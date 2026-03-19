Австралия обзавелась царицей в надежде избежать кризиса с топливом

Бывший генеральный директор Австралийского энергетического регулятора Антения Харрис возглавит новую правительственную рабочую группу. В её задачи войдет координация прогнозирования поставок и распределения топлива в стране, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиднейская гавань

О назначении объявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

В австралийской прессе Харрис называют не иначе как "топливная царица". Сам термин "царь" (или "царица") пришел из американской политической культуры. Так называют временных должностных лиц с широкими полномочиями, которых назначают для решения конкретных кризисных задач.

Вошло в обиход это понятие в США во время Второй мировой войны, когда президент Франклин Рузвельт ввёл такие должности для управления военной экономикой.

Собственно, Харрис тоже займётся решение проблем. А конкретнее, в её ведении будет контроль на ростом цен и нивелирование перебоев в логистических цепочках в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Хотя средние розничные цены на бензин в Австралии начали увеличиваться ещё до эскалации конфликта, однако нападение США и Израиля на Иран спровоцировало их стремительный скачок.

Комментируя назначение Харрис, премьер Албанезе подчеркнул, что страна должна быть готова к любому развитию событий. Ну то есть подготовлена хорошо уже сейчас, "наши запасы топлива в настоящее время в безопасности". Но премьер-министр пожелал, чтобы Австралия была готова к худшему.

По его словам, текущий рост цен вызван не дефицитом самого ресурса, а аномально высоким спросом. Глава правительства призвал граждан проявлять сознательность и не создавать искусственный ажиотаж.

"Моё послание австралийцам: пожалуйста, не берите больше топлива, чем вам нужно. Только так вы сможете помочь", — заявил Албанезе.

Здесь он оригинальностью не отличается. Воззвания к сознательности сограждан звучат и в других странах. Хотя неясно, насколько такая практика эффективна.

Параллельно с назначением "топливной царицы" австралийский МИД активизировал поиск надёжных международных партнёров.

Как заявил Албанезе, министр иностранных дел Пенни Вонг уже ведет переговоры, чтобы гарантировать бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива.

Эта мера стала особенно актуальной на фоне роста мировых цен (нефть Brent подскочила почти до 120 долларов за баррель) и сбоев в региональной торговле.

Австралия критически зависит от импорта: в прошлом году она ввозила 84 процентов необходимых нефтепродуктов, причем более 90 процентов из них поступало с азиатских рынков.

Однако ситуацию осложняет политика Китая — одного из ключевых экспортёров региона. Пекин фактически запретил своим крупнейшим НПЗ экспортировать дизель и бензин, поручив им прекратить заключать новые контракты и пересмотреть уже согласованные.

Примечательно, что с начала 2023 года Австралия, формально отказавшаяся от российских энергоносителей, поставляла их через третьи страны.

По данным британского издания The Guardian, за этот период страна получила из России более 22 миллионов тонн продуктов нефтепереработки по обходным схемам.

Интересно отметить, что Австралия является одним из заметных игроков на рынке сжиженного природного газа, угля и урана. Однако с нефтепродуктами ситуация иная, здесь практически полная зависимость от зарубежных поставок.

Так что несмотря на оптимизм премьер-министра, властям страны и в самом деле есть над чем поразмыслить.