Петр Дерябин

Удар в самое сплетение: катарский газовый кран оказался во власти огня и меняет рынок

Мировая энергетика корчится в судорогах. Атака Ирана на Рас-Лаффан — это не просто локальный инцидент, это удар в солнечное сплетение глобального рынка. Катарский комплекс перекачивал через себя 20% мирового СПГ. Теперь этот кран перекрыт пламенем. Рынок ответил мгновенно: нефть Brent пробила потолок, а европейские газовые хабы превратились в казино с запредельными ставками. Система не просто лагает — она гниет изнутри, обнажая полную беззащитность перед любым физическим воздействием.

Глобальное вскрытие: Энергосистема искрит. Атака Ирана на Рас-Лаффан
Глобальное вскрытие: Энергосистема искрит. Атака Ирана на Рас-Лаффан

Рыночный шок: Нефть и газ ставят рекорды

К полудню 19 марта биржевые мониторы окрасились в багровый. Фьючерс на Brent взлетел до 116 долларов за баррель. Еще в феврале цена лениво болталась около 70. Это не рост, это тепловой взрыв. Инвесторы в панике сбрасывают активы и бегут в сырье. Логика проста: если катарская гавань в 4500 гектаров превращается в мишень, безопасных маршрутов больше не существует. Весь Ближний Восток превратился в зону отчуждения для танкеров.

"Рынок нефти сейчас — это пороховая бочка. Малейшая искра в Ормузском проливе, и мы увидим 150 долларов за баррель до конца недели. Логистические цепочки рвутся быстрее, чем их успевают латать", — [отметил] в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Газовый рынок лихорадит еще сильнее. Европейский бенчмарк TTF пробил отметку в 60–70 евро за MWh. Для понимания масштаба катастрофы: это почти 850 долларов за тысячу кубометров. Европа, которая так долго пыталась слезть с «иглы» трубопроводного газа, теперь задыхается без СПГ, который просто не доплывает до портов. Энергетический кризис перестал быть теорией и стал физической нехваткой молекул в трубах.

Европейская ловушка: Дорогой газ как новая норма

Брюссель в ступоре. Премьер-министры призывают готовиться к любому сценарию, что на языке чиновников означает «все очень плохо». Азиатские покупатели перебивают европейские ставки, провоцируя ценовую войну за каждый танкер. Конкуренция за грузы превратила мировой океан в аукцион для богатых. В этой гонке у ЕС заканчиваются не только аргументы, но и деньги для субсидирования тарифов населению.

Показатель Динамика (февраль — март 2026)
Нефть Brent ($/барр) Рост с 70 до 116
Газ TTF (€/MWh) Рост с 27 до 70
Доступность порта Рас-Лаффан Критически ограничена

Британцы уже отключают отопление, потому что счета стали неподъемными. Старый Свет внезапно осознал, что зеленая повестка не согреет зимой, когда основные поставщики воюют друг с другом. В это же время Вашингтон, ранее обещавший залить мир своим сланцем, внезапно дает заднюю, легализуя операции с российской нефтью, чтобы спасти собственные НПЗ от паралича.

"Экономика ЕС перешла в режим жесткого стресс-теста. При ценах выше 60 евро за мегаватт-час промышленность становится нерентабельной. Мы наблюдаем начало деиндустриализации Европы в реальном времени", — [объяснил] в интервью Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Российский фактор: Наполнение казны на фоне хаоса

Пока Ближний Восток горит, российская казна тяжелеет. Сверхдоходы от экспорта нефти и газа текут в бюджет, несмотря на все санкционные преграды. Потолок цен, о котором так долго кричали в G7, превратился в исторический анекдот — индийские и китайские покупатели готовы платить почти 100 долларов за баррель Urals. Энергетический кран в руках Москвы стал еще мощнее.

Даже Южная Корея, верный союзник США, начала консультации по закупкам российской нефти. Прагматизм побеждает идеологию, когда на горизонте маячит энергетический блэкаут. Внутри России ситуация тоже меняется: ведомства готовятся перекрыть вывоз бензина, чтобы защитить внутренний рынок от ценового шторма. Приоритет — свои заправки, а не экспортная выручка.

"Налоговые поступления от нефтегазового сектора в текущих условиях могут закрыть любой дефицит бюджета. Главное сейчас — не допустить перелива мировых цен на внутренний рынок через серые схемы экспорта", — [подчеркнула] налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о мировом энергетическом кризисе

Почему атака на Катар так сильно ударила по Европе?

Катар обеспечивает пятую часть мирового рынка СПГ. Рас-Лаффан — это ключевой узел. Его остановка создает дефицит, который невозможно быстро восполнить из других источников.

Будет ли нефть стоить 150 долларов?

Если конфликт в Персидском заливе затянется и Ормузский пролив будет заблокирован, 150 долларов станут новой реальностью. Аналитики уже называют этот сценарий «умеренным».

Как это отразится на ценах на бензин в России?

Правительство уже рассматривает запрет на экспорт бензина, чтобы удержать цены внутри страны. Механизм демпфера пока сглаживает скачки биржевых котировок для обычных водителей.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Горняки вышли из нор: в Красноярске поселился необычный металлический персонаж Гоша
Невидимые армии на пороге: чем для всех обернулось нашествие клещей на Кубани
Зубы теряют крепость до того, как заболит: один визуальный признак сигналит о ранней фазе заболевания
Слухи об острове рассеялись: Пентагон официально закрыл вопрос о контроле над Кубой
Петропавловск вытаскивают из грязи: 22 километра дорог закатают в асфальт
Триумф наперекор всему: что почувствовал Иван Голубков в момент победы на Паралимпиаде в Милане
Подводный флот ушел на дно истории: Пентагон объявил о полном разгроме морских сил Ирана
Сорняки вне закона: какой высоты трава на огороде заставит власти отобрать вашу территорию
Топливный кран на замке: Россия подготовилась полностью перекрыть вывоз бензина из страны
Миллионы за пустоту: куда ушли бюджетные деньги на несостоявшийся проект в центре Калининграда
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Экономика и бизнес
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Танкеры отращивают зубы: торговые суда России превратятся в неприступные плавучие крепости
Гнездо шершней в Персидском заливе: арабские страны предъявили Ирану ультиматум Любовь Степушова Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков
Черная кровь для Острова Свободы: российские стальные гиганты спасают Гавану от каменного века
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Удар в самое сплетение: катарский газовый кран оказался во власти огня и меняет рынок
Горняки вышли из нор: в Красноярске поселился необычный металлический персонаж Гоша
Градус имеет значение: какая температура в спальне обеспечивает глубину погружения в сон
Нервная система экономики искрит: разрушение главных хабов лишило мир дешевой энергии
Австралия обзавелась царицей в надежде избежать кризиса с топливом
Невидимые армии на пороге: чем для всех обернулось нашествие клещей на Кубани
Зубы теряют крепость до того, как заболит: один визуальный признак сигналит о ранней фазе заболевания
Слухи об острове рассеялись: Пентагон официально закрыл вопрос о контроле над Кубой
Петропавловск вытаскивают из грязи: 22 километра дорог закатают в асфальт
Триумф наперекор всему: что почувствовал Иван Голубков в момент победы на Паралимпиаде в Милане
