Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Правительство скоро решит, как снизить влияние на бюджет цен на нефть

Экономика » Правила игры » Законодательство

Министр финансов Антон Силуанов в понедельник сообщил, что в ближайшее время правительство определится с механизмом снижения чувствительности федерального бюджета к колебаниям мировых цен на нефть.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Помимо уменьшения зависимости от волатильности нефтяного рынка, второй задачей названо сокращение присутствия государства на валютном рынке.

По словам министра, действие бюджетного правила приостановлено. То есть временно не проводится ни продажа средств из Фонда национального благосостояния, ни их покупка.

В марте Минфин уже информировал об отказе от продажи валюты в связи с выпадением дополнительных нефтегазовых доходов из-за корректировки базовой цены на нефть в рамках бюджетного правила.

А в конце февраля министр финансов сообщил, что правительство прорабатывает вариант ужесточения бюджетного правила за счет снижения базовой цены как на текущий период, так и на ближайшие три года.

Согласно действующей версии бюджетного правила, утвержденной в 2025 году, предусмотрено поэтапное снижение цены отсечения на нефть: с 60 долларов до 55 долларов за баррель к 2030 году с ежегодным шагом в один доллар.

В настоящее время базовая цена (то есть цена отсечения для отчислений в ФНБ) составляет 59 долларов за баррель.

Согласно предварительным данным Минфина, в январе-феврале 2026 года нефтегазовые доходы бюджета сократились почти вдвое, до 826 миллиардов рублей на фоне снижения мировых цен на нефть.

Из-за того что дефицит федерального бюджета за два месяца достиг 3,449 триллионов рублей (полтора процента ВВП, что составляет 91 процент от планового годового дефицита в 3,786 триллионов рублей), средства были взяты из Фонда национального благосостояния.

В связи с этим возникает необходимость пополнения Фонда. И по мнению финансового ведомства, пересмотр базовой цены на нефть является решением данной проблемы.

Напомним, если фактическая цена нефти превышает базовую, то дополнительные нефтегазовые доходы направляются в ФНБ. Если же базовая цена оказывается выше фактической, то резервы из Фонда, напротив, продаются для покрытия недополученных доходов. Этот механизм и называется бюджетным правилом.

Между тем, в российском Центробанке явно не считают, что надо менять финансовые правила из-за текущих цен на нефть, сообщает ТАСС.

"Точно не следует ориентироваться при выборе базовой цены бюджетного правила на текущую нефтяную конъюнктуру, потому что это может быть искажено с необоснованно агрессивными предпосылками по поводу того, какая нефть будет в дальнейшем", — заявил в понедельник в Госдуме заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин.

На цену нефти 23 марта сильное влияние оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что удары по Ирану будут приостановлены на пять дней. Не совсем понятно, все ли удары, либо только по иранским энергообъектам, атаковать которые Трамп пообещал на днях.

Из его заявления следовало, что с Ираном ведутся переговоры.

После этого эталонный сорт нефти Brent, который ранее торговался выше 114 долларов за баррель, упал до 96 долларов.

Однако затем восстановился примерно до 103,70 доллара, потеряв за день 7,6 процентов. На это повлияли комментарии из Тегерана, где сообщили, что не ведут с США переговоров.

И вполне вероятно, что в ближайшее время цена на нефть будет как падать, так и расти.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть бюджет финансы экономика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.