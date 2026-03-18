Иран может атаковать нефтегазовую инфраструктуру соседних стран

В Иране сегодня сообщили, что объекты на гигантском месторождении "Южный Парс" подверглись атаке со стороны Израиля и США.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяная платформа на закате

Под обстрел также попали нефтяные и нефтехимические предприятия в расположенном неподалеку городе Ассалуйе на северном побережье Персидского залива. Это главный центр переработки для газа, добываемого на месторождении.

То есть речь идёт об атаках на важные для экономики страны энергетические объекты.

"Южный Парс" — это часть крупнейшего в мире газового месторождения, расположенного в Персидском заливе. Его Иран делит с соседним Катаром (на их территории оно называется "Северное").

Порядка 70 процентов газа в Иране добывается на этом месторождении. Добыча на "Южном Парсе" составляет 725 млн кубометров газа в ежедневно. Однако отличие от Катара, Иран свой газ не сжижает, поскольку есть затруднения с инвестициями и технологиями для производства СПГ, отмечает издание "Нефть и капитал".

Стоит добавить, что около 80 процентов электроэнергии и отопления в стране получают именно за счёт газа.

Немного отвлекаясь от основного повествования, стоит отметить, что Иран занимает второе место в мире по доказанным запасам природного газа, уступая только России. Его доля в мировых запасах составляет около 16-17 процентов.

В октябре 2025 года было объявлено об открытии новых значительных запасов (около 280 млрд куб. м) на месторождении Пазан в провинции Фарс.

При этом Иран экспортирует малые объёмы газа в соседние Ирак и Турцию. Основное потребление внутреннее, и спрос постоянно растёт. В стране также самая развития в регионе система газопроводов, более 22 тысяч километров в общей сложности.

Понятно, что добыча газа играет огромную роль в экономике Ирана. И удары по инфраструктуре отрасли могут нанести такой очень большой ущерб.

После ударов по месторождению "Южный Парс" власти Ирана выступили с весьма резким заявлением. В котором объявили, что считают законными целями объекты нефтегазовой инфраструктуры в соседних странах.

В связи с этим Иран распространил экстренное предупреждение, адресованное населению Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Им настоятельно рекомендовано избегать приближения к ключевым нефтяным и промышленным объектам, которые могут попасть под удар.

По угрозой ударов находятся нефтеперерабатывающие заводы, газовые комплексы, а также месторождения в трёх вышеперечисленных государствах. Предприятия, как правило, совместные с западными корпорациями.

После этого цена на нефть марки Brent выросла до более 109 долларов за баррель с поставкой в мае. А апрельский фьючерс на газ на крупнейшем в Европе хабе TTF превысил 655 долларов за тысячу кубометров.

Понятно, что это только первая реакция. И если удары по нефтегазовым объектам инфраструктуры стран Персидского залива будут, то цены вырастут ещё больше.

Собственно, речь об этом идёт с первого дня нападения США и Израиля на Иран. Вероятные удары по нефтегазовым предприятиям могут быть чреваты последствиями, которые точно прогнозировать сейчас едва ли возможно.

Пока ущерб для этих объектов оценивался как незначительный, но не факт, что стороны будут избегать эскалации. Да она уже и происходит, в общем-то.