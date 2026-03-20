Виктор Дементьев

Долг доползает до пика: к концу десятилетия обязательства США превысят весь годовой ВВП

Экономика

Американская мечта официально выставлена на аукцион. Госдолг США пробил потолок в $39 триллионов. Если завтра кредиторы постучат в двери, каждому американцу придется вытряхнуть из кармана по $114 тысяч. Но никто не стучит. Система не падает, она просто набирает массу, превращаясь в черную дыру, которая поглощает здравый смысл.

Анатомия долгового пузыря: кто держит векселя

США не занимают деньги у соседа. Они печатают расписки — казначейские облигации. Это не просьба о помощи, а продукт. Парадокс в том, что 70% этого долга Америка должна самой себе: пенсионным фондам, ФРС и собственным банкам. Иностранцы, включая Китай и Британию, контролируют лишь треть суммы. Это не финансовая зависимость, а форма симбиоза: пока мир верит в доллар, печатный станок работает без перегрева.

"Это не вопрос банкротства, а вопрос стоимости обслуживания. Когда доходность облигаций растет, бюджет начинает трещать по швам просто ради выплаты процентов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Вашингтон живет в режиме строительной площадки, где фундамент заливают деньгами, взятыми в кредит под залог еще не построенных этажей. К концу десятилетия долговая нагрузка доползет до 120% ВВП. Это значит, что страна должна больше, чем производит за год. В любой другой реальности это означало бы дефолт. Здесь — это просто вторник в Капитолии.

Фискальный тупик: расходы против смысла

Обслуживание долга теперь стоит дороже, чем содержание самой мощной армии планеты. На проценты уходит триллион долларов в год. Это чистая энтропия. Бюджет 2025 года зияет дырой в два триллиона. Ситуация напоминает затяжной энергетический кризис 2026: ресурсов вроде бы много, но распределены они так криво, что система искрит при малейшем напряжении.

Показатель Значение / Прогноз
Общий госдолг $39,000,000,000,000
Долг на душу населения $114,000
Дефицит бюджета 2025 $2,000,000,000,000

Американский потребитель при этом чувствует, как его кошелек трещит по швам. Пока правительство жонглирует триллионами, обыватель видит рост цен на заправках и в супермаркетах. Это скрытый налог на обслуживание имперских амбиций. Даже если санкции США ослабевают в отдельных секторах ради рыночного баланса, общая инфляционная машина не замедляется.

"Мы видим классическое перекладывание издержек. Когда государство не может свести дебет с кредитом, расходы домохозяйств становятся главным источником покрытия дыр через инфляционные механизмы", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Глобальное эхо: от бензина до ипотеки

Мир продолжает покупать американские "трежерис", потому что альтернативы нет. Это как плохая привычка: все знают, что вредно, но бросить страшно. Китай держит $700 млрд в этих бумагах не из любви к Вашингтону, а из-за отсутствия других емких рынков. Пока Южной Корее срочно требуется нефть, а Европа замерзает в ожидании поставок, доллар остается единственным универсальным посредником.

Для простых американцев это оборачивается не только долгами, но и структурными изменениями. Кто-то ищет спасение в программах вроде семейной ипотеки, пытаясь зафиксировать стоимость жизни, пока печатный станок не обесценил последние накопления. Другие решаются на радикальную релокацию, убегая от налогового давления в штаты с более вменяемой фискальной политикой.

"С точки зрения права, обязательства США безусловны, но механизмы их погашения давно вышли за рамки классического банкинга. Это большая политика, замаскированная под финансы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о госдолге США

Когда наступит дефолт США?

Маловероятно в обозримом будущем. Пока доллар — резервная валюта, США могут бесконечно рефинансировать долг.

Почему Китай не сбрасывает все облигации?

Резкий сброс обесценит оставшиеся активы Пекина и обрушит мировую торговлю, в которой Китай — главный бенефициар.

Как долг влияет на цены на бензин?

Косвенно — через инфляцию доллара. Ослабление валюты ведет к росту цен на сырьевые товары в долгосрочной перспективе.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы сша госдолг инфляция экономика
