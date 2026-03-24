Михаил Ланцман: как российский математик создал EdTech-платформу для тысяч репетиторов

Российский математик и образовательный предприниматель Михаил Ланцман считается одним из заметных экспертов на рынке подготовки школьников к экзаменам и развития EdTech-решений для частных преподавателей.

Фото: из личного архива Михаила Ланцмана is licensed under Pravda.Ru Российский математик и образовательный предприниматель Михаил Ланцман

Рынок репетиторства долгое время жил по старым законам: преподаватель, ученик, тетрадь, чат в мессенджере, как-будто не наступила эпоха цифровизации. Но оказалось, что в профессии есть запрос на системность.

С января 2025-го на базе портала "Учёба.ру" официально запустилась платформа для репетиторов и школьных преподавателей. За год на ней зарегистрировались около 5000 репетиторов и почти 10 000 учителей и это только начало.

Новый EdTech-продукт разработали математик и образовательный предприниматель Михаил Ланцман, основатель сети образовательных центров Lancman School, и генеральный директор образовательного портала Учёба.ру Александр Каючкин. Партнеры вместе уже работали над созданием совместного проекта — онлайн-школы Учеба.ру. Теперь основатели проекта пошли дальше и создали полноценную платформу для репетиторов, у которой есть все шансы запустить настоящую EdTech‑революцию.

"Мы не хотели быть просто одной из онлайн-школ, тем более, что мы сами через все это проходили, — говорит Михаил Ланцман. — Нам хотелось создать сервис, который станет решением большой проблемы и создаст значимую часть инфраструктуры рынка. Чтобы он был полезен и ученикам, и учителям".

Партнёрство на стыке образования и IT

Михаил Ланцман и Александр Каючкин познакомились около четырёх лет назад. На тот момент Александр руководил образовательным порталом "Учёба.ру" — крупной площадкой, которая соединяла вузы и колледжи с абитуриентами. Аудитория портала — около 1,5 млн пользователей в месяц: старшеклассники и их родители.

Михаил Ланцман — основатель сети курсов Lancman School, одного из заметных проектов на рынке подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. По образованию он выпускник механико-математического факультета МГУ, а по призванию — преподаватель: репетиторством по математике он начал заниматься еще будучи студентом 1 курса, в 2005 году, и быстро масштабировал собственную сеть школ по Москве. К 2021 году в сети работало более 60 филиалов. Подход Lancman School опирался на создание мини-групп от 2 до 8 человек: это позволяло сохранять индивидуальное внимание к ученику и одновременно масштабировать образовательную модель. По словам участников рынка, успех проекта связан с разработанной Михаилом Ланцманом уникальной системой отбора преподавателей, создаваемыми ими методиками преподавания и формату мини-групп Благодаря всем этим факторам выпускники набирали высокие баллы на ЕГЭ и поступали в ведущие вузы страны.

С 2018 года Михаил активно работал над созданием цифровых образовательных продуктов, направленных на масштабирование подготовки школьников к экзаменам. Он был в поисках партнера, с которым мог бы совместно запустить онлайн-курсы. У Ланцмана уже были понимание потребностей репетиторов и учеников, опыт масштабирования бизнеса и методологическая база. Так в 2020 он запустил проект совместно с крупнейшей онлайн-школой Skillbox. Через год опыта работы с сегментом ЕГЭ и ОГЭ, Skillbox решили сосредоточиться на своих основных продуктах. Для Ланцмана это сотрудничество не стало неудачей — напротив, это стало ценным опытом цифровизации образовательных продуктов и важным этапом эволюции его подхода к обучению.

В это же время Александр пришел к выводу, что для дальнейшего роста платформы Учеба. ру нужен B2C продукт, который имеет большой потенциал. Аудитория платформы — старшеклассники и их родители. Поэтому самым логичным продуктом для Учеба. ру были именно курсы ЕГЭ. Но для реализации этого проекта нужен был партнер, который помог бы собрать команду опытных преподавателей и сформировал бы концепцию продукта.

Опыт Михаила Ланцмана по разработке и внедрению методик преподавания в Lancman School охватывал как концептуальные, так и прикладные аспекты обучения, кроме того все материалы уже были адаптированы к цифровой среде. Так и родилось это партнерство.

Партнеры решили, что для эффективной работы компания разработает полноценную платформу для занятий. За следующие полтора года под руководством Михаила были переработаны методические программы и по ним записаны курсы интерактивных уроков, которые охватывали абсолютно все темы из ЕГЭ и ОГЭ, созданы конспекты и задания к каждому из уроков, домашние задания и банк заданий. Помимо методической части, онлайн-школе необходимы были чисто технические решения, которые были под управлением Александра: привязка видео-сервиса внутри платформы и личного кабинета каждого ученика, автоматическая фиксация посещаемости занятий и выполнения разных типов заданий.

Важной частью платформы стала автоматизация сбора всей важной статистики обучения учеников на платформе. Здесь очень пригодился огромный опыт в преподавании Михаила, который помог грамотно составить всю необходимую информацию в удобный дашборд, который показывает реальную картину подходящего всем участникам процесса: и преподавателям, и самим ученикам, и их родителям.

Со временем стало понятно: тот же набор задач решают тысячи независимых репетиторов.

В системе царит хаос

Здесь снова проявилась образовательная экспертиза Михаила, которая объединяет фундаментальную подготовку выпускника МГУ и пятнадцатилетний опыт преподавания.

"Когда мы смотрели на рынок частных репетиторов, мы увидели, что у многих всё устроено хаотично, — объясняет он. — Занятия проходят в Zoom, домашки хранятся в одном сервисе, расписание где-то ещё. У родителей нет общей картины, как продвигается ребёнок, да и преподаватель дает рекомендации и задания скорее по наитию, а не базируясь на собранной статистике".

