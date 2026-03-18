В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС

Россия продолжает анализ возможных последствий досрочного прекращения поставок энергоносителей в Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter McDermott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Газопровод

По его словам, данная тема действительно находится в проработке, однако для принятия решения необходимо провести всесторонний анализ ситуации.

"Что касается инициативы президента о досрочном уходе с европейского газового рынка — этот вопрос изучается. Требуется тщательная экспертная оценка", — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что мировой энергетический рынок сейчас испытывает колоссальные перегрузки из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Эти потрясения создают высокую неопределённость для всех участников и серьёзно осложняют прогнозирование рыночных трендов. Именно поэтому мы проводим глубокий анализ, учитывая все факторы текущей ситуации", — отметил представитель Кремля.

Песков также констатировал, что европейская сторона не проявляет заинтересованности в диалоге с Россией по энергетическому сотрудничеству. Сигналов о желании обсуждать эту тему от стран Европы не поступало, сказал пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин в начале марта поручил правительству оценить целесообразность и возможность прекращения экспорта энергоресурсов в Европу.

Напомним, с 25 апреля будет запрещён импорт в страны Евросоюза сжиженного природного газа из России по краткосрочным контрактам. А с 1 января 2027 года — по долгосрочным.

Запрет вводится и на поставки газа по трубопроводам. В июне этого года по краткосрочным контрактам, в сентябре 2027 года — по долгосрочным.

Президент отмечал, что нашей стране, возможно, не стоит дожидаться, "пока перед нами демонстративно захлопнут дверь". Более рациональным видится заблаговременная переориентация поставок на перспективные рынки, которые проявляют большую заинтересованность в сотрудничестве.

Стоит заметить, что некоторые страны ЕС — Венгрия и Словакия — выступают за продолжение поставок энергоресурсов. В Будапеште предлагают Брюсселю отказаться от планов по прекращению импорта из России, отмечая, что это будет способствовать стабилизации цен.

В Еврокомиссии, однако, продолжают настаивать на том, что прекращать импорт российских энергоресурсов надо. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от этих планов стал бы "стратегической ошибкой".

При этом перед европейскими странами стоит проблема накопления запасов газа на следующий отопительный сезон.

В Норвегии уже сообщили, что увеличить поставки трубопроводного газа нереально. В США тоже есть проблемы с увеличением наращивания импорта СПГ. Катар сейчас поставок сжиженного природного газа не осуществляет.

На этом фоне в Брюсселе решили ослабить правила импорта СПГ. Для чего были приняты изменения в документ о нормах импорта газа.

Это постановление сокращает количество документов, которые энергетические компании обязаны предоставлять регуляторам, чтобы доказать, что ввозимый ими СПГ имеет нероссийское происхождение, сообщает ТАСС.

Компании теперь смогут получать разрешение на ввоз нескольких партий газа в рамках одного контракта и от одного и того же поставщика, тогда как ранее на каждую партию было необходимо предоставить отдельный документ о происхождении газа.

В случае изменения маршрута поставки в связи с закрытием Ормузского пролива компании не должны будут начинать процедуру согласования закупки газа заново, а смогут растаможить газ по ранее предоставленным документам.

Еврокомиссия обязывает регуляторов сократить сроки рассмотрения запросов компаний на импорт партий газа до 24 часов.

В Брюсселе надеются, что это поможет избежать дефицита газа. Хотя официально по-прежнему всё с энергоресурсами хорошо и проблем не предвидится.