Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров

Российским маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров. Такой законопроект разработан в министерстве промышленности и торговли.

Согласно ему, маркетплейсам могут запретить вмешиваться в ценообразование товаров. А определять стоимость продукции будут исключительно продавцы, сообщает РБК.

Правила ценообразования будут менять поэтапно, если законопроект примут, разумеется. Сначала маркетплейсы обяжут согласовывать с продавцами введение скидок на товары.

При этом у продавца будет возможность запретить применять акции на всю свою продукцию или конкретный товар.

Впоследствии маркетплейсам могут полностью запретить принимать участие в определении цен.

В Минпромторге пояснили, что такие меры необходимы для выравнивания конкуренции: из-за низких цен на товары на маркетплейсах другие продавцы теряют покупателей.

На прошлой неделе компания Ozon предложила установить предельный размер комиссии за продажу для продавцов маркетплейсов.

В компании считают, что ограничение комиссий позволит сбалансировать интересы продавцов и покупателей. По мнению Ozon, в отличие от запрета скидок, который ранее предлагали другие участники рынка, такая мера обеспечит предсказуемость для бизнеса и сохранит выгодные условия для потребителей.

Также в компании предложили закрепить источник финансирования скидок, которые, по их мнению, должны предоставляться только за счёт выручки от комиссии за продажу.

В противном случае, как полагают в Ozon, расходы могут быть переложены на дополнительные услуги — логистику, продвижение и другие сервисы для продавцов, что приведёт к их удорожанию.

Кроме того, предлагается запретить маркетплейсам финансировать скидки на товары одной категории за счёт комиссий от продаж в других категориях.

В Ozon подчеркнули, что такие правила должны применяться ко всем участникам рынка одновременно для обеспечения равных конкурентных условий.

Компания предложила Федеральной антимонопольной службе выступить медиатором при согласовании конкретных параметров ограничений и закрепить их в нормативном акте или отраслевом меморандуме.

Впрочем, судя по той информации, что доступна, представители других маркетплейсов однозначного согласия с идеями Ozon не высказали.

Стоит заметить, что ранее ФАС предписала крупнейшим маркетплейсам скорректировать практику работы с продавцами до 3 апреля 2026 года.

Дискуссии вокруг работы маркетплейсов идут уже не первый месяц. И касаются они не только взаимодействия продавцов и владельцев площадок.

В начале марта, например, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у всех банков должна быть возможность предоставлять финансовые услуги на маркетплейсах.

"Платформенная экономика будет развиваться, это неизбежный процесс. Мы сейчас с правительством обсуждаем так называемую открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кешбэк на маркетплейсы, и то же самое касается других финансовых продуктов — например, кредитов и рассрочек", — сказала она.

Очевидно, что за всеми этими дискуссиями, не следует упускать главного. Речь об интересах покупателей. Которые и формируют спрос на все те услуги, которые сейчас обсуждаются.

И чем доступнее будут эти услуги, что на маркетплейсах, что вне их, тем выше будет на них спрос. Впрочем, надо полагать, что это и так все заинтересованные стороны понимают.