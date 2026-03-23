Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Локомотив не тянет: промышленный хребет Германии начал трещать под грузом дефицита сырья

Экономика

Немецкий химический сектор напоминает боксера-тяжеловеса, который пропустил слишком много ударов и теперь висит на канатах. Мартина Найшвонгер, владелица компании Gechem, в своем офисе среди пластиковых канистр и упаковок моющих средств ежедневно проводит кризисные совещания. Ее спасением стал боксерский мешок в углу — единственный способ выплеснуть ярость. Старый свет трещит по швам. Сначала пандемия, затем Украина, теперь пожар на Ближнем Востоке. Каждый новый раунд делает прибыль меньше, пока она не исчезает совсем.

Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Энергетический нокаут: почему Европа платит больше

Европа оказалась на разделочной доске. Нефть по 120 долларов за баррель — это не просто цифра на бирже, это приговор для энергоемких производств. Пока США наслаждаются дешевым газом, европейские заводы покупают электричество по 132 доллара за МВтч. Это почти в три раза дороже, чем у американских конкурентов. Система гниет с головы: высокие чеки за свет делают любую продукцию — от тормозной жидкости до пластиковых труб — золотой по себестоимости.

"Это патовая ситуация. На бумаге котировки нефти превратились в галлюцинацию, но физический дефицит сырья из-за блокад реально душит производство", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ситуация в Персидском заливе перерезала основные артерии. Катар остановил экспорт СПГ. Иран держит руку на горле Ормузского пролива. Для Германии это означает потерю 40 миллиардов евро ВВП за два года. Промышленники бьют тревогу: запаса прочности больше нет. Те, кто раньше инвестировал в расширение, теперь замораживают проекты. Тегеран выбрал новую точку давления, и эта точка — энергетическая безопасность всего ЕС.

Крах Mittelstand: немецкий хребет дает трещину

Mittelstand — те самые 3,4 миллиона средних компаний, на которых держится Германия — начал осыпаться. В 2025 году более 24 тысяч фирм подали на банкротство. Это рекорд за десятилетие. Gechem, работающая с 1861 года, впервые за двадцать лет подумывает о сокращении штата. Цена на сульфаминовую кислоту для посудомоечных таблеток взлетела на пятую часть. Бизнес превращается в борьбу за выживание, где каждый цент на счету.

Показатель Европа (ЕС) США
Цена электроэнергии ($/МВтч) 120 — 132 48
Динамика банкротств (2025) Рост до максимума с 2014 г. Относительная стабильность

Гиганты вроде BASF и Lanxess уже перекладывают расходы на потребителей, поднимая цены на 30%. Но малый бизнес так не может — клиенты просто уйдут. В итоге компании начинают экономить на всем, даже на цифровизации. Малый бизнес массово отказывается от карт, пытаясь срезать углы на банковских комиссиях и налогах, уходя в серую зону ради сохранения ликвидности.

"Мы видим классический сценарий цепочки неплатежей. Малые предприятия не могут обслуживать кредиты, когда бензин идёт на обгон инфляции, увеличивая логистику в разы", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Глобальный хаос: от блокады проливов до пустых полок

Французский производитель труб Elydan сообщает о форс-мажоре у поставщиков из Вьетнама и Таиланда. Азиатские заводы, сидящие на ближневосточной нефти, просто перестали отгружать полимеры. Мировая логистика встала на дыбы. Даже LEGO пытается спастись, переходя на переработанный пластик из сахарного тростника, но это капля в море Fossil Fuel. Эскалация конфликта привела к тому, что атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки по всему миру.

Вашингтон пытается тушить пожар бензином. Временная отмена санкций против Ирана была попыткой сбить цену, но рынок слишком напуган. Если нефть закрепится выше $130, риск дефолта в химической и металлургической отраслях Европы станет неизбежным. У правительств больше нет денег на субсидии, как в 2022 году. Кошельки пусты.

"Юридически мы в зоне идеального шторма. Поставщики массово объявляют форс-мажор, и оспорить это в судах почти невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

В это время молодые специалисты и обычные потребители ощущают кризис через пустеющие кошельки. Невидимые воры бюджета - подписки, доставка, аренда — на фоне общего роста цен на бытовую химию делают жизнь в Европе непозволительно дорогой. Промышленность, которая строила благополучие десятилетиями, сегодня борется за право просто не закрыть ворота.

Ответы на популярные вопросы о промышленном кризисе

Почему цены на электричество в Европе выше, чем в США?

Европа лишилась дешевого трубопроводного газа и вынуждена покупать дорогой СПГ, конкурируя за него с Азией. В США же развита собственная сланцевая добыча.

Могут ли немецкие компании перенести производство?

Да, процесс деиндустриализации уже идет — многие гиганты инвестируют в заводы в США и Китае, где энергия дешевле и риски ниже.

Что будет с ценами на товары для дома?

Поскольку химическое сырье подорожало на 20-30%, конечные продукты продолжат расти в цене, обгоняя официальные показатели инфляции.

Экспертная проверка: Аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, Макроэкономист Артём Логинов, Юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы германия экономика энергетика промышленность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.