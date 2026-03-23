Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров

Экономика » Правила игры » Бизнес

Российским маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров. Такой законопроект разработан в министерстве промышленности и торговли.

Фото: freepik is licensed under public domain
Согласно ему, маркетплейсам могут запретить вмешиваться в ценообразование товаров. А определять стоимость продукции будут исключительно продавцы, сообщает РБК.

Правила ценообразования будут менять поэтапно, если законопроект примут, разумеется. Сначала маркетплейсы обяжут согласовывать с продавцами введение скидок на товары.

При этом у продавца будет возможность запретить применять акции на всю свою продукцию или конкретный товар.

Впоследствии маркетплейсам могут полностью запретить принимать участие в определении цен.

В Минпромторге пояснили, что такие меры необходимы для выравнивания конкуренции: из-за низких цен на товары на маркетплейсах другие продавцы теряют покупателей.

На прошлой неделе компания Ozon предложила установить предельный размер комиссии за продажу для продавцов маркетплейсов.

В компании считают, что ограничение комиссий позволит сбалансировать интересы продавцов и покупателей. По мнению Ozon, в отличие от запрета скидок, который ранее предлагали другие участники рынка, такая мера обеспечит предсказуемость для бизнеса и сохранит выгодные условия для потребителей.

Также в компании предложили закрепить источник финансирования скидок, которые, по их мнению, должны предоставляться только за счёт выручки от комиссии за продажу.

В противном случае, как полагают в Ozon, расходы могут быть переложены на дополнительные услуги — логистику, продвижение и другие сервисы для продавцов, что приведёт к их удорожанию.

Кроме того, предлагается запретить маркетплейсам финансировать скидки на товары одной категории за счёт комиссий от продаж в других категориях.

В Ozon подчеркнули, что такие правила должны применяться ко всем участникам рынка одновременно для обеспечения равных конкурентных условий.

Компания предложила Федеральной антимонопольной службе выступить медиатором при согласовании конкретных параметров ограничений и закрепить их в нормативном акте или отраслевом меморандуме.

Впрочем, судя по той информации, что доступна, представители других маркетплейсов однозначного согласия с идеями Ozon не высказали.

Стоит заметить, что ранее ФАС предписала крупнейшим маркетплейсам скорректировать практику работы с продавцами до 3 апреля 2026 года.

Дискуссии вокруг работы маркетплейсов идут уже не первый месяц. И касаются они не только взаимодействия продавцов и владельцев площадок.

В начале марта, например, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у всех банков должна быть возможность предоставлять финансовые услуги на маркетплейсах.

"Платформенная экономика будет развиваться, это неизбежный процесс. Мы сейчас с правительством обсуждаем так называемую открытую модель предоставления любых финансовых услуг на маркетплейсах. У всех банков должна быть возможность предложить свои бонусы, свой кешбэк на маркетплейсы, и то же самое касается других финансовых продуктов — например, кредитов и рассрочек", — сказала она.

Очевидно, что за всеми этими дискуссиями, не следует упускать главного. Речь об интересах покупателей. Которые и формируют спрос на все те услуги, которые сейчас обсуждаются.

И чем доступнее будут эти услуги, что на маркетплейсах, что вне их, тем выше будет на них спрос. Впрочем, надо полагать, что это и так все заинтересованные стороны понимают.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы ценообразование
Новости Все >
Математика выживания: в Нижегородской области утвердили новые суммы социальных выплат
Мир звучит громче в заявлениях, чем в реальности: Лондон разыгрывает новую партию вокруг Украины
Штамп в обмен на паспорт не сработал: кировская полиция вывела на чистую воду фиктивных молодоженов
Хроника одной секунды: манёвр на низкой скорости обернулся гибелью летчиков в Нью-Йорке
Зараза на длинных лапах: добегут ли агрессивные южные клещи до Нижегородской области
Вспышка за вспышкой: зачистка частных хозяйств вызвала волну недовольства от Сибири до Волги
Голос — зеркало здоровья: в Самаре научились ловить инфаркты и отёки через микрофон гаджета
Цифровая диета отменяется: самарцам объяснили, почему лимиты в квартирах технически невозможны
Золотая морковь Башкирии: почему борщевой набор теперь стоит как деликатес
Карьера в провинции стала трендом: Костромская область нашла формулу удержания молодёжи в регионе
Сейчас читают
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Ближний Восток
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Туризм
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Недвижимость
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Удобрения на вес золота: Тегеран диктует цены на подкормку почвы фермерам из Айовы
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров Олег Артюков Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз Любовь Степушова Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Последние материалы
Золото после нокаута: рынок лихорадит из-за падения цены, но профи видят скрытый потенциал
Вспышка за вспышкой: зачистка частных хозяйств вызвала волну недовольства от Сибири до Волги
Голос — зеркало здоровья: в Самаре научились ловить инфаркты и отёки через микрофон гаджета
Цифровая диета отменяется: самарцам объяснили, почему лимиты в квартирах технически невозможны
Золотая морковь Башкирии: почему борщевой набор теперь стоит как деликатес
Карьера в провинции стала трендом: Костромская область нашла формулу удержания молодёжи в регионе
Уфа против Жириновского: чиновники не слышат город и заходят на новый вираж с опросами
Экономика на пределе: в Костроме объяснили, почему старые автобусы теперь стоят как такси
Яд дурного примера убивает внуков: Мария Египетская указала на главный корень семейных бед
Пять дней на сборы: Ирак выставил жёсткие сроки для вывода американских военных баз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.