыми" перед умным железом Тегерана. Это вынуждает судоходные компании искать сепаратные договоренности с Ираном вместо надежды на конвои союзников.
"Корпоративный сектор всегда выберет предсказуемый расход в 2 миллиона вместо непредсказуемой гибели актива. Иран это понимает и превращает международный пролив в свою частную лавочку", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Мир наблюдает за концом эпохи бесплатного моря. Если Иран легализует эти сборы, прецедент станет фатальным для Суэца, Малаккского пролива и других ключевых точек. Старые альянсы рушатся, а новые игроки, такие как Южная Корея с их новыми системами ПВО, занимают освободившиеся ниши, пока США теряют контроль над логистикой.
Согласно международному праву (Конвенция ООН по морскому праву), транзитный проход через международные проливы должен быть свободным и бесплатным. Иран оспаривает это, утверждая, что обеспечивает безопасность в своих территориальных водах.
Стоимость простоя судна и риск его ареста или уничтожения значительно превышают запрашиваемую сумму в $2 млн. Бизнес выбирает наименьшее из зол.
Прямой вклад в цену барреля составляет около $1. Однако косвенные риски и рост стоимости страхования могут добавить к цене топлива на АЗС до 5-10% в краткосрочной перспективе.
Западные аналитики столкнулись с неожиданной реакцией общества, а техническое превосходство разбилось о прагматичную тактику выживания в условиях полной изоляции.