Родители при подборе педагога выбирают человека по его экспертности, и это, в целом, правильно. Но образование требует системного подхода. Разрабатываемая платформа как раз должна была эту систему дать. По замыслу Михаила, она позволяет проводить занятия, автоматизировать проверку домашних работ, прослеживать аналитику по ученикам, создавать дашборды для родителей с прогрессом успеваемости и слабыми зонами, на которые следует обратить внимание, а также пользоваться обширной методической базой с готовыми материалами.

О последнем пункте создатели говорили с особой гордостью: внутри репетиторы найдут банк заданий, который уже приближается к 70 000 задач по школьным предметам, видеоконтент, конспекты, диагностические работы, варианты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.

Ваше мнение действительно ценно для нас

После запуска сервис начали масштабировать на внешний рынок. Первые полгода ушли на адаптацию: нужно было сделать инструмент универсальным, подходящим для репетиторов с разными подходами.

Привлечение шло через партнёрские базы, профильные Telegram-каналы, профессиональные сообщества. Активно проводились кастдевы — тематические интервью, посвященные конкретным профессиональным болям и потребностям. В результате на платформе зарегистрировались 5000 репетиторов, сформировалось ядро активных пользователей, ежедневно проводящих занятия, а ежемесячно с помощью сервиса давалось 3000 уроков.

При этом модель монетизации оказалась очень простая: на старте пользователю предоставляют три месяца бесплатного пробного периода, по истечении которого можно приобрести подписку со средним чеком около 1000 рублей в месяц.

Школе оказалось нужнее

Параллельно Михаил предложил запустить бесплатный доступ для школьных учителей. Результат оказался неожиданным: за несколько месяцев к платформе подключились почти 10 000 преподавателей — то есть вдвое больше, чем репетиторов за год.

Учителя используют сервис иначе — как методическую базу, в которой есть банк заданий выпускных экзаменов, варианты ВПР, интерактивные уроки и домашние задания для средней и старшей школы.

"Очень вдохновляет, когда учителя из небольших сельских школ благодарят за доступ к качественным материалам", — делится Александр.

Аналитика как точка роста

По мере роста у команды появился доступ к тому, чего нет у большинства отдельных школ и тем более частных репетиторов, — к большим данным. Система видит, какой процент заданий ученики решают с первого раза, где они чаще всего ошибаются, какие темы "проседают", а какие проходят без сопротивления. Она фиксирует глубину просмотра видеоуроков, динамику прогресса и поведение внутри курса.

Аналитика помогла разработчикам подтвердить гипотезу: часовые вебинары почти никто не досматривает. Классический формат "запись на полтора часа" показывает слабую вовлечённость, ученики теряют концентрацию, откладывают материал, бросают урок на середине.

Так у Михаила возникла идея поменять подход: вместо длинных лекций появились интерактивные видеоуроки, разбитые на 5-8 коротких блоков по 5-15 минут. После каждого фрагмента следует задание, которое сразу проверяет, насколько ученик понял пройденный материал. Эксперимент показал результаты — просматриваемость выросла больше, чем на 80%.

В 2025 году появился ещё один формат — урок-тренажёр, построенный как диалог с элементами чат-бота. Ученик "разговаривает" с системой, отвечает на вопросы в процессе объяснения темы. Бот работает как помощник преподавателя, направляет учащегося в нужное русло размышлений и напоминает о необходимости сделать домашнее задание. Ланцман и Каючкин создали уже более 300 таких уроков и не планируют останавливаться.

Найти свою стаю

Параллельно стало ясно: репетиторам нужен не только инструмент, но и среда. Рынок постепенно уходит от формата "один на один". С помощью индивидуальных занятий в среднем можно заработать около 200 тысяч рублей в месяц, дальше рост возможен только за счёт групповых форматов.

Платформа изначально проектировалась с расчётом на мини-группы, чтобы преподавателям не приходилось собирать курс вручную, а сразу запускать инфраструктурный продукт с общей аналитикой, готовыми программами, встроенной диагностикой и единой системой домашних заданий.

Но, как оказалось, одной инфраструктуры стало мало: репетиторы хотели обсуждать методики и делиться друг с другом опытом. Поэтому команда начала регулярно проводить обучающие вебинары — о том, как выстраивать работу с учеником, как корректно давать обратную связь родителям, как анализировать эффективность занятий.

Михаил также выступил инициатором создания единого комьюнити. Недавно было запущено профильное Telegram-сообщество и дополнительные площадки для общения. По мнению Ланцмана, который много лет также работал репетитором, многим преподавателям не хватает профессионального диалога, и платформа постепенно становится точкой притяжения для тех, кому нужна поддержка и сопричастность.

В свою очередь эксперты отмечают, что цифровые образовательные решения, подобные разработкам Михаила Ланцмана, формируют новую инфраструктуру для рынка частного образования и позволяют преподавателям масштабировать образовательные программы.

Сегодня проект, созданный при участии Михаила Ланцмана, рассматривается как один из примеров того, как цифровые технологии могут трансформировать рынок частного образования и репетиторских услуг по всей стране. Эксперты "эдтеха" собрали воедино разрозненный рынок — частных репетиторов, школьных учителей, родителей и учеников в одно комьюнити, где технологии усиливают преподавателя, а профессиональное сообщество растет не за счет конкуренции, а благодаря поддержке и синергии. Платформа освобождает репетиторов от рутинных задач, даёт инструменты для масштабирования, практики и формирует профессиональное сообщество, меняя отрасль через синтез цифровых технологий и индивидуального подхода — в этом её принципиальная новизна. Если эта модель закрепится, репетиторство в России трансформируется очень значительно.