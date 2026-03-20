Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году

Экономика » Сырье » Нефть

В январе-феврале 2026 года Китай резко нарастил закупки нефти в России. Объём поставок, по данным Главного таможенного управления КНР, взлетел на 41 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 21,79 миллиона тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Pyzhou is licensed under GFDL
В денежном выражении Россия получила за этот объём 8,97 миллиардов долларов, что на 5,7 процентов больше, чем год назад. Благодаря таким показателям наша страна уверенно сохраняет за собой статус главного поставщика нефти в Поднебесную.

В тройке крупнейших импортеров китайского рынка в этом году произошли изменения. Саудовская Аравия, занявшая вторую строчку, тоже увеличила отгрузки, но скромнее — на 3,3 процента, до 12,04 миллионов тонн.

Бразилия же совершила рывок, поднявшись на третье место и нарастив экспорт в КНР на 75,2 процентов, почти до десяти миллионов тонн. Далее в списке крупнейших продавцов следуют Ирак (8,33 миллионов тонн) и Малайзия (7,77 миллионов тонн).

При помесячном сравнении в феврале наблюдался некоторый спад: по сравнению с январем Китай сократил ввоз российской нефти на 8,9 процентов (до 10,38 миллионов тонн), а потратил на нее на 5,3 процента меньше — 4,36 миллиардов долларов.

Стоит заметить, что это данные ещё до нападения США и Израиля на Иран. То есть не было препятствий поставкам из стран Персидского залива, Ормузский пролив не был перекрыт. Так что можно предполагать, что с учётом этого фактора данные статистики претерпят изменения. И возможно, весьма существенные.

Дело в том, что китайские государственные нефтяные компании (Sinopec, PetroChina) вновь начали проявлять интерес к закупкам российской нефти.

После введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" эти компании практически полностью остановили импорт российской нефти, поставляемой морем.

Впрочем, их заменили частные нефтеперерабатывающие заводы, которые в значительно меньшей степени опасаются вторичных санкций. А вот цена, по которой они приобретают российскую нефть, их очень даже устраивала.

Так что уже в феврале этого года морской импорт российской нефти в Китай обновил рекорд.

Одновременно с ростом интереса к импорту российской нефти изменилась и ценовая динамика. Если сразу после введения санкций нефть из России торговалась со значительным дисконтом, то к марту 2026 года из-за дефицита свободных объёмов российский сорт ESPO перешел в зону премии, достигнув плюс восьми долларов за баррель к эталонной марке Brent.

Так что санкции не остановили рост физических объёмов поставок, но привели к смене ключевых покупателей (с госкомпаний на частников, а затем к их возвращению) и к трансформации ценообразования в сторону удорожания российского сырья для китайского рынка.

Стоит заметить, схожая ситуация наблюдается и у другого крупного покупателя российской нефти, Индии.

После того, как Вашингтон смягчил ограничения на поставки нефти из России, индийские НПЗ (в частности, таких крупных игроков как Indian Oil и Reliance) закупили порядка 30 миллионов баррелей российской нефти, которая к тому моменту уже находилась в море.

Более того, возросший спрос и дефицит сырья привели к тому, что российская нефть резко подорожала для Индии. Впервые с начала наблюдений сорт Urals стал торговаться с премией к Brent, достигнув плюс пяти долларов за баррель к середине марта.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы индия китай нефть экспорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.