Олег Артюков

Дефицит СПГ может стать более серьёзной проблемой, чем нехватка нефти

Дефицит сжиженного природного газа может стать гораздо более серьёзной проблемой для мировой экономики, нежели перебои с поставками нефти, говорится в материале The Washington Post.

Рас-Лаффан
Фото: commons.wikimedia.org by Matthew Smith @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рас-Лаффан

Конфликт на Ближнем Востоке перешёл в новую фазу после удара Израиля по газовому месторождению "Южный Парс" и ответной атаки Ирана на объекты Катара по сжижению газа в Рас-Лаффане.

Риски, связанные с газом, могут иметь более тяжёлые последствия, чем нефтяные: на долю Катара приходится около 20 процентов мирового предложения СПГ. И только за текущий месяц спотовые цены выросли практически вдвое.

В материале американского издания также отмечается критическое различие в логистике: если страны Персидского залива, по данным экспертов, имеют возможность экспортировать не менее семи миллионов баррелей нефти в сутки в обход Ормузского пролива по трубопроводам, то для катарского газа такой альтернативы не существует.

И завершить этот конфликт будет для Вашингтона значительно сложнее, чем его начинать. Просто объявить о победе и вывести силы невозможно, так как это оставит регион в состоянии хаоса.

В материале отмечается, что США и Израилю вряд ли удастся добиться смены правительства в Иране. Более того, попытка захвата иранской нефтяной инфраструктуры на острове Харк (возможность которой, по данным СМИ, рассматривается в Вашингтоне) лишь усугубит кризис на энергетических рынках.

Гендиректор катарской государственной компании QatarEnergy и государственный министр по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби сообщил, что удары Ирана вывели из строя 17 процентов экспортных мощностей страны по сжиженному природному газу. По его словам, это ставит под угрозу экспорт топлива в Европу и Азию на ближайшие пять лет.

Напомним, доля катарского СПГ в европейском импорте едва превышает десять процентов. И в теории, европейские страны могли бы, поднапрягшись (то бишь платя больше) компенсировать эти потери.

Но дело в том, что в страны Азии шло более 80 процентов сжиженного природного газа из Катара. И следовательно, выпадающие объёмы поставок этим государствам тоже надо где-то брать. То бишь там же, где и европейским.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что попросил Израиль более не наносить удары по иранским месторождениям нефти и газа, а также инфраструктуре. Сразу же после этого пообещав их разбомбить, если Иран продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам и газовым комплексам в соседних странах.

Понятно, что росту оптимизма подобные заявления как-то не особо способствуют.

Очевидно ещё и то, что рост цен на СПГ выгоден конкурентам Катара на этом рынке. И американским компаниям в том числе.

Другое дело, насколько эта выгода перевешивает вероятные проблемы для глобального рынка, который может быть серьёзно разбалансирован.

И немного статистики для уточнения масштабов происходящих процессов. Физический объём мирового рынка сжиженного природного газа по итогам 2025 года оценивается в 430-434 миллионов тонн. Рост по сравнению с 2024 годом составил 6,4-6,7 процентов.

США экспортировали 116 миллионов тонн СПГ, Катар 96 миллионов, Австралия 89 миллионов, Россия 32 миллиона тонн. Наиболее значительно росли поставки в Китай, Индию, государства Юго-Восточной Азии, Египет.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Битва за каждый сантиметр: на Кубани создали эталонную среду для обучения операторов БПЛА
Морская мина весом в тысячи тонн: брошенный танкер дрейфует к берегам популярных еврокурортов
Секретный допинг для ягод: что подсыпать под клубнику, чтобы она росла размером с кулак
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
