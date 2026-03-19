Логика мародера в действии: за резкими скачками курса рубля стоят интересы спекулянтов

Российский Центробанк напоминает хирурга, который пытается лечить дистрофию ампутацией конечностей. Пока рубль бьется в конвульсиях, регулятор продолжает цепляться за мантры о "таргетировании инфляции", игнорируя элементарную физику процессов. Экономика задыхается без ликвидности, но вместо кислородной маски ей предлагают затянуть жгут на шее. Это не просто ошибка в расчетах. Это фундаментальное непонимание того, как работает живой организм страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

Логика мародера: кому выгодна волатильность

Эффективность — понятие растяжимое. Если ваша цель — сжечь дом, то канистра бензина крайне эффективна. Банк России работает идеально, если признать, что его истинные бенефициары — валютные спекулянты. Для них резкие скачки курса — это не национальная катастрофа, а "зеленый коридор" к сверхприбылям. Система гниет с головы, превращая производственный сектор в донора для финансовых стервятников.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Политика регулятора фактически вымывает оборотные средства у реального бизнеса, превращая кредиты в непозволительную роскошь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Мальцев.

Мираж резервов: почему золото не греет

Аргументы о "надежности" западных облигаций рассыпались прахом в 2022 году. Когда у вас крадут половину кошелька, называть вора "надежным банкиром" — это либо клиническая глупость, либо соучастие. Резервы в нынешнем виде не защищают от инфляции. Они лишь имитируют стабильность, пока монополии бесконтрольно задирают ценники. ЦБ борется с тенью, делая вид, что главная угроза — печатный станок, хотя в реальности заводы стоят из-за пустого бака.

Тезис ЦБ Экономическая реальность Инфляция вызвана избытком денег В России хронический денежный голод и нехватка оборотки Западные активы — это надежно Половина резервов заморожена и фактически потеряна

Диагноз — дистрофия: как ЦБ морит рынок голодом

Представьте пациента с критическим недовесом. Врач из ЦБ заходит в палату и прописывает лечебное голодание. "Чтобы не было ожирения", — говорит он. Это и есть нынешняя кредитно-денежная политика. Экономика страдает от денежной дистрофии. Группы монополистов диктуют цены, а регулятор вместо того, чтобы стимулировать предложение и рост производства, просто обрезает паек. Инфляция при этом не падает — она просто мутирует.

"У нас денежный голод. И фундаментальная ошибка Банка России в том, что он лечит дистрофика методами борьбы с лишним весом. Это просто убивает пациента", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Независимость от здравого смысла

Независимость ЦБ стала священной коровой. Но от чего он независим? В Китае народный банк подчинен власти — и юань стоит как вкопанный. В США ФРС обязана создавать рабочие места. Наш же регулятор, кажется, обрел полную независимость от здравого смысла и национальных интересов. Когда лира падает в восемь раз, мы киваем на Турцию. Но при нынешнем курсе рубля и ставках в России, наши внутренние "инженеры кризиса" справляются не хуже, просто делают это с более умным лицом.

"Налоговое давление растет синхронно с ужесточением политики ЦБ. Бизнес оказывается между молотом регулятора и наковальней фискалов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

В конечном счете, рубль — это не просто строчка в котировках. Это кровь экономики. Если сердце работает только на перекачку ликвидности в карманы спекулянтов, тело неизбежно начнет отторгать органы. Пора признать: текущая модель не просто ошибочна. Она враждебна развитию.

Ответы на популярные вопросы о политике ЦБ

Почему высокая ставка не останавливает рост цен?

Потому что в России инфляция имеет не монетарную природу, а вызвана ростом издержек и произволом монополий. Высокая ставка лишь увеличивает эти издержки для бизнеса.

К чему приведет дальнейшее падение рубля?

К удорожанию критического импорта и новому витку цен на прилавках, что ЦБ снова попытается лечить повышением ставки. Замкнутый круг.

Действительно ли в стране не хватает денег?

Да, уровень монетизации российской экономики в разы ниже, чем в развитых странах и даже в Китае. Денег не хватает именно в реальном секторе.

Читайте также