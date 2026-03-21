Экономика России демонстрирует парадоксальный разворот к физическому носителю стоимости. По данным ВЦИОМ, более половины граждан (51%) в текущем году столкнулись с настойчивыми просьбами бизнеса оплатить товары или услуги "наличкой". Это не просто бытовое неудобство, а симптом глубокой структурной адаптации малого предпринимательства к новым правилам игры, где прозрачность становится слишком дорогой роскошью.
Возврат к бумажным деньгам — это защитная реакция на перегрев фискального администрирования. Когда Центробанк удерживает жесткую монетарную политику, а стоимость эквайринга и обслуживания банковских счетов съедает маржу, бизнес выбирает путь наименьшего сопротивления. Наличные позволяют маневрировать в условиях, когда инфляция в России требует мгновенной корректировки операционных расходов без оглядки на банковские комиссии.
"Мы наблюдаем попытку бизнеса оптимизировать издержки в условиях сжатия внутреннего спроса. Наличные — это способ мгновенного пополнения оборотного капитала без задержек, которые характерны для банковских циклов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Для многих предпринимателей, особенно в регионах, где подорожание бензина и логистики бьет по себестоимости, уход в тень — вопрос выживания. Цифровой след становится токсичным, если личный бюджет владельца лавки у дома не сходится с требованиями налоговой отчетности.
Лидерами "наличного сопротивления" остаются микропредприятия. Магазины "у дома" (46%) и рынки (45%) формируют костяк этого тренда. Здесь скорость оборота средств критична, а доверие к цифровым платформам падает вместе со стабильностью мобильного интернета. Частные специалисты — от репетиторов до сантехников — также предпочитают осязаемые формы оплаты, чтобы избежать лишнего внимания контролирующих органов.
|Тип бизнеса
|Частота запросов на наличные
|Магазины шаговой доступности
|46%
|Рынки и ярмарки
|45%
|Частные услуги (репетиторы, мастера)
|21%
|Салоны красоты
|17%
"Прием оплаты только наличными часто является нарушением прав потребителя, если выручка торговой точки превышает установленные законом лимиты. Однако на практике доказать злой умысел крайне сложно", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
Глобально на ситуацию влияют и внешние факторы. Если экспорт нефти обеспечивает приток валюты в страну, то внутри системы ощущается дефицит дешевого кредита. Высокая ключевая ставка заставляет бизнес искать альтернативные источники фондирования, и "бесплатные" деньги от покупателей в кассе — лучший вариант.
"Для бизнеса наличные — это страховка от блокировок счетов по 115-ФЗ. Когда ФНС усиливает мониторинг, даже легальный сектор начинает опасаться чрезмерного интереса к своим транзакциям", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.
На фоне этого мировая экономика следит за тем, как Россия балансирует между тотальной цифровизацией и тягой к традиционным расчетам. Даже такие гиганты, как Газпром, обсуждая поставки газа, сталкиваются с необходимостью менять ландшафт расчетов из-за внешних ограничений. Малый бизнес лишь копирует эту модель выживания на своем уровне.
Согласно закону "О защите прав потребителей", если выручка предприятия за прошлый год превысила 20 млн рублей, оно обязано обеспечить прием карт "Мир". В противном случае это нарушение.
Переводы по номеру телефона (СБП) легко отслеживаются банками. Наличные же обеспечивают максимальную анонимность и позволяют минимизировать официальную отчетность.
Рост наличной массы в обращении затрудняет контроль Центробанка над денежным предложением, что теоретически может подстегивать рост цен в долгосрочной перспективе.
