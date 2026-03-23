Олег Артюков

США пригрозили лишить ЕС благоприятного доступа к поставкам газа

США пригрозили лишить Евросоюз к "благоприятного доступа" к поставкам сжиженного природного газа, сообщает британское издание Financial Times.

США и Евросоюз
США и Евросоюз

Европарламент зимой отложил ратификацию торговой сделки с США. Произошло это из-за того, что президент Дональд Трамп вновь начал проявлять весьма живой интерес к Гренландии. Из-за чего в Евросоюзе пришли в большое волнение.

Торговое соглашение было заключено в прошлом году. Оно включает обязательство Евросоюза закупить энергоносители из США на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году. Это сжиженный природный газ, нефть, ядерные технологии.

В четверг Европарламент должен вновь вернуться к этому вопросу.

Хотя, надо сказать, многие в Европе были недовольны соглашением ещё до того, как Трамп вновь заинтересовался Гренландией. Критики не без оснований отмечают, что Европа заключила невыгодное соглашение, взяв на себя слишком много обязательств.

Financial Times приводит мнение посла США в Евросюзе Эндрю Паздера, который заявил, что энергетический аспект торгового соглашения окажется под угрозой, если Евросоюз попытается изменить его условия.

"Я не знаю, что произойдет с энергетикой, если они не примут соглашение", — сказал Паздер.

По его словам, если торговое соглашение не будет поддержано, то стороны вернуться к исходной точке. Посол заверил, что США хотят продолжения работы с Евросоюзом. Но не то чтобы очень, поскольку есть и другие покупатели энергоресурсов.

Если корректно так сказать, сейчас Вашингтон находится в более выгодном положении. Экспорт СПГ из Катара остановлен. А удар Ирана по катарскому комплексу Рас-Лаффан может стать причиной сокращения объёмов экспорта из этой страны, даже если он возобновится.

Уже неоднократно приходилось отмечать, что вообще Европа не очень-то и зависит от поставок из Катара, на её долю приходится только около десяти процентов экспорта катарского СПГ.

Хотя если брать отдельные страны, то картина другая. Италия, например, треть поставок сжиженного природного газа получала из Катара.

А от экспорта из США Европа зависит очень даже, и речь не об отдельных странах. В 2025 году страны ЕС закупили американский СПГ в объеме 82,9 миллиардов кубометров. Этот импорт составил 58 процентов от всего европейского импорта СПГ. В январе этого года цифра увеличилась до 60 процентов.

"Лично я… считаю, что европейцам следовало взять на себя обязательства на триллион долларов в области энергетики, потому что это было не просто обещанием, что они купят эту энергию, это было обязательством, что мы продадим им энергию", — заявил вышеупомянутый американский посол в ЕС.

"Если (страны-члены ЕС) хотят выжить экономически, им нужна энергия, и мы можем её предоставить. Мы хотели бы иметь такие отношения, в которых нас поощряли бы это делать", — сказал Паздер.

Он также подчеркнул, что правило ЕС, согласно которому экспортёры газа должны заявлять о выбросах метана к 1 января, должно быть изменено, поскольку большинству американских производителей будет невозможно его соблюдать.

Еврокомиссия пообещала обеспечить, чтобы регулирование метана не нанесло ущерба импорту.

Паздер сказал, что он "надеется" на изменение этого правила, поскольку оно "потенциально может привести к росту стоимости топлива, и Европа поймёт, что ей необходимо снизить некоторые из этих торговых барьеров".

Насколько можно понять из материала британского издания, евродепутаты в принципе готовы ратифицировать соглашение. Однако они хотят уточнить, что действие торгового соглашения будет приостановлено, если президент США введёт новые таможенные пошлины. А кроме того, они требуют восстановить исключения в соглашении. В частности, касательно экспорта из Европы в США алмазов и пробки.

Паздер заявил, что если в итоговом соглашении будут какие-либо изменения, "нам придется принять решение о том, подходит ли это нам".

Судя по всему, американский посол имеет основания чувствовать себя уверенно. Комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович предупредил евродепутатов, что "сделка есть сделка" и её необходимо придерживаться.

Он заявил, что американская администрация ясно дала понять, что в таком случае она соблюдет общий уровень таможенных пошлин в 15 процентов. С чем Еврокомиссия вполне согласна.

Так что эти поползновения евродепутатов на демонстрацию некоего собственного мнения будут пресекаться не только американскими дипломатами, но и Брюсселем.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Стиралка пошла в пляс? Один копеечный трюк навсегда успокоит бешеную машинку без мастера
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
