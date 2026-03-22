Олег Артюков

Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США

Звучали предположения, что нападение США и Израиля на Иран скажутся на прибылях американских нефтегазовых компаний. Реальность, однако, оказалась сложнее.

Фото: Desingned by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Британское издание Financial Times сообщает, что заключение сделок по нефти и газу в США практически остановилось. Всё из-за неопределённости, вызванной резким ростом цен на энергоносители.

В материале издания утверждается, что все переговоры были либо остановлены, либо замедлились. Их участники ждут, пока рынки не успокоятся, а цены на сырьё не стабилизируются.

"Всё просто остановилось. У меня есть движение по двум сделкам, это долгосрочные контракты, но прямо сейчас всё находится в парализованном состоянии, потому что никто не может определить цену ни на что", — заявил Financial Times партнер юридической фирмы Vinson & Elkins Брайан Лук.

Подтвердил сложившееся положение дел лондонский банкир, который также остановил несколько сделок. И он ожидает ежегодная энергетическая конференция CERAWeek, намеченная на 23-27 марта в американском Хьюстоне, "будет очень необычной в этом году".

Тем временем, французское издание Le Monde приводит мнение нефтегазовой компании TotalEnergies Патрика Пуянне. По словам которого, все экономики мира пострадают, если конфликт на Ближнем Востоке продлится более полугода.

Из-за блокады Ормузского пролива, через который обычно проходит 20 процентов мировых поставок нефти и газа, десять миллионов баррелей нефти в день не могут покинуть Персидский залив, заявил Пуянне в кулуарах Китайского форума развития.

"Если этот конфликт продлится три или четыре месяца, мы сможем это пережить", — считает гендиректор TotalEnergies. Он напомнил, что мировые экономики могут задействовать свои запасы нефти, чтобы "смягчить этот удар".

Однако затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке, который продлится "более шести месяцев", окажет "реальное влияние" на мировые экономики, и "все без исключения пострадают", заявил Пуянне.

Вашингтон стремится смягчить влияние конфликта, который сам же и развязал, на мировой энергетический рынок. В частности, США разрешили покупать иранскую нефть, находящуюся в танкерах. Предполагается, что это порядка 140 миллионов баррелей.

Решение удивило многих наблюдателей по понятным причинам. Но судя по всему, ничего лучше американские чиновники придумать не смогли. Что, кстати, тоже свидетельствует о масштабах возникших проблем.

Тем временем, в Иране заявили, что Ормузский пролив будет полностью перекрыт в случае попыток реализации угроз президента США Дональда Трампа атаковать энергетические объекты страны. И пролив не откроют до тех пор, пока не будут восстановлены разрушенные энергетические объекты. Если американцы и израильтяне их и в самом деле разрушат.

Понятно, что такие заявления оптимизма в отношении перспектив восстановления судоходства через пролив не добавляют. Сейчас оно по факту остановлено.

А в Британии тем временем предлагают ограничить прибыль энергокомпаний. До тех пор, пока всё не утрясётся.

Инициативу проявил консультант правительства по вопросам стоимости жизни, глава британской сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер. В колонке в газете The Sunday Times высказал мнение, что власти страны должны временно установить предельный размер прибыли энергетических компаний, чтобы не позволить им наживаться на населении из-за резкого роста цен на нефть и газ.

Ограничение прибыли пошло бы дальше действующих налогов на сверхприбыль. Сторонники подобной меры утверждают, что она способна сдержать извлечение чрезмерной выгоды.

Правда, критики указывают на то, что она может отпугнуть инвестиции и исказить рыночные механизмы. И пока неясно, чья возьмёт.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Новости Все >
Коты имеются на всех фабриках. Работают изредка, а остальное время любят проводить под воротами, у заборов... — писала газета Новости дня 23 марта 1901 года
Тишина стала дефицитом: в Новосибирске запускают приложение, которое прячет от людей и шума
Платежи за землю пересчитали по новым законам: арендаторы в Омске получили неожиданное послабление
Вы отвлеклись всего на сообщение — а дорога уже исчезла: что происходит за эти секунды
Вы видите камеру слишком поздно: за сколько метров фиксируется превышение скорости
Машина пережила зиму, но проблемы только начинаются: что проверить перед первой поездкой
Покупка с рынка кажется удачной, но оборачивается проблемами: что скрывают серые схемы ввоза
Нажал на газ — и уже должен государству: во что превращается превышение скорости в 2026 году
Острова Ирана становятся целью США: эффект молнии рискует превратиться в затяжной шторм
Цензура стучится через чёрный ход: искусству предлагают новые ограничения
Сейчас читают
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Красота и стиль
Прическа старит сильнее морщин: 5 привычек в укладке, которые портят весь образ
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Недвижимость
Бетонная логика: почему в советских хрущёвках почти никогда не строили балконы на первом этаже
Экономический каннибализм: старая Европа стала главной жертвой в большой игре США
Военные новости
Экономический каннибализм: старая Европа стала главной жертвой в большой игре США
Популярное
20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера

Откровенный рассказ боевого офицера вскрыл глубокий раскол между политической элитой в Киеве и теми, кто находится на передовой линии соприкосновения.

20 охранников для защиты от своих: страх Зеленского перед солдатами внутри бункера
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Один приём — и кусты ломятся от плодов: схема посадки перца, которую копируют соседи
Тень Москвы над пустыней: секретные разведданные лишают американскую армию эффекта внезапности
Затишье перед бурей: в израильских чатах зреет сомнение о войне с Ираном
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Нефть больше не единственный рычаг: Тегеран выбрал новую точку давления на США
Пиранья против кита: крошечные иранские субмарины превратят авианосцы США в бесполезное железо
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Кошки не приручались — они всё рассчитали: как человек стал частью их плана ещё 10 000 лет назад
Последние материалы
Авто за миллион превращается в роскошь: с 1 апреля цены на популярные модели резко меняются
Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США
Игра ва-банк на выживание: Зеленский меняет контроль над землями на сохранение собственного кресла
Ядовитая опухоль Капитолия: американская система начала пожирать саму себя из-за раскола
Ловушка для возраста: бьюти-привычки в причёске, которые предательски старят лицо после 45 лет
Коты имеются на всех фабриках. Работают изредка, а остальное время любят проводить под воротами, у заборов... — писала газета Новости дня 23 марта 1901 года
Сад без хаоса и суеты: один правильный куст меняет восприятие участка полностью
23 марта: День метеорологов, космическая трагедия на Земле и звездные войны
Железо пошло на дно — и это не зерно: натовский груз для Киева внезапно пополнил коллекцию Дуная
Тишина стала дефицитом: в Новосибирске запускают приложение, которое прячет от людей и шума
