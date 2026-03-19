Лукашенко вскрыл американский сейф: Белоруссия вышла из-под санкций всего за одну встречу

Вашингтон включил режим прагматичного цинизма. Визит Джона Коула в Минск — это не жест доброй воли, а классическая инвентаризация активов перед большой бурей. США снимают удавку с "Беларуськалия", Белинвестбанка и Минфина РБ. Белый дом осознал: когда мировой энергетический кризис переходит в фазу дефицита продовольствия, моральные принципы уступают место удобрениям. Калийный экспорт — это не про политику, это про биологическое выживание глобального рынка.

Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Лукашенко

Геополитический бартер: Калий в обмен на лояльность

Американцы умеют считать деньги. Санкции против калийной отрасли били по карману фермеров в Айове сильнее, чем по бюджету в Минске. Система напомнила заклинивший поршень: давление растет, отдачи ноль. Коул привез в Минск "билет на выход" из черных списков в обмен на нужную позицию по Ирану. Это не потепление, это перегруппировка. Пока тайный флот возит ресурсы в обход запретов, легальный канал поставок удобрений становится критически важным для стабилизации цен.

"Это не признание ошибок, а попытка потушить пожар инфляции на собственной территории. Без белорусского калия сельхозсектор Запада просто встал бы на колени", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Минск получил передышку. Банковская система Белоруссии, долгое время работавшая в режиме осажденной крепости, получает доступ к шестеренкам глобальных расчетов. Но цена высока. Вашингтон требует ясности по войне в Иране. Когда Евросоюз готовится к любому сценарию с ценами на ресурсы, США пытаются зафиксировать хотя бы одно направление экспорта, чтобы не допустить тотального хаоса в цепочках поставок.

Финансовый контур: Почему размораживают банки

Разморозка Белинвестбанка и Банка развития — это смазка для ржавеющего механизма трансграничных платежей. Без финансов калий не поплывет. Экономический кризис заставляет регуляторов в Вашингтоне закрывать глаза на вчерашние "красные линии". Теперь белорусский Минфин — снова легитимный игрок на поле долговых обязательств. Это попытка вернуть контроль над потоками, которые начали уходить в "тень".

"Юридически это выглядит как частичная капитуляция санкционной машины. Оспаривать сделки с размороженными банками теперь станет практически невозможно", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Пока Австралия ищет способы избежать топливного кризиса, бросая в бой "топливных цариц", США решают проблему продовольственной инфляции хирургическим путем. Им не нужна демократия в Минске, им нужны дешевые удобрения и предсказуемость в Восточной Европе. Метафора проста: когда в двигателе кончается масло, вы льете то, что есть под рукой, даже если это масло от противника.

Субъект / Отрасль Статус решения США Белорусская калийная компания Полный вывод из санкционных списков Белинвестбанк / Банк развития Восстановление доступа к международным расчетам Министерство финансов РБ Снятие ограничений на долговые операции

Лукашенко снова доказал, что умеет ждать. Его стратегия выживания в условиях изоляции принесла плоды. Когда Южной Корее срочно потребовалась нефть, а рынки затрясло, Минск стал точкой равновесия. Администрация Байдена признала: попытка изолировать "Беларуськалий" была выстрелом в собственную ногу. Ресурсный голод страшнее политических разногласий.

"Схема проста: Вашингтон выпускает пар, чтобы система не взорвалась. Новые правила игры подразумевают жесткий комплаенс, но двери открыты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Эта сделка — симптом глубокого пересмотра глобальных правил. Инструмент санкций затупился. Когда Россия готовится перекрывать вывоз бензина, а мировые цены на сырье лихорадит, США переходят к точечной дипломатии. Минск — первая ласточка великого отката. Либо ты кормишь мир белорусским калием, либо получаешь голодные бунты в развивающихся странах, которые Вашингтону точно не по карману.

Ответы на популярные вопросы о снятии санкций

Почему США сняли санкции именно сейчас?

Ключевой фактор — угроза глобального дефицита удобрений и рост цен на продовольствие в год выборов в США. Прагматизм победил идеологию.

Означает ли это признание легитимности Лукашенко?

Нет, это техническое решение для стабилизации мирового рынка. Вашингтон называет это "гуманитарными и экономическими исключениями".

Как снятие санкций повлияет на отношения с Россией?

Это может создать трещины в едином санкционном фронте, так как Белоруссия остается ближайшим союзником Москвы, но теперь получает финансовое преимущество.

Читайте также