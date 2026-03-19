Олег Артюков

Южной Корее срочно потребовалась российская нефть

Правительство Южной Кореи начало консультации с национальным бизнесом относительно возможных закупок российской нефти и нефтехимических продуктов.

Центральный парк Сонгдо и башня Поско
Официальное подтверждение соответствующей информации, касающейся как сырой нефти, так и нафты (промежуточная фракция между бензином и керосином), поступило от министерства промышленности страны, сообщает ТАСС.

Власти США 12 марта выдали разрешение, которое позволяет до 11 апреля проводить транзакции с российской нефтью, которая уже находится в танкерах.

Экспертные оценки относительно того, сколько такой нефти, разные. Одни говорят, что речь может идти о партиях общим объёмом порядка 19 миллионов баррелей нефти и более 300 тысяч тонн нефтепродуктов.

Об интересе к импорту российской нефти заявляли Бангладеш, Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины.

Индия получила разрешение на импорт российской нефти ещё раньше, чем была оформлена общая лицензия. Это можно объяснить тем, что США сейчас ведут переговоры о торговом соглашении с Индией. И в Вашингтоне не хотят их осложнять в данный момент.

Хотя, оговоримся, термин "разрешение" в отношении суверенных государств звучит довольно странно.

Что касается Южной Кореи, то и здесь ситуация на топливном рынке сложная. Хотя возможностей для диверсификации поставок у этой страны явно больше, чем у Бангладеш или Шри-Ланки.

С 13 марта власти впервые с 1997 года власти Южной Кореи ввели регулирование цен, установив предельные уровни стоимости на продукцию местных нефтеперерабатывающих заводов, реализуемую на автозаправочные станции и оптовым посредникам.

При этом государство приняло решение не ограничивать конечные цены для потребителей на АЗС.

Особо острая ситуация сложилась с нафтой — ключевым сырьем для нефтехимической отрасли. Это сырьё необходимо для производства этилена, пропилена и тому подобных нужных в современном мире вещей.

По данным министерства торговли, имеющихся у компаний запасов хватит лишь на несколько недель, в связи с чем клиентов уже уведомляют о грядущих задержках поставок этилена.

До введения санкций российская нафта занимала почти 30 процентов южнокорейского импорта этого продукта. Альтернативные источники, такие как поставки из Австралии, обходятся слишком дорого. А канадская нафта преимущественно направляется в США.

Южная Корея является одним из крупнейших импортёров нефти в мире, на её долю приходится порядка шести процентов мирового объёма поставок.

Около 70 процентов сырой нефти в страну поступает с Ближнего Востока. Причём этот показатель снижается, а импорт из США увеличивается, составив в прошлом году более 23 процентов.

Но снижение снижением, а преодоление зависимости от поставок из стран Персидского залива перспектива достаточно отдалённая.

Специфика ситуации Южной Кореи в том, что нефтеперерабатывающие предприятия страны в значительной степени ориентированы на экспорт бензина, дизеля, авиакеросина в азиатские страны. И понятно, что стабильные поставки нефти на НПЗ критически важны.

Стоит добавить, что страна полностью зависит и от поставок сжиженного природного газа. Других вариантов просто нет.

Хотя здесь зависимость от поставок из стран Ближнего Востока составляет менее 20 процентов (Катар и Оман). Но если их не будет, то эти выпавшие поставки тоже надо будет чем-то компенсировать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
