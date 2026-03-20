Виктор Дементьев

Мечта заправляется по тарифу кризис: ценники на АЗС в США пробили психологический купол

Американская мечта теперь заправляется по тарифу "премиальный кризис". Пока Дональд Трамп пытается залить пожар в Персидском заливе предвыборными обещаниями, ценники на АЗС в США пробили психологический купол. Рост на 30% всего за месяц — это не просто статистика, это приговор логистике крупнейшей экономики мира. Галлон бензина уверенно штурмует отметку в 4 доллара, превращая воскресные поездки в роскошь.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной шок: почему Трамп не справляется

Рынок — существо нервное. Когда США и Израиль нажали на "спусковой крючок" в конфликте с Ираном, нефть WTI не просто подорожала, она катапультировалась с 67 до 96 долларов за баррель. Трамп обещал бурить везде и всегда, но геополитика оказалась сильнее буровых вышек. Блокировка Ормузского пролива — это тромб в аорте мирового энергоснабжения. Удар в самое сплетение катарских и иранских узлов лишил систему того самого запаса прочности, на котором держались низкие цены.

"Цены на нефть устанавливаются независимо от стоимости транспортировки. Отмена ограничений лишь добавит судов, но не снизит стоимость самого сырья. Мы видим классический дефицит предложения на фоне паники", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Для Белого дома ситуация выглядит панически. Впереди — ноябрьские выборы, а избиратель видит на табло АЗС цифры, которые последний раз мелькали в разгар инфляционного шторма 2022 года. Попытки Белого дома маневрировать напоминают попытку удержать воду решетом. Пока разрушение главных хабов в Персидском заливе диктует свои правила, внутренняя добыча США просто не успевает закрыть дыру в экспортном балансе.

Закон Джонса и летние смеси: пластырь на открытый перелом

Администрация Трампа выкинула белый флаг перед логистическим протекционизмом, временно отменив "Закон Джонса". Теперь иностранные танкеры могут возить топливо между портами США. Звучит как спасение, но на деле это попытка лечить мигрень гильотиной. Издержки бизнеса растут, и эти налоги перекладывают на плечи покупателей через ценники, которые "пухнут" каждое утро.

Показатель Значение (Март 2026)
Средняя цена за галлон $3.88 (прогноз $4.10+)
Рост цены нефти WTI +43% ($96.14 за баррель)
Скачок розничных цен 30% за 20 дней

Следующий шаг — отмена экологических стандартов на "летнее" топливо. Это может скинуть 10-20 центов, но глобальный тренд неумолим. Энергетический голод заставляет даже самых ярых сторонников санкций идти на поклон к "нерукопожатным" поставщикам. Пример из Европы показателен: нефть из Казахстана прорвала блокаду через российские трубы, потому что холод и пустые баки — лучшие учителя прагматизма.

"Снятие экологических ограничений — это признание слабости. В условиях, когда поставки перекрыты физически, экология уходит на второй план. Но это даст лишь временную передышку", — подчеркнул геолог Михаил Егоров.

Глобальный резонанс: от Персидского залива до границ СНГ

Мир превратился в сообщающиеся сосуды. Пока США лихорадит, Россия уже начала действовать на опережение. Москва осознает, что американское пламя перекинется на глобальные котировки, поэтому топливный кран на замке становится реальностью. Запрет на экспорт бензина из РФ — это страховой полис от того хаоса, который сейчас творится в Вашингтоне.

Геополитический пасьянс вообще меняется на глазах. Вашингтон внезапно обнаружил, что без определенных ресурсов мир просто встанет. В итоге Лукашенко вскрыл американский сейф, добившись снятия санкций с удобрений в обмен на стабилизацию рынков. Это игра без правил, где цена на стелла стелле АЗС важнее дипломатических протоколов.

"Мы наблюдаем тотальную разбалансировку. Инфляция в США импортируется по всему миру через стоимость логистики. Пустые обещания политиков разбиваются о реальность пустых танкеров", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо

Почему бензин дорожает, если США — крупнейший производитель нефти?

Нефть — глобальный товар. Цена на бирже в Техасе зависит от событий в Иране. Если поставки в Ормузском проливе встали, американские НПЗ платят мировую цену, даже если скважина находится в соседнем штате.

Поможет ли отмена экологических норм?

Это позволит использовать более дешевые компоненты в производстве, что может снизить цену в крупных мегаполисах (Нью-Йорк, Чикаго) на 15-20 центов. Но это не компенсирует общий рост цен на сырье.

Увидим ли мы бензин по 5 долларов?

При сохранении военного конфликта с Ираном и продолжении атак на инфраструктуру — это неизбежный сценарий к середине лета.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, геолог Михаил Егоров, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы сша экономика цены на бензин энергетический кризис
