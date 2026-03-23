Пустые баки и мертвые дороги: топливный паралич накроет Бангладеш в любую минуту

Бангладеш официально вошел в штопор. Страна, где энергетическая диета стала нормой, столкнулась с системным отказом органов жизнеобеспечения: Ассоциация владельцев АЗС заявила, что колонки могут обсохнуть в любую секунду. Это не просто дефицит — это распад логистических цепочек в реальном времени. Когда поставки сырья падают ниже ватерлинии спроса, экономика превращается в тонущий танкер.

Фото: openverse.org by Sean MacEntee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Топливо

Сухие баки и вооруженные сливы

Система гниет с головы, но воняет с бензоколонки. В Дакке и окрестностях очереди за бензином превратились в поле боя. Владельцы мотоциклов работают эффективнее любых маркетплейсов, скупая остатки ресурса для перепродажи на "сером" рынке. Но это цветочки. Ночь в Бангладеш теперь пахнет порохом и соляркой: бандитские группы штурмуют АЗС, заставляя персонал включать насосы под дулом обреза. Это уже не бизнес, а постапокалиптический вестерн.

"Это не просто нехватка. Это полный паралич управления ресурсами. Когда безопасности на колонках нет, владельцы просто запирают двери. Инфраструктура умирает первой", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Такой хаос бьет по карману сильнее, чем любая предсказуемая инфляция. Если раньше заправка была рутиной, то теперь это операция с высоким риском для жизни. Владельцы станций прямо говорят: физический объем нефти от госкомпаний критически мал. Запас прочности металла и человеческих нервов исчерпан.

Глобальное эхо: почему Дака — это звоночек для всех

Бангладеш — лакмусовая бумажка для стран с высокой импортозависимостью. Пока на Западе Евросоюз теряет доступ к льготному газу, в Южной Азии просто гаснет свет. Глобальный рынок энергоресурсов перекраивается на ходу. Старые связи рвутся, новые — стоят в три раза дороже. Эффект домино, который мы видим в Британии, в Бангладеш превращается во взрывную волну.

Показатель Статус в Бангладеш Зависимость от импорта (Ближний Восток) 63% (Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак) Уровень безопасности АЗС Крайне низкий (риск вооруженных налетов) Состояние поставок Ниже критического уровня спроса

"На развивающихся рынках любая задержка танкера — это катастрофа. У них нет подушки безопасности, как в Европе или России. Система работает 'с колес', и когда колеса встают, встает всё", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ловушка 63 процентов: импортная удавка

Бангладеш сидит на нефтяной игле Саудовской Аравии и Эмиратов. Это жесткая связка. Любое осложнение логистики в Ормузском проливе или перегрузка мощностей в портах — и столица погружается во тьму. Пока Виктор Орбан перечисляет всадников апокалипсиса для Европы, в Дакке они уже вовсю скачут. Это не политическая риторика, а дебет с кредитом, который не сходится.

Рынок труда в условиях такого дефицита тоже начинает "оптимизироваться" естественным путем. Промышленные районы замирают, кадровый балласт выбрасывается за борт, так как станки просто нечем питать. Ситуация напоминает кризис в Германии, только без страховки и с температурой в 35 градусов в тени.

"Геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке автоматически обнуляет снабжение Бангладеш. Это классическая системная ошибка: ставить всё на один регион-поставщик", — объяснил политолог Сергей Миронов.

Бангладеш — это пример того, что происходит, когда страна оказывается в конце энергетической очереди. Ресурсы уходят тем, кто платит больше или имеет свои флотилии. Остальным остается надеяться на чудо или ждать вооруженных мародеров у запертых ворот АЗС.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему АЗС в Бангладеш закрываются прямо сейчас?

Главная причина — острая нехватка физических объемов топлива от поставщиков. Ежедневный лимит нефтяных компаний не покрывает даже базовый спрос общественного транспорта и промышленности.

Кого винят власти и ассоциации?

Владельцы заправок винят государственные органы в неспособности обеспечить безопасность и стабильность поставок. Кризис усугубляется спекуляциями на черном рынке и ростом организованной преступности.

Может ли ситуация нормализоваться в ближайшее время?

Без внешних кредитов или экстренных поставок из стран Залива страна продолжит скатываться в энергетический хаос. Зависимость от импорта в 63% делает Бангладеш заложником мировой конъюнктуры.

