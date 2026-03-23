Эффект домино в Британии: назревающий энергетический кризис ставит экономику страны под удар

Лондон лихорадит. Премьер Кир Стармер созывает экстренное заседание COBRA. Причина — не протесты и не шторм в Ла-Манше. Иран пообещал превратить энергетическую инфраструктуру Персидского залива в пыль, если Дональд Трамп тронет их электросети. Для Британии, которая сидит на игле импортного газа, это звучит как приговор. Гилтс (госбонды) уже летят в пропасть. Ставки растут. Система трещит.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under Open Government Licence v3.0 Кир Стармер

Энергетический ультиматум: почему Британия в зоне риска

Британия напоминает старый дом с дырявой крышей в разгар ливня. Страна критически зависит от внешних поставок. Когда Тегеран выбирает новую точку давления, нанося удары по опреснительным установкам и портам соседей, Лондон начинает задыхаться первым. Это не просто геополитика. Это физика выживания. Если Персидский залив закроется, реальная цена барреля уничтожит британский малый бизнес быстрее, чем любой налог.

Министр финансов Рейчел Ривз и глава Банка Англии Эндрю Бейли пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Но цифры не врут. Пока правительство обещает "адресную поддержку", инвесторы видят, как бензин идёт на обгон инфляции, вымывая последние остатки ликвидности из экономики.

"Это бред. Рынок уже не верит в мягкую посадку. Британия — самое слабое звено в G7 из-за структуры своего энергобаланса. Любой чих в Ормузском проливе превращается здесь в дефицит", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Рынок облигаций: прыжок в бездну

Стоимость заимствований для Британии пробила потолок в 5%. В последний раз такое было в 2008-м, когда рушился Lehman Brothers. Инвесторы сбрасывают британские бумаги, потому что не верят в устойчивость бюджета. Ситуация, когда атаки на Иран парализуют сделки по всему миру, делает британские долги токсичными.

Показатель Текущий статус Доходность 10-летних бондов Выше 5% (рекорд за 20 лет) Прогноз инфляции Рост до 5% к концу года Дефицит бюджета Критическое расширение

Банк Англии в ловушке. Бейли говорит, что "слишком рано" повышать ставки, но рынок уже всё решил за него. Если инфляция рванет вверх, у регулятора не останется инструментов, кроме шоковой терапии. Это превратит личный бюджет миллионов британцев в руины.

"Мы видим классический сценарий фискального доминирования. Правительство не может сократить расходы, а Центральный банк боится душить экономику. В итоге страдает устойчивость всей системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инфляционный капкан Рейчел Ривз

Энергетический шок — это не только бензоколонки. Это логистика, производство и еда. Рейчел Ривз пытается заткнуть дыры подачками в 53 миллиона фунтов для домохозяйств, использующих топочный мазут. Это как лечить открытый перелом пластырем. Пока США размышляют, насколько эффективны временные санкционные послабления для Ирана, Британия остается заложником импорта.

Ривз уже намекает на новые налоги. Для бизнеса это сигнал к бегству. Когда малый бизнес массово отказывается от карт в попытке выжить, государству становится всё труднее собирать дань.

"Налоговые риски сейчас зашкаливают. Ривз загнана в угол: либо включать печатный станок и разгонять цены, либо душить бизнес налогами до полной остановки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о кризисе

Почему британские облигации падают сильнее других?

Из-за высокой зависимости от газа и хронического дефицита бюджета. Инвесторы считают Британию менее устойчивой к ценовым шокам, чем США или ЕС.

Вырастут ли налоги в Британии?

С высокой долей вероятности. Ривз уже ищет способы закрыть бюджетную дыру, возникшую из-за роста стоимости обслуживания госдолга.

Поможет ли Банк Англии?

Банк стоит перед выбором: спасать экономику (низкие ставки) или подавлять инфляцию (высокие ставки). Пока он выбирает выжидание, что пугает рынки ещё сильнее.

Читайте также