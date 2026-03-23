Евросоюз поставили в конец очереди за российскими энергоресурсами

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз находится в конце очереди за российскими энергоносителями.

"ЕС в конце очереди", — написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию BRICS News. В статье, которая привлекла внимание Дмитриева, речь шла о визите премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Россию.

Премьер-министр во главе высокопоставленной делегации накануне отправился с официальным визитом в Россию. Поездка проходит по приглашению председателя российского правительства Михаила Мишустина.

Заместитель главы МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг сообщила, что на предстоящих переговорах стороны намерены обсудить основные направления сотрудничества.

В центре внимания — реализация совместных проектов в области возобновляемой энергетики, инфраструктуры, транспортного сообщения, высоких технологий, биомедицины, здравоохранения и подготовки высококвалифицированных кадров.

"Визит призван дать новый импульс укрепления всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией в интересах народов двух стран, ради мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире", — подчеркнула Ле Тхи Тху Ханг.

Надо сказать, что Вьетнам является как импортёром, так и экспортёром нефти и нефтепродуктов. Но объёмы ввоза в несколько раз превышают объёмы того, что страна вывозит.

Например, импорт сырой нефти в январе-феврале этого года составил 2,16 миллиона тонн, экспорт — 349 тысяч тонн (данные Главного таможенного управления Вьетнама).

Надо добавить, что основной объём нефти идёт (или шёл) из Кувейта, порядка 80 процентов в объёме вьетнамского импорта.

Что касается газа, то во Вьетнаме активно развивается рынок СПГ. Причём если раньше компании страны предпочитали краткосрочные сделки на поставки, то теперь переходят и к долгосрочным. Недавно было заключено соглашение с компанией Shell на поставки 400 тысяч тонн сжиженного природного газа ежегодно с 2027 по 2031 годы.

Что касается переговоров в России, то премьер-министр Михаил Мишустин в ходе беседы со своим вьетнамским коллегой сообщил, что заключенные между компаниями России и Вьетнама соглашения в нефтегазовой отрасли позволят перейти к реализации проектов по разработке месторождений на территориях обеих стран.

"В нефтегазовой сфере — в развитие межправительственных договоренностей — "Зарубежнефть" и "Петровьетнам" заключили соглашения, которые позволят перейти к практической реализации проектов по разработке месторождений на территории России и Вьетнама", — цитирует Мишустина ТАСС.

Это что касается нефти. А что касается газа, то глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон сообщил о подписании предварительного контракта на поставки СПГ покупателю во Вьетнаме. И готов их начать в ближайшее время.

Интерес к сотрудничеству с Россией в этой сфере у Вьетнама был и раньше, до событий на Ближнем Востоке. Хотя безусловно, эти самые события стали дополнительным стимулом.

Если же говорить о Ближнем Востоке и как там развиваются события, то президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о продуктивных переговорах с Ираном.

А потому, сообщил Трамп, он распорядился о приостановке ударов по Ирану на пять дней. Непонятно только, идёт ли речь исключительно об иранских энергообъектах, как ранее грозился Трамп, или об ударах вообще.

После этого объявления цены на нефть упали примерно на восемь-десять процентов, до 90-99 долларов за баррель в зависимости от сорта.

Правда, в Иране сразу же сообщили, что не вели переговоров с США ни прямо, ни через посредников.

Некоторые эксперты полагают, что американский президент просто тянет время. Ну и пытается повлиять на цены на нефть. Что, можно сказать, удалось. Вопрос только, надолго ли.