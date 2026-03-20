Виктор Дементьев

Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года

Экономика

Мировая экономика застряла в глубоком кювете. Нефть снова давит на психику инвесторов, но на этот раз старые методы ремонта не сработают. В 2011 году мы выжили благодаря сланцевому буму, который залил рынок дешевым сырьем. Сегодня сланцевый сектор напоминает выгоревший двигатель — он больше не тянет.

Землетрясение и нефтедобыча
Землетрясение и нефтедобыча

Почему сланцевая нефть больше не спасает?

В начале 2010-х годов мировой энергетический кризис выглядел как временная турбулентность. Сланцевые компании отреагировали на взлет цен мгновенно — бурным бурением. Инвестиции текли рекой, производство росло, промышленная база выдыхала. Сегодня всё иначе. Рынок нефти Brent и газ в Персидском заливе горят, а производство не реагирует — оно стало неэластичным, как замороженный металл.

"Сланцевая отрасль потеряла гибкость. Сегодняшние капитальные затраты не дают того взрывного роста баррелей, который мы видели 15 лет назад. Инвесторы требуют дивидендов, а не безумного бурения в долг", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сравнение циклов 2011 и 2026 годов

Тогда нефть стоила дорого, но экономика поглощала этот шок за счет дешевого внутреннего топлива. Сейчас логистика рушится, а экспорт бензина становится геополитической фишкой. Мы видим, как даже транзит нефти превращается в объект политических сделок между Лондоном, Астаной и Москвой.

Параметр Период 2011–2014 Текущий момент (2026)
Реакция сланца Высокая (бум бурения) Низкая (инвестиции сжаты)
Инфляционный импульс Умеренный Острый (до 100% г/г)

Данные показывают: рынок перегрет, но реакции предложения нет. Потребитель один на один с ценником. В ход идут любые меры, даже санкции США снимаются ради доступа к ресурсам. Это не экономика, это латание дыр в корабле, который идет ко дну.

"Масштаб бедствия недооценивают. Когда из уравнения выпадает Катар, мир теряет не просто кубометры, он теряет надежду на предсказуемость. Заводы встанут гораздо быстрее, чем политики успеют договориться", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Последствия для потребителей

Прямой удар по кошелькам уже идет. Рост стоимости энергии всегда ведет к тому, что налоги перекладываются на плечи покупателей. Мы уже видим, как обычный перец становится роскошью, что уж говорить о счетах за электроэнергию. Когда топливо дорогое, логистика становится золотой.

"Рынок труда страдает не меньше. Люди начинают бежать с насиженных мест ради крошечной прибавки, так как прежних зарплат не хватает даже на базовый бензин", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку труда Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о ценах на энергию

Почему нефть реагирует на конфликты острее, чем 10 лет назад?

Мир истощил запасы свободных мощностей. Логистические хабы, которые раньше были "буфером безопасности", сейчас стали мишенями. Физическое разрушение инфраструктуры делает рынок заложником геополитики.

Может ли сланцевая нефть спасти ситуацию в 2026 году?

Маловероятно. Корпоративная стратегия сланцевых компаний изменилась с "агрессивного захвата доли" на "консервацию капитала". Прибыль важнее бурения новых скважин.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог Михаил Егоров, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы нефть экономика энергетика энергетический кризис
Новости Все >
Сладкий обман в красивой обёртке: скрытая правда о калориях в элитном тростниковом подсластителе
Камень помнит всё: древний храм в сибирском селе наконец обретёт официальную защиту государства
Иллюзия выбора спасает нервы: простой способ договориться с малышом без криков и давления
Северная сказка становится ближе: Сургутский район открывает двери для масштабного потока гостей
Ошейник на полгода или спрей на час: гид по выживанию для хвостатых друзей в сезон клещей
Комиссии уходят в прошлое: в Тамбовской области запускают сеть белых банкоматов
Эстетика уличного драйва в Ростове: звезда сериала Слово пацана перевоплотится в легенду русского рэпа
Аптечка с подвохом: как обычная таблетка от аллергии может лишить вас прав или машины
Молчание убивает быстрее болезней: как отсутствие общения разрушает сердце и стирает память
Золотые семена на прилавках: привычный овощ внезапно догнал по стоимости мясные деликатесы
Сейчас читают
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Экономика и бизнес
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Удар в самое сплетение: катарский газовый кран оказался во власти огня и меняет рынок
Экономика и бизнес
Удар в самое сплетение: катарский газовый кран оказался во власти огня и меняет рынок
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Наука и техника
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Дорогая мишень на 100 тысяч тонн: USS Gerald FORD быстрым кролем покидает опасный Залив
Скала-призрак в океане вернула исчезнувших: что скрывалось в её трещинах все эти годы
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Последние материалы
Резиновая печень уходит в прошлое: один аптечный порошок меняет текстуру до неузнаваемости
Двигатель экономики заглох: сланцевая нефть больше не повторит антикризисный успех 2011 года
Стены начинают работать на вас: как спрятать вещи так, что гости ничего не заметят
Поля России сосут миллиарды из Индии: масло превратилось в геополитический рычаг влияния
Природный ретинол найден в саду: это масло разглаживает кожу без риска химических ожогов
Куда лететь в отпуск, когда всё нестабильно: список стран, где отдых всё ещё безопасен
Музей вместо дома: почему стерильные интерьеры из соцсетей стали ловушкой для владельцев
Сладкий обман в красивой обёртке: скрытая правда о калориях в элитном тростниковом подсластителе
Прожорливый овощ: причины потери плодородия участка при ежегодной посадке картофеля
Камень помнит всё: древний храм в сибирском селе наконец обретёт официальную защиту государства
