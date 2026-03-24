Олег Артюков

Автопроизводители в панике скупают алюминий и ищут помощи в России

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к панической скупке алюминия автопроизводителями, сообщает британское издание Financial Times. Есть основания полагать, что в ближайшие месяцы запасы этого металла будут исчерпаны.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Производители из стран Персидского залива — например, такие крупные компании как Aluminium Bahrain и Qatalum — снизили объёмы выпуска. Проблемы с электроснабжением и транспортировкой нарушили импорт и экспорт сырья.

В результате автопроизводители стремятся создать резервные запасы. И в случае сохранения нынешней ситуации панические закупки продолжатся.

Европа, США и Япония ввозят большие объемы алюминия из государств Персидского залива, на которые приходится почти десять процентов мирового производства первичного алюминия.

Япония покрывает за счёт этого региона четверть своих потребностей в алюминии, Европа — около 14 процентов. Перебои в судоходстве через Ормузский пролив практически полностью остановили поставки, а резкий скачок цен на газ вынудил производителей в других регионах предупредить о возможном сокращении выпуска.

В этих условиях японские автопроизводители и поставщики рассматривают возможность закупок материалов у России. В марте ряд японских компаний начали переговоры с "Русалом" о закупке первичных литейных сплавов. Часть сделок может быть заключена в ближайшее время, но пока не было информации о том, что такие сделки заключены.

Вообще говоря, продукция российской компании не находится под санкциями. Но японцы в 2022 году сами отказались от импорта из России, переориентировавшись на страны Персидского залива.

Также была информация, что возобновить импорт алюминия из России хотят и южнокорейские компании.

Некоторые западные автокомпании столкнулись с трудностями при заключении новых контрактов на поставку алюминия. Многие используют накопленные запасы, которых, по прогнозам, хватит на несколько месяцев.

Один из производителей рассказал, что крупная партия алюминия была отгружена из Персидского залива незадолго до начала конфликта.

Обращает на себя внимание, что с проблемами в закупке алюминия столкнулись западные автопроизводители, но не китайские. А всё просто, у китайцев таких проблем нет.

Дело в том, что эта страна является мировым лидером по производству этого металла. В феврале 2026 года производство первичного алюминия в стране составило 3,421 миллиона тонн, что на 1,7 процента больше, чем годом ранее. В целом за январь-февраль 2026 года объем выпуска достиг 7,187 миллионов тонн.

Могли бы производить ещё больше, но рост сдерживается государственными ограничениями. Правительство КНР установило годовую квоту на уровне 45 миллионов тонн для сокращения перепроизводства и снижения углеродного следа.

С 2002 года мощности производителей алюминия в Китае выросли с четырех миллионов тонн до более чем 43 миллионов тонн в год. Так что теперь Китай контролирует около 60 процентов мирового производства.

Плюс к тому, КНР наращивает импорт алюминия из России. За два месяца этого года доля нашей страны в импорте этого металла достигла 39,5 процентов.

Некоторый парадокс в том, что несмотря на вышеперечисленное, Южная Корея и Япония закупают в Китае не столь уж и много алюминиевого сплава и продуктов переработки этого металла. Во всяком случае, не столько, чтобы не задумываться о возможном дефиците.

Впрочем, в свете текущих событий, ситуация может измениться.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
