Атаки на Иран парализовали нефтегазовые сделки в США

Звучали предположения, что нападение США и Израиля на Иран скажутся на прибылях американских нефтегазовых компаний. Реальность, однако, оказалась сложнее.

Британское издание Financial Times сообщает, что заключение сделок по нефти и газу в США практически остановилось. Всё из-за неопределённости, вызванной резким ростом цен на энергоносители.

В материале издания утверждается, что все переговоры были либо остановлены, либо замедлились. Их участники ждут, пока рынки не успокоятся, а цены на сырьё не стабилизируются.

"Всё просто остановилось. У меня есть движение по двум сделкам, это долгосрочные контракты, но прямо сейчас всё находится в парализованном состоянии, потому что никто не может определить цену ни на что", — заявил Financial Times партнер юридической фирмы Vinson & Elkins Брайан Лук.

Подтвердил сложившееся положение дел лондонский банкир, который также остановил несколько сделок. И он ожидает ежегодная энергетическая конференция CERAWeek, намеченная на 23-27 марта в американском Хьюстоне, "будет очень необычной в этом году".

Тем временем, французское издание Le Monde приводит мнение нефтегазовой компании TotalEnergies Патрика Пуянне. По словам которого, все экономики мира пострадают, если конфликт на Ближнем Востоке продлится более полугода.

Из-за блокады Ормузского пролива, через который обычно проходит 20 процентов мировых поставок нефти и газа, десять миллионов баррелей нефти в день не могут покинуть Персидский залив, заявил Пуянне в кулуарах Китайского форума развития.

"Если этот конфликт продлится три или четыре месяца, мы сможем это пережить", — считает гендиректор TotalEnergies. Он напомнил, что мировые экономики могут задействовать свои запасы нефти, чтобы "смягчить этот удар".

Однако затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке, который продлится "более шести месяцев", окажет "реальное влияние" на мировые экономики, и "все без исключения пострадают", заявил Пуянне.

Вашингтон стремится смягчить влияние конфликта, который сам же и развязал, на мировой энергетический рынок. В частности, США разрешили покупать иранскую нефть, находящуюся в танкерах. Предполагается, что это порядка 140 миллионов баррелей.

Решение удивило многих наблюдателей по понятным причинам. Но судя по всему, ничего лучше американские чиновники придумать не смогли. Что, кстати, тоже свидетельствует о масштабах возникших проблем.

Тем временем, в Иране заявили, что Ормузский пролив будет полностью перекрыт в случае попыток реализации угроз президента США Дональда Трампа атаковать энергетические объекты страны. И пролив не откроют до тех пор, пока не будут восстановлены разрушенные энергетические объекты. Если американцы и израильтяне их и в самом деле разрушат.

Понятно, что такие заявления оптимизма в отношении перспектив восстановления судоходства через пролив не добавляют. Сейчас оно по факту остановлено.

А в Британии тем временем предлагают ограничить прибыль энергокомпаний. До тех пор, пока всё не утрясётся.

Инициативу проявил консультант правительства по вопросам стоимости жизни, глава британской сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер. В колонке в газете The Sunday Times высказал мнение, что власти страны должны временно установить предельный размер прибыли энергетических компаний, чтобы не позволить им наживаться на населении из-за резкого роста цен на нефть и газ.

Ограничение прибыли пошло бы дальше действующих налогов на сверхприбыль. Сторонники подобной меры утверждают, что она способна сдержать извлечение чрезмерной выгоды.

Правда, критики указывают на то, что она может отпугнуть инвестиции и исказить рыночные механизмы. И пока неясно, чья возьмёт.