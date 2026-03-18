В Индии считают неактуальным потолок цен на российскую нефть

Система ценового потолка на российскую нефть, введённая странами Группы семи, утрачивает свою актуальность на фоне роста геополитической напряжённости из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Об этом заявил главный исполнительный директор отдела политических исследований индийской компании Indonomics Consulting Ритеш Кумар Сингх.

Из-за эскалации конфликта вокруг Ирана судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива — практически парализовано. В связи с возросшими угрозами безопасности страховые компании начали повышать премии и пересматривать условия страхового покрытия.

В материале для газеты "Никкэй" эксперт подчеркнул, что риски для глобальных поставок ресурсов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, ярко демонстрируют ограниченность западных санкций, включая механизм потолка цен на российскую нефть.

"На практике этот механизм (потолка цен — прим.) всё больше теряет свою значимость. Российская сырая нефть уже продаётся выше установленного лимита, а в ряде случаев и с премией… по сравнению с эталонной маркой Brent. Для покупателей сейчас важнее стабильность поставок, чем соблюдение санкционных ограничений", — цитирует издание слова Ритеша Кумара Сингха.

Страны Группы семи ввели ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель в декабре 2022 года. Речь шла о поставках нефти морским путём. Перевозка и страхование энергоресурсов выше установленного потолка было запрещено для компаний из стран G7.

В феврале 2023 года вступил в силу ценовой потолок на поставляемые из России нефтепродукты.

С 3 сентября прошлого года Евросоюз снизил потолок до 47,6 доллара за баррель. Аналогичные шаги предприняли Великобритания, Швейцария, Канада и Новая Зеландия. Позже Евросоюз, Великобритания и Новая Зеландия ужесточили лимит до 44,1 доллара за баррель.

Однако входящие в Группу семи США и Япония на этот раз не поддержали ценовой потолок.

Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ, запрещающий поставки нефти и нефтепродуктов иностранным контрагентам, если в договорах прямо или косвенно заложен механизм фиксации предельной цены.

Стоит отметить, что сам тезис про актуальность ценового потолка весьма спорен. И до, и после вступления в силу подобных ограничений были большие сомнения в их исполнимости. Причём сомневались в них и на Западе. Так что эффективность подобного рода под сомнением с начала их вступления в силу.

Надо добавить ещё, что европейские компании не отказывались от перевозок российской нефти. Речь прежде всего о судоходных компаниях из Греции и Мальты.

Да, формально они должны были соблюдать ценовой потолок. Но как только цена на нефть падала ниже него, танкеры этих компаний сразу же устремлялись в российские порты.

Так что понятно, почему власти этих стран усомнились в необходимости полного запрета на перевозку российской нефти, как-то предусмотрено в очередном пакете санкций Евросоюза.

В Брюсселе, напомним, хотят отказаться от ценового потолка, снижение которого не поддержали США. И хотят полностью запретить компаниям из стран сообщества заниматься перевозкой российской нефти.