ЕС предложили готовиться к любому сценарию с ценами на энергию

Государства Евросоюза должны быть готовы к любому сценарию в ситуации с ростом цен на энергию, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

"Мы должны быть готовы к любому возможному сценарию. Только так мы сможем действовать быстро в случае, если цены (на энергию) будут оставаться высокими долгое время", — цитирует его ТАСС.

Ранее издание De Telegraaf сообщило, что биржевая цена газа в Нидерландах выросла на 30 процентов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

По оценке издания, ситуацию усугубляет тот факт, что в Нидерландах отсутствуют стратегические запасы газа: уровень заполненности национальных газохранилищ сейчас составляет около девяти процентов.

Но этой информации уже более недели. А вот сегодня цена на газ на открытии торгов в Европе подорожала до 822,4 долларов за тысячу кубометров. То есть более чем на 24 процента по сравнению со вчерашним днём.

За месяц рост цены газового фьючерса с поставкой в апреле составил более ста процентов.

Произошло это после того, как Иран атаковал промзону города Рас-Лаффан в Катаре, где расположен комплекс по переработке газа и производству СПГ.

Атака последовала после удара по иранскому газовому месторождению "Южный Парс". Впрочем, не только иранскому, часть месторождения находится в Катаре.

Производство СПГ в Рас-Лаффане одно из крупнейших в мире. Его уже останавливали неделю назад, но сейчас, судя по заявлению катарской государственной компании QatarEnergy, ущерб более значительный.

Когда будет восстановлено производство, в компании не уточнили.

Также атаке подверглись газовый комплекс "Хабшан" и месторождение "Баб" в Объединённых Аарабских Эмиратах. Но там, судя по всему, ущерб меньше.

Стоит напомнить, что в связи с событиями на Ближнем Востоке в Европе стали всё громче звучать голоса, призывающие восстановить импорт энергоресурсов из России.

В частности, подобные заявления постоянно звучат из Будапешта. А на днях их поддержал бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер, который предложил возобновить поставки российских энергоресурсов.

Однако Еврокомиссия категорически против.

"Это станет ошибкой, если ЕС повторит то, что он делал в прошлом", — заявил в минувший понедельник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

"Наш сигнал очень чёткий: в будущем мы не импортируем более ни одной молекулы из России", — сказал он.

Как с такой чёткостью сигналов подготовиться к любому сценарию стоимости энергии, как-то предлагает голландский премьер-министр, вопрос интересный.

Но впрочем, в Еврокомиссии уже неоднократно заявляли, что рисков для энергоснабжения пока не видят. А когда увидят, то всегда можно развести руками и сказать "упс".

Тем временем в Германии, похоже, не очень доверяют оптимизму еврочиновников. Во вторник министр экономика ФРГ Катерина Райхе сообщила, что власти страны обсуждают создание в стране стратегического газового резерва с целью предотвращения резких скачков цен и дефицита .

"Независимо от того, что мы позволяем рынку действовать самостоятельно, и он надёжно справляется с этой задачей (ценообразования), обсуждается вопрос о создании защищенного резерва, обособленного от рынка. По каким критериям, для каких задач и в каком объёме — это в настоящее время определяется на основе экспертных заключений", — сообщила Райхе.

В общем, рынок-то может и решает надёжно, но перестраховаться не помешает. Даже в Берлине это понимают.