Лентяев за дверь: российский рынок труда избавляется от балласта из неэффективных кадров

Российский рынок труда перестал быть уютным убежищем для "пассажиров". 13% компаний уже запустили механизм оптимизации штата. Это не паника, а холодный аудит. Бизнес сбрасывает балласт, который тянет ко дну рентабельность. Система избавляется от неэффективных клеток, чтобы сохранить жизнеспособность организма в условиях шторма.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увольнение

Анатомия сокращений: кто под прицелом

Работодатели больше не играют в благотворительность. Опрос SuperJob показал: массовых увольнений (более 10% штата) боятся лишь 2% организаций. Остальные действуют хирургически. Под нож идут провальные проекты и сотрудники, чей КПД стремится к нулю. Это жесткая инвентаризация ресурсов. Когда бензин идёт на обгон инфляции, лишние рты в корпоративной столовой становятся непозволительной роскошью.

"Это не кризис, а гигиена. Компании чистят "хвосты", которые накопились за годы кадрового голода. Сейчас важнее удержать ключевых профи, чем кормить армию посредственностей", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Бизнес уходит в глухую оборону. Инвестиции в сомнительные стартапы заморожены. Руководители смотрят на ФОТ как на главный источник экономии. Если проект не приносит денег здесь и сейчас, его закрывают без сантиментов. Часто это происходит на фоне того, как малый бизнес массово отказывается от банковских карт, пытаясь выжить в тисках фискального контроля.

Цифры против иллюзий: рост на 59%

Росстат выдает неудобную правду. В четвертом квартале 2025 года число увольнений подскочило на 59% по сравнению с прошлым годом. Крупные игроки сократили 32,6 тысячи человек. Годом ранее эта цифра едва превышала 20 тысяч. Динамика пугает, но эксперты советуют не путать локальную коррекцию с крахом. Это сопоставимо с тем, как котировки нефти превратились в галлюцинацию - на бумаге одно, в реальности — жесткий дефицит качества.

Показатель (IV кв. 2025) Значение / Рост Общий рост увольнений (г/г) +59% Сокращено в крупных компаниях 32,6 тыс. чел. Лидер по сокращениям Госуправление (4,9 тыс.)

"Мы видим реализацию отложенных решений. Многие структуры долго держали людей "про запас", но кредитные ставки и стоимость обслуживания долга вынудили их резать косты", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономика перестраивается. Пока одни регионы вводят пять лет моратория на развитие новых ниш, например, когда криптовалюту выключили на годы, другие вынуждены перераспределять трудовые ресурсы в ОПК и промышленность. Старые схемы больше не работают.

Госсектор и социалка: где тонко, там рвется

Удивительно, но первыми "посыпались" бюджетники. Сфера госуправления и безопасности лишилась 4,9 тысячи человек. Здравоохранение потеряло 4,6 тысячи, образование — 3,8 тысячи. Казалось бы, эти отрасли должны быть стабильными, но именно там сейчас идет самая активная "чистка" функционала. Это риск, сравнимый с тем, как букет подснежников обходится дороже автомобиля из-за новых штрафов.

"В госсекторе идет цифровая трансформация. Алгоритмы заменяют клерков. Это естественный процесс выдавливания избыточного персонала, который не успевает за автоматизацией", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Молодым специалистам приходится сложнее всего. Неопытные кадры часто становятся "невидимыми ворами бюджета", когда сервисы лишают молодёжь денег, а работы с либеральным графиком становится всё меньше. Рынок требует жесткой дисциплины и измеримых результатов. Время "красивых презентаций" закончилось.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Стоит ли ждать массовой безработицы в 2026 году?

Нет. Наблюдается структурная перестройка. Пока в госуправлении сокращают, на производстве наблюдается кадровый голод. Люди просто перетекают из офисов в реальный сектор.

Кого увольняют в первую очередь?

Тех, чьи функции дублируются или могут быть автоматизированы. Также под ударом сотрудники вспомогательных и поддерживающих подразделений (бэк-офис).

Как защититься от сокращения?

Повышать квалификацию в узких нишах. Универсальные "менеджеры всего" первыми покидают борт при любой оптимизации.

