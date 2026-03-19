Через секретную трубу: Саудовская Аравия пустила нефть в обход иранского капкана

Мировой нефтяной рынок сейчас напоминает пациента на операционном столе, у которого внезапно пережали главную артерию. Ормузский пролив — узкое горлышко, через которое течет пятая часть мирового сырья, — фактически заблокирован.

Пока аналитики JPMorgan пугают планету дефицитом в 12 миллионов баррелей в сутки, Саудовская Аравия вытащила из рукава козырь, который готовили десятилетиями. Эр-Рияд начал масштабную операцию по спасению экспорта, перебрасывая нефть по суше, через пески к Красному морю.

Трубопроводный маневр: как обойти блокаду

Саудовская Аравия — единственный игрок в регионе, у которого оказалась запасная "запаска" в багажнике. Речь идет о мега-трубопроводе "Восток-Запад" протяженностью 1200 километров. Пока иранский конфликт парализовал привычные маршруты, королевство задействовало скрытые логистические резервы, качая нефть к западному порту Янбу. Это ювелирная работа на гигантском пульте управления энергопотоками.

"Саудовский маневр — это не просто смена маршрута, а попытка предотвратить глобальный паралич. На фоне того, как бензиновый кризис в США разгорается, эти дополнительные баррели — единственный способ сбить температуру на рынке", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Цифры впечатляют: поставки из Янбу подскочили до 4,19 млн баррелей в сутки. До войны через этот терминал проходило лишь 1,4 млн. Это колоссальная нагрузка на систему. Для сравнения: ОАЭ тоже пытались качать нефть в обход через Фуджейру, но их терминалы оказались под ударами дронов. Саудиты пока держатся, превращая свой западный берег в главный нефтяной хаб планеты.

Армада у порта Янбу: логистический тромб или спасение?

Сегодня рейд порта Янбу выглядит как гигантская парковка в час пик. Минимум 32 супертанкера класса VLCC и Suezmax застыли в ожидании погрузки. Это тесное скопление судов напоминает очередь за дефицитным товаром. Пока российская казна тяжелеет от роста цен на сырье, Саудовская Аравия пытается просто выполнить свои обязательства перед клиентами в Азии и Европе.

Показатель Значение Экспорт через Янбу (текущий) 4,19 млн барр/сут Довоенный уровень через Янбу 1,4 млн барр/сут Танкеров в очереди Более 32 единиц

Важно понимать, что система работает на пределе. Любой технический сбой на насосных станциях трубопровода "Восток-Запад" превратит этот успех в эффект разбитого корыта. МЭА уже назвало текущую ситуацию крупнейшим сбоем в истории поставок. На этом фоне потолок цен на российскую нефть окончательно превращается в юридический архаизм, не имеющий отношения к реальности.

"Мы видим, как геополитика ломает старые экономические модели. Даже американская разведка признала провал попыток тотального контроля за рынком. Сейчас выигрывает тот, у кого есть физическая труба и работающий порт", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Риски для мировой экономики и инфраструктуры

Радость от саудовских рекордов может быть недолговечной. Магия трубопровода работает ровно до тех пор, пока до него не дотянулись прокси-силы Тегерана. В регионе уже звучат угрозы, что Иран может атаковать нефтегазовую инфраструктуру соседей. Одна удачная ракета по компрессорной станции — и экспорт Саудовской Аравии обнулится.

Это создает нервозность в финансовом секторе. Банки внимательно следят за рисками страхования морских перевозок. Пока нефть течет, но рынок балансирует на грани системного перегрева, где любая искра приведет к детонации цен.

"Риск диверсий на трубопроводах сейчас закладывается в цену как основной фактор. Если Янбу встанет, мир столкнется с дефицитом, который не перекрыть никакими резервами", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Саудовская Аравия не качала столько нефти через Янбу раньше?

Маршрут через Ормузский пролив короче и дешевле для поставок в Азию. Использовать 1200-километровый трубопровод "Восток-Запад" экономически выгодно только в условиях блокады или войны.

Спасет ли это мир от дефицита топлива?

Лишь частично. Саудиты смогли восстановить около 60% своего привычного экспорта. Однако другие страны Персидского залива по-прежнему заперты, что оставляет огромную дыру в мировом балансе.

