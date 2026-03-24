Перемирие на Ближнем Востоке не снизит цены на нефть и другие ресурсы

Экономика » Правила игры » Бизнес

Даже если США и Иран в самом деле договорятся о прекращении конфликта или хотя бы о перемирии, цены на нефть, газ и другие ресурсы быстро не упадут.

Биржевой рост

По той причине, что энергетическая инфраструктура региона достаточно серьёзно пострадала, говорится в материале канадского издания The Globe and Mail.

Взаимные удары нанесли заметный ущерб нефте- и газодобывающим объектам в странах Персидского залива. Так что теперь миру грозит затяжной дефицит топлива, химикатов и удобрений. А это значит, высокие цены никуда не денутся, говорится в материале издания.

Аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Том Лайлз подсчитал, что из-за конфликта мировой рынок ежедневно недополучает около 15 миллионов баррелей сжиженного природного газа, нефти и нефтепродуктов.

А ведь есть ещё проблемы с поставками гелия, удобрений, алюминия. В производстве которых ближневосточные государства играют заметную роль.

По словам Лайзла, чем дольше всё это тянется, тем труднее будет восстановить привычные цепочки поставок. Ничего подобного в истории просто не было. И никакого готового рецепта, как из этого выбираться, не существует.

Раньше об этом же писала The New York Times, которая отмечала, что война на Ближнем Востоке разогнала цены не только на нефть и газ, но и на другие ресурсы, даже на сахар.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил, что будут нанесены удары по энергетическим объектам Ирана.

В ответ в Тегеране заявили, что атакуют аналогичные объекты в близлежащих государствах.

А накануне американский президент неожиданно заявил о переговорах с Ираном. Которые, отметил Трамп, идут хорошо и продолжатся на этой неделе.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи позднее заявил, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам. В роли таковых выступают Турция и Египет, если верить сообщениям прессы на сей счёт.

Тем временем, выяснились интересные подробности, связанные с заявлением президента США о переговорах с Ираном.

За 15 минут до соответствующей публикации на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около 580 миллионов долларов, сообщает британское издание Financial Times.

С 6:49 до 6:50 утра по нью-йоркскому времени 23 марта было продано около 6,2 тысячи фьючерсов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate (WTI). Объёмы торгов резко выросли за 27 секунд до 6:50. Вслед за этим подскочили фьючерсы на индекс S&P 500.

В 7:04 Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост о состоявшихся переговорах. Далее последовал обвал цен на энергоносители и рост фондовых индексов.

В связи со всем эти возникли предположения, что кто-то воспользовался инсайдерской информацией в целях личного обогащения.

В Белом доме эти предположения опровергли, назвав их "бездоказательными и безответственными". И подчеркнули, что администрация не потерпит незаконных действий своих сотрудников.

Личности трейдеров, совершивших сделки, не раскрываются. Да и установить, есть ли основания подозревать, что инсайдерская информация использовалась при продажа на бирже, довольно сложно.

Но не невозможно. Другое дело, станут ли этим заниматься или же эта история будет предана забвению на фоне других новостей. Недостатка в которых пока что не ощущается.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы иран нефть энергетика
