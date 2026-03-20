Виктор Дементьев

Кран с льготами закрутили наглухо: Минфин поставил крест на просьбах Транснефти и Газпрома

Экономика

Минфин включил режим жесткой экономии. Замглавы ведомства Алексей Сазанов официально захлопнул дверь перед носом газовых и нефтяных гигантов. Денег "на поддержку штанов" у корпораций в бюджете нет. И, судя по риторике, в ближайшие три года не предвидится. Правительство решило, что национальное благосостояние важнее комфорта топ-менеджмента, чьи налоговые аппетиты начали угрожать стабильности казны.

01AZA-Газпром нефтехим Салават
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
01AZA-Газпром нефтехим Салават

Бюджетный щит: почему Минфин перестал быть добрым

Система государственного финансирования сейчас напоминает перегруженную электросеть. Любое короткое замыкание в виде новых льгот может выжечь предохранители социальной сферы. Алексей Сазанов ясно дал понять: "Газпром" и "Транснефть" остаются на самообеспечении. В условиях, когда налоги перекладывают на плечи покупателей через косвенные механизмы, прямое субсидирование монополистов выглядело бы как изощренное издевательство над логикой рынка.

"Это бред. Так бюджетные дыры не латаются. Если мы сейчас начнем раздавать преференции каждому, кто рисует красивые 'финансовые модели', через полгода нам нечем будет платить зарплаты бюджетникам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Минфин деликатно напомнил, что бюджет принят с дефицитом. В этой конструкции лишних деталей нет. Любая "преференция" — это прямая потеря доходов, которую придется компенсировать либо ростом НДПИ, либо заимствованиями. Пока экспорт бензина находится под жестким контролем, а внутренний рынок требует стабильности, ведомство выбирает консервативный путь выживания.

Нефтяная диета и трудные запасы

Нефтяники пытались зайти с козырей — трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Тезис стандартный: "Дайте льготу сегодня, или завтра мы не сможем качать вообще ничего". Но Сазанов парировал: модели изучим, но в текущую трехлетку ничего менять не будем. Это технический нокаут для инвестиционных планов многих добывающих компаний. Видимо, чиновники считают, что пока Южной Корее срочно потребовалась российская нефть, прибыли компаниям хватит и без бюджетных вливаний.

Сектор / Требование Решение Минфина
Газпром / Налоговые послабления Полный отказ. Денег нет.
Нефтяники / Льготы по ТРИЗ Изучение моделей без изменений в бюджете до 2027 года.
Транснефть / Преференции Вопрос закрыт, обсуждение не ведется.

"Ресурсная база стареет, это факт. Но нефтяники привыкли шантажировать государство падением добычи. Минфин сейчас просто проверяет их 'на слабо', понимая, что запас прочности у компаний еще есть", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Михаил Егоров.

Фискальный тупик: последствия для рынка

Отказ в помощи — это не просто экономия, это сигнал рынку. Государство больше не намерено выступать страховщиком для корпоративных рисков. Пока энергетический кризис меняет рынок, заставляя цены на газ в Европе лихорадочно дергаться, российский регулятор фиксирует убытки внутри страны. Если "Газпрому" не дадут вздохнуть через налоги, компания будет вынуждена резать капитальные затраты. Это может замедлить газификацию регионов, но сохранит баланс федерального кошелька.

"Мы видим жесткий финансовый комплаенс. Компании должны доказать каждую копейку эффективности, прежде чем заикаться о льготах. Свободных средств в системе сейчас нет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Для простых граждан это решение имеет двоякий смысл. С одной стороны, дефицит бюджета не будет раздуваться за счет подарков олигархам. С другой — госкорпорации могут попытаться компенсировать "зажим" через индексацию тарифов. Когда цены на энергию в ЕС бьют рекорды, соблазн подтянуть внутренние цены к "мировым" становится для монополий слишком велик. Но Минфин, кажется, готов стоять насмерть, удерживая фискальный периметр от любого вторжения.

Ответы на популярные вопросы о налоговой политике

Почему Газпрому отказали в льготах именно сейчас?

Бюджет РФ верстался в условиях жесткого дефицита. Любая дополнительная льгота — это дыра в финансировании социальных обязательств. Кроме того, Минфин считает, что у компании достаточно внутренних резервов для оптимизации расходов.

Как это отразится на ценах на бензин?

Прямой связи нет, так как правительство использует демпферный механизм. Однако отсутствие льгот по добыче может ограничить инвестиции в нефтепереработку в долгосрочной перспективе, что всегда создает риски дефицита.

Будут ли пересмотрены налоги для нефтяников в 2025 году?

Согласно заявлению Сазанова, в рамках текущего трехлетнего бюджетного цикла (до 2027 года) системных налоговых послаблений для отрасли не планируется. Все финансовые модели компаний будут лишь "изучаться".

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, геолог Михаил Егоров, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы минфин газпром экономика транснефть
