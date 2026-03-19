Нервная система экономики искрит: разрушение главных хабов лишило мир дешевой энергии

Мировая энергетическая система только что получила удар "под дых", от которого не оправляются за один финансовый квартал. 19 марта 2026 года войдет в учебники истории как день, когда геополитическая хирургия Израиля превратилась в глобальное вскрытие без наркоза. Удар по иранскому South Pars и хабу Asaluyeh — это не просто локальная потасовка. Это детонация главного газового узла планеты. Тегеран ответил зеркально: катарский Ras Laffan LNG теперь в огне. Если нефть — это кровь экономики, то СПГ — ее центральная нервная система. И сейчас она искрит.

Война США и Израиля против Ирана

Газовый паралич: почему СПГ стал новой нефтью

Кризис мутировал. Раньше рынки дергались от угроз танкерам в Ормузе. Теперь горят заводы. Остановка катарского экспорта вырезает из мирового баланса 20% СПГ. Это не дефицит, это ампутация. Европа, едва научившаяся жить без трубного газа, обнаружила, что ценовые сценарии больше не поддаются прогнозам. Цены на газ в ЕС взлетели на 35% за несколько часов. Инфраструктура первого уровня оказалась беззащитной перед прямыми попаданиями.

"Это бред считать, что рынок адаптируется. При потере катарских объемов физический дефицит в Азии и Европе начнется через 14 дней. Резервов нет", — отметила в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Дипломатический бетон: Европа и Япония выбирают сторону

Осторожность кончилась. Британия, Франция, Германия и Япония сформировали "железный кулак". Коллективное заявление по Ормузу — это не просьба, а подготовка к конвоированию. Западные экономики понимают: если пролив закроется окончательно, рецессия в США и ЕС станет делом недель. Ставки растут. Доходность облигаций в Лондоне пробила 4.88%. Инвесторы чуют запах большой инфляции. Бегство в доллар — единственный инстинкт, оставшийся у капитала.

Актив Реакция системы Нефть Brent Штурм отметки $119, экстремальная волатильность. Золото Статус страховки сохранен, но давит рост ставок. Газ (TTF) Вертикальный взлет, остановка СПГ-терминалов.

Азиатский разворот: российский мазут как спасательный круг

Азия перешла в режим выживания. Китай официально ограничивает экспорт топлива, запирая ресурсы внутри. Но самое интересное — логистика. Юго-Восточная Азия и Южная Корея внезапно вспомнили о надежности северного соседа. Импорт российского fuel oil бьет рекорды. Пока запад вводит санкции, Восток скупает мазут миллионами тонн. Разрушение спроса в регионе уже достигло 35% — промышленность глохнет без доступных калорий.

"Российская нефть Urals сегодня — единственный ликвидный инструмент, который доходит до портов Азии в обход пылающих узлов Ближнего Востока. Санкции де-факто мертвы", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Рынки в конвульсиях: инфляционный шок и бегство в доллар

Акции летят вниз синхронно. Stoxx Europe 600 просел на 2.8%. Единственные, кто держит голову над водой — энергокомпании. Инвесторы боятся не столько военных действий, сколько затяжного ценового яда. Энергошок провоцирует регуляторов закручивать гайки. В России экономика остывает под давлением ставки, а Минэнерго всерьез обсуждает полный запрет вывоза бензина, чтобы защитить внутренний рынок от глобального пожара.

"Мы видим реализацию сценария 'защитной крепости'. Капитал уходит в краткосрочные бонды, игнорируя любые обещания роста. Это классическая паника перед большой инфляцией", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о глобальном кризисе

Почему удар по СПГ-хабам важнее нефтяных санкций?

Нефть можно перевозить танкерами по гибким маршрутам. СПГ жестко привязан к терминалам сжижения и регазификации. Удар по хабам Катара и Ирана создает физическую дыру в снабжении, которую невозможно закрыть за пару недель. Это паралич отопления и генерации в ЕС и Азии.

Как ситуация в Ормузе влияет на российский бюджет?

Блокада пролива убирает конкурентов. Казна тяжелеет на фоне цен в $119 за баррель Brent, а дисконт на российскую нефть сокращается из-за критического дефицита альтернативного сырья.

Чего ждать обычным потребителям от скачка доходности облигаций?

Это верный признак роста ставок по всем кредитам. Ипотека и бизнес-займы станут дороже, так как рынки закладывают в цену риск долгой инфляции, вызванной дорогим топливом.

Читайте также