Олег Артюков

Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз находится в конце очереди за российскими энергоносителями.

Очередь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь

"ЕС в конце очереди", — написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию BRICS News. В статье, которая привлекла внимание Дмитриева, речь шла о визите премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Россию.

Премьер-министр во главе высокопоставленной делегации накануне отправился с официальным визитом в Россию. Поездка проходит по приглашению председателя российского правительства Михаила Мишустина.

Заместитель главы МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что на предстоящих переговорах стороны намерены обсудить основные направления сотрудничества.

В центре внимания — реализация совместных проектов в области возобновляемой энергетики, инфраструктуры, транспортного сообщения, высоких технологий, биомедицины, здравоохранения и подготовки высококвалифицированных кадров.

"Визит призван дать новый импульс укрепления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией в интересах народов двух стран, ради мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире", — подчеркнула Ле Тхи Тху Ханг.

Надо сказать, что Вьетнам является как импортёром, так и экспортёром нефти и нефтепродуктов. Но объёмы ввоза в несколько раз превышают объёмы того, что страна вывозит.

Например, импорт сырой нефти в январе-феврале этого года составил 2,16 миллиона тонн, экспорт — 349 тысяч тонн (данные Главного таможенного управления Вьетнама).

Надо добавить, что основной объём нефти идёт (или шёл) из Кувейта, порядка 80 процентов в объёме вьетнамского импорта.

Что касается газа, то во Вьетнаме активно развивается рынок СПГ. Причём если раньше компании страны предпочитали краткосрочные сделки на поставки, то теперь переходят и к долгосрочным. Недавно было заключено соглашение с компанией Shell на поставки 400 тысяч тонн сжиженного природного газа ежегодно с 2027 по 2031 годы.

Что касается переговоров в России, то премьер-министр Михаил Мишустин в ходе беседы со своим вьетнамским коллегой сообщил, что заключенные между компаниями России и Вьетнама соглашения в нефтегазовой отрасли позволят перейти к реализации проектов по разработке месторождений на территориях обеих стран.

"В нефтегазовой сфере — в развитие межправительственных договоренностей — "Зарубежнефть" и "Петровьетнам" заключили соглашения, которые позволят перейти к практической реализации проектов по разработке месторождений на территории России и Вьетнама", — цитирует Мишустина ТАСС.

Это что касается нефти. А что касается газа, то глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон сообщил о подписании предварительного контракта на поставки СПГ покупателю во Вьетнаме. И готов их начать в ближайшее время.

Интерес к сотрудничеству с Россией в этой сфере у Вьетнама был и раньше, до событий на Ближнем Востоке. Хотя безусловно, эти самые события стали дополнительным стимулом.

Если же говорить о Ближнем Востоке и как там развиваются события, то президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о продуктивных переговорах с Ираном.

А потому, сообщил Трамп, он распорядился о приостановке ударов по Ирану на пять дней. Непонятно только, идёт ли речь исключительно об иранских энергообъектах, как ранее грозился Трамп, или об ударах вообще.

После этого объявления цены на нефть упали примерно на восемь-десять процентов, до 90-99 долларов за баррель в зависимости от сорта.

Правда, в Иране сразу же сообщили, что не вели переговоров с США ни прямо, ни через посредников.

Некоторые эксперты полагают, что американский президент просто тянет время. Ну и пытается повлиять на цены на нефть. Что, можно сказать, удалось. Вопрос только, надолго ли.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть вьетнам евросоюз энергетика
Новости Все >
Бизнес на человеческом горе: следствие раскрыло сеть теневых брокеров в ритуальной сфере Вологды
Эхо гудка над серым асфальтом: историческая площадь в Петербурге перестанет быть безымянной
Увольнение по-ирански: как КСИР выставил Трампа и Пентагон посмешищем на весь мир
Желание всегда быть на позитиве выходит боком: цена этой привычки оказывается слишком высокой
Простой симптом, опасный диагноз: о чем на самом деле говорит постоянная жажда
Деньги любят тишину и выдержку: один год ожидания превратил обычные пенсии в растущий капитал
580 тысяч чистого убытка: как ставрополец превратил походы за едой в криминальный бизнес
Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
Череповец замер, а Вологда бежит: разрыв цен на недвижимость в двух городах достиг предела
Возраст крадет глубину сна: одна ошибка только усугубляет ночные пробуждения
Сейчас читают
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Бизнес
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Авто
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Последние материалы
Золотая формула четырех трав: аптечный набор, который превращает хилую рассаду в гиганта
Министр на прослушке у Украины: битва за Венгрию достигла апогея перед выборами
Эхо гудка над серым асфальтом: историческая площадь в Петербурге перестанет быть безымянной
Увольнение по-ирански: как КСИР выставил Трампа и Пентагон посмешищем на весь мир
Черный список из 21 города: эти популярные места вызвали у туристов желание бежать домой
Желание всегда быть на позитиве выходит боком: цена этой привычки оказывается слишком высокой
Простой симптом, опасный диагноз: о чем на самом деле говорит постоянная жажда
Деньги любят тишину и выдержку: один год ожидания превратил обычные пенсии в растущий капитал
580 тысяч чистого убытка: как ставрополец превратил походы за едой в криминальный бизнес
Безопасность в рулоне: в Японии стали лихорадочно скупать туалетную бумагу
