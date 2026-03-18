Бюджетная казна России пополняется на лету: миллиарды долларов приходят в обход санкций

Мировая энергосистема переживает глубокую трансформацию из-за закрытия Ормузского пролива, что даёт России шанс закончить финансовый год с профицитом бюджета.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Блокировка ключевых логистических узлов в Персидском заливе спровоцировала не просто волатильность, а полноценный передел рынков сбыта. В условиях, когда конвои в Ормузском проливе не обеспечивают безопасность, мировая экономика вынуждена искать альтернативные источники сырья, что неизбежно ведет к пересмотру цен.

Для российского бюджета текущая конъюнктура выступает в роли мощного стабилизатора. Несмотря на общее замедление темпов роста ВВП под влиянием жесткой монетарной политики, экспортные доходы демонстрируют аномальную положительную динамику. Мы наблюдаем ситуацию, когда геополитическая премия перекрывает издержки от санкционного давления, создавая условия для досрочного закрытия бюджетного дефицита.

Текущие сверхдоходы — это ресурс для маневров в условиях неопределенности. Пока западные потребители обсуждают ограничение продаж топлива из-за дефицита, отечественная нефтегазовая отрасль адаптируется к новой реальности, где дисконты сменяются премиями к мировым эталонам.

Логика энергетического дефицита: фактор Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке физически устранило с рынка около 20% мирового предложения нефти. Это создало ситуацию «идеального шторма», когда покупатели вынуждены конкурировать за любые свободные объемы сырья, обладающие аналогичными физико-химическими свойствами. В результате цена на оманскую нефть преодолела отметку в 150 долларов за баррель, а эталон Brent закрепился выше психологически важного уровня.

"Мы видим классический перегрев товарного рынка, вызванный шоком предложения. В такой ситуации потребители готовы переплачивать за надежность поставок, что делает российские сорта нефти крайне востребованными несмотря на любые ограничения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Такая ситуация обнажила уязвимость мировой энергосистемы, где износ инфраструктуры накладывается на логистические провалы. Страны Европы и Азии столкнулись с необходимостью экстренной перестройки своих энергетических балансов, что в краткосрочной перспективе играет на руку экспортерам с развитой трубопроводной и танкерной логистикой, не зависящей от ближневосточных узких мест.

Urals вместо Brent: исчезновение дисконтов и новые рекорды

В середине марта 2026 года цена российской нефти Urals при поставках в Индию достигла рекордных $98,93 за баррель. Ключевым маркером изменений стало практически полное исчезновение традиционного дисконта к Brent. Более того, в ряде контрактов российское сырье торгуется с премией, что отражает острый дефицит тяжелой и среднесернистой нефти, которую ранее поставлял регион Персидского залива.

Показатель (март 2026) Значение Добыча нефти в РФ (сут.) 9,18–9,2 млн баррелей Экспортный потенциал (сут.) ~5,6–5,8 млн баррелей Цена Urals (Индия) $98,93 за баррель Ежедневный сверхдоход $150–588 млн

Россия продолжает добывать около 9,2 млн баррелей в сутки согласно квотам ОПЕК+. С учетом внутреннего потребления, объем экспорта позволяет аккумулировать гигантские финансовые ресурсы. Важно отметить, что даже при временном падении Brent до $102, стоимость Urals остается стабильно высокой из-за специфики спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Бюджетный маневр: от дефицита к профициту за 100 дней

Согласно закону о федеральном бюджете, на 2026 год был заложен дефицит в размере 3,786 трлн рублей. Однако за первые две недели активной фазы кризиса в Персидском заливе Россия уже заработала около $10 миллиардов дополнительных доходов. Если текущая ценовая конъюнктура сохранится, «военная премия» только за один квартал может превысить $75 миллиардов (более 6 трлн рублей).

"Математика проста: дополнительные 150 миллионов долларов в день — это 2,1 миллиарда за две недели только по консервативным оценкам. Фактически, экспортная выручка позволяет не только покрыть плановый дефицит, но и сформировать значительные резервы", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Эти средства критически важны на фоне того, что за январь-февраль 2026 года дефицит бюджета уже выбрал 90% годового плана. Приток нефтедолларов позволяет правительству сохранять социальную стабильность и финансировать масштабные проекты, не прибегая к чрезмерным заимствованиям на внутреннем рынке, где ставки остаются на высоком уровне.

Диверсификация экспортных потоков и роль Индии

Переориентация на Восток перестала быть лозунгом и стала физической реальностью. Индия и Китай поглощают практически весь доступный объем российской нефти, обеспечивая бесперебойность платежей. В этой схеме важную роль играет прозрачность финансовых потоков, хотя государство намеренно ограничивает публичность отчетности госкорпораций для защиты от вторичных санкций.

Для бизнеса это означает новые правила игры: администрирование экспортных операций усложняется, но рентабельность растёт. Даже в случае временных перебоев с отгрузками, накопленный финансовый "жир" позволяет компаниям проходить периоды турбулентности без потери инвестиционной привлекательности.

Долгосрочные риски: между нефтью и золотом

Несмотря на нефтяной триумф, регулятор сохраняет осторожность. История учит, что сырьевые циклы волатильны. Пока инвесторы наблюдают, как котировки золота отрываются от реальности, нефтяной рынок остается фундаментом реальной экономики. Избыточная ликвидность создает риски инфляционного давления, что требует филигранной работы Центробанка по стерилизации денежной массы.

"Важно понимать, что сверхдоходы — это не только возможность, но и вызов для системы финансового мониторинга. Качество администрирования этих потоков определит устойчивость рубля в долгосрочной перспективе", — отметил специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

В долгосрочной перспективе Россия ставит на развитие собственной добычной базы. Например, рост добычи золота в Амурской области и инвестиции в арктические шельфы создают диверсифицированный портфель активов, который позволит нивелировать риски даже в случае нормализации ситуации в Ормузском проливе и возвращения низких цен на энергоносители.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему российская нефть Urals стоит дороже Brent?

Это связано с физическим дефицитом сортов нефти с высоким содержанием серы, которые идеально подходят для НПЗ Индии и Китая. После закрытия Ормузского пролива поставки аналогичной нефти из Ирака и Саудовской Аравии прекратились, что создало премию за дефицитный товар.

Как нефтяные доходы влияют на дефицит бюджета?

Дополнительные доходы в размере $150–588 млн в день позволяют полностью перекрыть запланированный дефицит в 3,8 трлн рублей за несколько месяцев, превращая бюджет из дефицитного в профицитный к концу года.

Помогут ли военные конвои снизить цены на нефть?

Согласно оценкам экспертов и IMO, сопровождение судов не решает проблему безопасности в узком проливе под угрозой ракетных атак, поэтому рынок не закладывает этот фактор в снижение цены в ближайшее время.

Читайте также