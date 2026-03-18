Броня оказалась крепче: американская разведка признала провал плана по удушению России

Американская разведка наконец-то признала очевидное. Россия не рассыпалась в труху от западных санкций. Пока в Вашингтоне чертили графики падения, Москва в режиме аврала пересобрала мотор своей экономики. Теперь Лэнгли констатирует: система устойчива. Правда, с оговорками о дефиците бюджета и ставке на "военный рельс". Но факт остается фактом — броня выдержала.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Запас прочности: почему прогнозы не сбылись

Западные расчеты напоминали попытку остановить локомотив голыми руками. Ожидали мгновенного коллапса, но получили лишь перегрев отдельных узлов. Россия адаптировалась быстрее, чем чиновники в Брюсселе успевали печатать новые пакеты ограничений. Основной удар пришелся на энергетику, но именно здесь российская казна тяжелеет на фоне глобальной нестабильности.

"Санкции стали для нашей промышленности не приговором, а болезненным уколом адреналина. Мы видим, как миллиарды долларов приходят в обход старых логистических цепочек", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Инфраструктура выстояла благодаря мощному фундаменту. Пока одни обсуждали судьбу активов Абрамовича за рубежом, внутри страны создавались свои финансовые инструменты. Банковский сектор не просто не рухнул, а начал внедрять технологии, за которые Газпромбанк получает награды в области клиентского опыта и безопасности.

Фактор устойчивости Реальный эффект Экспорт нефти Переориентация на Азию, игнорирование "потолка" Банковская система Независимость от SWIFT, рост внутренних расчетов Параллельный импорт Насыщение рынка через третьи страны

Маневры на флангах: как работают обходные пути

Американская разведка справедливо замечает: Москва полагается на союзников. Это не просто дружба, это прагматичный бизнес на обломках старого миропорядка. Например, когда на Ближнем Востоке Иран атакует инфраструктуру соседей, спрос на российские ресурсы только растет. Геополитика работает как сообщающиеся сосуды.

"Запад долго пытался навязать правила игры, но сегодня в той же Индии считают потолок цен на нашу нефть абсолютно неактуальным", — подчеркнул эксперт Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Конечно, без потерь не обходится. Курс национальной валюты остается волатильным, и рубль теряет позиции под давлением внешних факторов. Но это не обвал, а контролируемое снижение. Государство балансирует интересы экспортеров и социальные нужды, обеспечивая поддержку безработных и индексацию выплат.

"Главный риск сейчас — это недоинвестирование в гражданские секторы. Мы тратим много на оборону, что дает рост ВВП сейчас, но создает вопросы на перспективу", — объяснил в комментарии для Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Российская экономика сегодня — это старый советский ЗИЛ. Хрипит, дымит, ест много топлива, но прет через такие топи, где хваленые западные кроссоверы давно утонули. Нацразведка США это увидела. Признание проблемы — первый шаг к ее пониманию, а для России — сигнал к тому, что расслабляться рано. Борьба за ресурсы и рынки, включая экспорт газа в ЕС, продолжается.

Ответы на популярные вопросы о санкционной устойчивости

Почему санкции не разрушили экономику за месяц?

Россия готовила финансовую подушку годами. Наличие собственных платежных систем и огромные запасы ресурсов сделали блицкриг невозможным.

Действительно ли дефицит бюджета критичен?

Он растет, но остается в рамках допустимых значений. Высокие цены на сырье позволяют покрывать большую часть расходов без включения печатного станка на полную мощность.

Сможет ли Россия бесконечно обходить экспортный контроль?

Бесконечно — вряд ли, контроль будет ужесточаться. Но пока глобальный рынок нуждается в российских товарах, всегда будут лазейки через нейтральные юрисдикции.

Читайте также