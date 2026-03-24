Миллиардер скупил десятки супертанкеров накануне конфликта на Ближнем Востоке

Итальянский миллиардер Джанлуиджи Апонте скупил десятки супертанкеров, сформировав тем самым внушительный флот.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апонте, чьё состояние оценивается в 44,5 миллиарда долларов, является совладельцем одной из крупнейших мировых судоходных компаний Mediterranean Shipping Company (MSC). Так что отлично разбирается в тенденциях на рынке морских перевозок и к чему он движется.

А теперь, учитывая ситуацию с ценами на энергоресурсы и фактическое прекращение движения через Ормузский пролив, итальянский миллиардер может монополизировать судоходный рынок, говорится в материале Forbes.

В декабре прошлого года южнокорейская судоходная компания Sinokor Merchant Marine начала скупать сверхбольшие танкеры для перевозки сырой нефти.

К марту она приобрела не менее 60 судов за 3,3 миллиарда долларов. Это ознаменовало собой серьёзный сдвиг для 36-летней компании, которая до этого в основном специализировалась на контейнерных перевозках.

В материале Forbes утверждается, что за этими сделками стоит никто иной, как синьор Апонте.

Приобретённые Sinokor танкеры в количестве 31 штуки оформлены на структуры под названием Haut Brion. Одиннадцать из них возглавляет Марио Апонте, двоюродный брат Джанлуиджи. Стоимость всех этих судов превышает 900 миллионов долларов.

Ещё два десятка танкеров зарегистрированы в Либерии, где настоящие владельцы остаются неизвестными, поэтому подтвердить причастность итальянского миллиардера к ним невозможно.

Если все компании Haut Brion связаны с MSC, то Апонте управляет более чем половиной судов, купленных с декабря, включая 29, которые всё ещё числятся за прежними хозяевами из-за того, что данные о них не обновлялись.

Таким образом, Sinokor и MSC стали собственниками не менее 76 супертанкеров общей стоимостью 6,7 миллиарда долларов.

Согласно данным Okeanis Eco Tankers, на которые ссылается Forbes, теперь они контролируют до 17 процентов мирового флота и 39 процентов флота на спотовом рынке.

Эксперты, опрошенные Forbes, считают такую стратегию миллиардера попыткой захватить рынок и поднять тарифы. Аналитик инвестиционного банка Fearnley Securities из Осло Фредрик Дибвад отметил, что планы пока до конца не ясны, но, по слухам, речь идет о попытке монополизировать рынок, чтобы диктовать цены на перевозки.

Он подчеркнул, что в судоходной отрасли ничего подобного прежде не случалось.

В конце января издание Lloyd's List уже писало, что покупки Sinokor финансируются Апонте, однако называло эту связь "окутанной тайной".

Два судовладельца, продавшие танкеры Sinokor, в середине февраля подтвердили Bloomberg, что конечным покупателем их судов была "структура, связанная" с Апонте.

За несколько недель до начала военных действий Sinokor, как сообщал Bloomberg, перебросила в Персидский залив не менее шести пустых супертанкеров. Изначально они простаивали в ожидании грузов, но после того как экспорт через пролив остановился и хранилища начали заполняться, ситуация изменилась.

По данным брокеров, сейчас Sinokor сдаёт эти суда в аренду для хранения сырья по полмиллиона долларов в сутки. Это почти в десять раз дороже, чем год назад.

Источники The Wall Street Journal сообщают, что Sinokor взяла в аренду несколько танкеров у эмиратского производителя Adnoc для использования в качестве плавучих хранилищ.

Кроме предположений о том, что итальянский миллиардер скупил несколько десятков супертанкеров и теперь пользуется проблемами, чтобы приумножить своё благосостояние, нет информации о том, заинтересовались ли этими сделками власти какой-либо страны. Той же Италии, например.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
